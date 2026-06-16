Wimbledon: Serena und Venus Williams wieder gemeinsam im Doppel

Das erfolgreiche Tennis-Doppel Serena und Venus Williams ist wieder vereint: In Wimbledon treten die beiden Schwestern erstmals seit Jahren wieder gemeinsam an.

Der letzte Wimbledon-Sieg liegt schon ein Jahrzehnt zurück: Serena (links) und Venus Williams (rechts) feiern ihren Erfolg 2016.

Serena Williams ist zurück auf dem "heiligen Rasen" von Wimbledon. Wie die Veranstalter des Turniers am Dienstag bekannt gaben, erhält die Tennisikone gemeinsam mit ihrer Schwester Venus eine Wildcard für das legendäre Doppel-Turnier.

Zuletzt war Serena Williams 2022 in Wimbledon angetreten, wenige Monate später hatte die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin dann bei den US Open ihre Karriere beendet.

Williams spielt sich in Berlin warm

An der Seite ihrer Schwester will die inzwischen 44-Jährige Serena Williams nun ihr drittes Event seit ihrem sensationellen Comeback Anfang Juni bestreiten. Erst in der vergangenen Woche hatte die siebenmalige Wimbledon-Siegerin im Londoner Queen's Club zusammen mit der Kanadierin Victoria Mboko ein Match bestritten - und erstmals nach 1.376 Tagen wieder gewonnen.

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Eine Knieverletzung von Mboko beendete die Partnerschaft zunächst. Stattdessen spielt Williams nun mit ihrer tschechischen Doppelpartnerin Karolina Muchova beim WTA-Turnier in Berlin.

Erfolgreiches Schwestern-Duo wieder vereint

In Wimbledon wird sich Serena Williams den Platz dann mit ihrer Schwester teilen. Gemeinsam feierten sie bislang 14 Triumphe im Doppel bei Grand Slams. Ihren bislang letzten von sechs Siegen beim Rasenklassiker Wimbledon holten sie vor zehn Jahren. 2000 und 2002 hatten Serena und Venus im Doppel eine Wildcard erhalten und dann den Titel gewonnen.

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Ob Serena Williams auch im Einzelturnier antreten wird, ist zurzeit unklar. Noch ist sie bei den Wildcards nicht aufgeführt, ein Platz ist aber noch zu vergeben. 2022 war sie in der ersten Runde an der Französin Harmony Tan gescheitert.

Das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon findet in diesem Jahr vom 29. Juni bis 12. Juli statt.

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Quelle: sid, ZDF