Frauen-EM: Italien mit Last-Minute-Sieg ins Halbfinale

Hegerberg verschießt Elfmeter

In der 50. Minute hatte Girelli Italien 1:0 in Führung geschossen. Zehn Minuten später vergab die Norwegerin Ada Hegerberg die große Chance zum Ausgleich, als sie ihren Elfmeter danebensetzte. Besser machte es Hegerberg in der 66. Minute: Nach einer weiten Flanke bugsierte sie den Ball an Keeperin Laura Giuliani vorbei ins Netz.