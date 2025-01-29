Champions League: die Ergebnisse der deutschen Teams

Bayer Leverkusen schafft den direkten Einzug ins Achtelfinale der Champions League, Bayern und Dorrtmund müssen in die Playoffs. Stuttgart und Leipzig sind raus.

Das Wichtigste in Kürze Bayer Leverkusen gewinnt 2:0 gegen Sparta Prag und steht im Achtelfinale.

Borussia Dortmund gewinnt 3:1 gegen Schachtar Donezk, muss aber in die Playoffs. Dort trifft der BVB auf Sporting Lissabon oder den FC Brügge

Der FC Bayern gewinnt gegen Slovan Bratislava mit 3:1, muss aber auch in die Playoffs. Dort treffen die Münchner entweder auf Celtic Glasgow oder Manchester City

Der VfB Stuttgart verliert 1:4 gegen Paris Saint-Germain und verpasst die Playoffs.

RB Leipzig verliert 0:1 bei Sturm Graz. Leipzig war bereits vor dem abschließenden Spieltag ausgeschieden.

Der letzten Spieltag der Ligaphase der Champions League ist gespielt. Von den deutschen Mannschaften schaffte es nur Bayer Leverkusen direkt ins Achtelfinale. Die Werkself schloss die Ligaphase als Sechster ab und erreichte erstmals seit acht Jahren das Achtelfinale der Champions League.

Bayern München als Tabellen-Zwölfter und Borussia Dortmund als Zehnter müssen hingegen nachsitzen und den Umweg über die Playoffs Mitte Februar gehen. Die Dortmunder werden entweder auf Sporting Lissabon oder den FC Brügge treffen. Die Bayern werden es mit Celtic Glasgow oder Manchester City zu tun bekommen. Die Auslosung der Playoffs findet am Freitag statt (ab 12 Uhr ZDF-Livestream).

Im Anschluss an das Spiel bestätigte Dortmunds Geschäftsführer Sport, Lars Ricken, im ZDF die "grundsätzliche Einigung" mit Niko Kovac. Der Trainer werde die BVB-Mannschaft ab kommenden Sonntag übernehmen, so Ricken.

Offizielle Bekanntgabe : Borussia Dortmund holt Kovac als Trainer Niko Kovac wird neuer Trainer von Borussia Dortmund. Er erhält einen Vertrag bis 2026. Der 53-Jährige soll den Revierklub aus der Krise führen. mit Video 1:34

Für den VfB Stuttgart und RB Leipzig ist die Saison in der Königsklasse dagegen beendet. Ein Überblick:

Bayer Leverkusen - Sparta Prag 2:0

Zur Halbzeit führte Bayer Leverkusen hochverdient mit 1:0 gegen Sparta Prag. Die Hausherren sorgten früh für Dauerdruck aufs gegnerische Tor, allerdings wollte das Tor lange nicht fallen. In der 32. Minute nahm der VAR zwar einen zu unrecht angezeigten Elfmeter für die Werkself zurück, doch nur eine Minute später öffnete Florian Wirtz mit seinem 1:0 das Spiel. Auch danach blieb die Werkself tonangebend, schaffte es aber nicht, zu erhöhen. So blieb es eng, obwohl Prag nicht mehr als ungefährliche Distanzschüsse und Kopfbälle zum Spiel beitragen konnte. Nathan Tella schließlich erhöhte zum 2:0 (64.). Die Werkself zieht damit auf Tabellenrang sechs direkt ins Achtelfinale ein.

Pflichtaufgabe gelöst, Platz unter den besten Acht gesichert: Mit einem 2:0-Erfolg gegen Sparta Prag hat sich Bayer Leverkusen direkt für das Achtelfinale qualifiziert. 29.01.2025 | 2:58 min

Borussia Dortmund - Schachtar Donezk 3:1

Dortmunds Stürmer Serhou Guirassy brachte Dortmund mit einem Doppelpack in der ersten Hälfte mit einem Doppelpack in Führung (17./44.). Die Anfangsphase war von beiden Seiten zögerlich, die Gastgeber hatten aber insgesamt mehr Ballbesitz und die Spielkontrolle. Donezk war offensiv harmlos und Torhüter Gregor Kobel musste nicht ernsthaft eingreifen. In der zweiten Halbzeit konnte Marlon Gomes nach Patzer von Kobel für Schachtar verkürzen (50.), aber Ramy Bensebaini erhöhte für Dortmund zum 3:1 (79.). Letztlich reichte es aber nur für Platz zehn und die Playoffs.

Das Team von Borussia Dortmund hat zum Abschluss der Champions-League-Vorrunde seine Hausaufgaben mit einem 3:1 gegen Donezk erledigt. Trotzdem muss der BVB in die Playoff-Runde. 29.01.2025 | 2:59 min

FC Bayern - Slovan Bratislava 3:1

Dem deutschen Rekordmeister glückte durch Thomas Müller ein frühes Tor (8.). Die richtig zwingenden Chancen ließen dann aber lange auf sich warten. Nachdem Mathys Tel dann nur das Außennetz traf (23.), musste überdies Manuel Neuer gegen Tigran Barseghyan all sein Können abrufen, um den Ausgleich aus dem Nichts zu verhindern (26.). Nach weiteren dicken Chancen in der zweiten Halbzeit erhöhten Harry Kane (63.) und Kingsley Coman für die Bayern (84.) zum 3:0. Kurz vor Schluss verkürzte noch Marko Tolić für Bratislava (90.). Der zwölfte Rang reicht am Ende für die Bayern nicht fürs Achtelfinale, sondern für die Playoffs.

Bayern München beendet die Vorrunde mit einem glanzlosen 3:1 gegen Slovan Bratislava. Für einen Platz unter den Top-8 der Tabelle reicht der Sieg aber nicht. 29.01.2025 | 3:00 min

VfB Stuttgart - Paris Saint-Germain 1:4

Die Gäste aus Frankreich machten früh alles klar. Bradley Barcola eröffnete den Torreigen für Paris (6.), Ousmane Dembélé sorgte mit drei Treffern (17./35./54) für den klaren Erfolg. Ein Eigentor von Willian Pacho sorgte nur mehr für Ergebniskosmetik. Stuttgart verpasst die Playoff-Plätze.

Der VfB Stuttgart hat sich nach der Vorrunde aus der Champions League verabschiedet. Gegen Paris Saint-Germain setzte es eine 1:4-Heimniederlage. 29.01.2025 | 2:59 min

Sturm Graz - RB Leipzig 1:0

Für die Leipziger war bereits vor dem Schlussrunde in der Ligaphase aus der Königsklasse ausgeschieden. Nur ein Sieg auch sieben Spielen war zu wenig. Auch zum Abschluss bei Sturm Graz verloren die Leipziger mit 0:1 durch ein Tor von Arjan Malic.

RB Leipzig hat seine miserable Champions-League-Saison passend beendet: Bei Sturm Graz setzte es eine 0:1-Niederlage für das Team von Trainer Marco Rose. 29.01.2025 | 2:59 min

