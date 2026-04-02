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Wie Nagelsmann-Fußball funktioniert: der "offensive Sechser"

Wie Nagelsmann-Fußball funktioniert:Beispiel drei: der "offensive Sechser"

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Pascal Groß schießt den Ball während des Länderspiels zwischen Ghana und Deutschland in Stuttgart.

Julian Nagelsmann gilt als Taktikfuchs. Prof. Dr. Memmert erklärt, was Nagelsmann-Fußball ausmacht. Beispiel drei: der "offensive Sechser".

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Quelle: Reuters

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Quelle: ZDF
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