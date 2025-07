Einen Sommer später ist die 34-Jährige mit dem Hang zum Risiko die am meisten diskutierte deutsche EM-Spielerin - vor dem Viertelfinale gegen Frankreich erhält Berger aber prominente Rückendeckung.

Ex-Torhüterin Schult stärkt Berger den Rücken

"Sie leitet durch ihre Art und Weise auch Chancen ein. Das würden andere Torhüterinnen, die nicht in den Spielaufbau eingebunden sind und nicht diesen Blick für das Spiel haben, gar nicht schaffen", führte die 66-malige Nationalspielerin aus und gab zu:

Ich weiß nicht, ob in meiner Statistik in den ganzen Länderspielen ein Assist drinsteht. Das ist schon herausragend.

Berger gegen Schweden unsicher

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat das letzte Spiel in Gruppe C verloren. Gegen Schweden kosteten vor allem Abwehrfehler in der ersten Halbzeit die Chance auf den Sieg.

12.07.2025 | 7:07 min