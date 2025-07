ZDF frontal: Soll Frauenfußball sein eigenes Ding machen?

Nach dem tragischen Tod des portugiesischen Nationalspielers Diogo Jota wird es bei vier Spielen der Frauen-EM in der Schweiz eine Gedenkminute geben. Damit wird Jota auch vor dem Auftaktspiel der DFB-Frauen am Freitag (21.00 Uhr/ARD) in St. Gallen gegen Polen gedacht.Das gilt auch für die Spiele Belgien - Italien, Spanien - Portugal (beide Donnerstag) und Dänemark - Schweden (Freitag). Jota ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Stürmer des FC Liverpool wurde nur 28 Jahre alt und hinterlässt seine Ehefrau Rute Cardoso, die er erst vor anderthalb Wochen geheiratet hatte, und drei Kinder. Bei dem Unfall starb auch sein Bruder André Silva (25).