Formel 1: Was Wunderkind Kimi Antonelli so besonders macht

19-Jähriger führt Formel-1-Wertung an:Was Kimi Antonelli so besonders macht
von Karin Sturm
Kimi Antonelli ist mit 19 Jahren der jüngste WM-Führende in der Formel 1 aller Zeiten. Ist der Mercedes-Pilot aus Italien schon reif für den Titel?
Zwei Grand Prix Siege hintereinander in China und Japan, damit nach drei Saison-Rennen in der Formel 1 auch WM-Führender - mit neun Punkten vor seinem Teamrivalen George Russell: Noch scheint Kimi Antonelli das alles wegzuschieben. "Darüber mache ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken", gibt sich der 19-Jährige abgeklärt.
Toto Wolff - früher Förderer und Vaterfigur
Auch Toto Wolff, Antonellis Entdecker und Förderer, will erst einmal den Augenblick genießen und sich um die momentanen Aufgaben kümmern, bevor er über Dinge wie eine eventuelle Team-Order nachdenke: "Gegen Ende der Saison werden wir dann sehen, wie sich die Punktestände entwickeln und ob etwas unternommen werden muss. Aber zu diesem Zeitpunkt lassen wir beiden absolut freie Hand."
Wolff holte Antonelli als Elfjährigen zu dessen Kartzeiten unter den Mercedes-Stern. Seitdem ist Wolff auch zu einer zweiten Vaterfigur für den in Bologna geborenen Noch-Teenager geworden.
Er stellte sich immer vor seinen Schützling, auch wenn es bald Kritik gab. Als sich Antonelli in seinem ersten Formel-1-Jahr 2025 einige Fehler leistete, hieß es schnell, man habe ihn zu früh in ein Topteam in der Königsklasse geholt, ein Talent würde hier verheizt.
Doch Wolff hielt immer dagegen, betonte, man müsse ihm nur ein bisschen Zeit geben - und das tue man bei Mercedes auch. Als Antonelli in China zum ersten Mal ganz oben auf dem Podium stand, war auch Wolff eine gewisse Genugtuung anzumerken. Den Kritikern hatte man es gemeinsam erst einmal gezeigt.
In Italien schon ein Nationalheld
Der Druck auf Antonelli wird freilich erst einmal weiter steigen - vor allem in seiner Heimat Italien. Dort wird er schon als neuer Nationalheld gefeiert. Nach seinem Japan-Sieg überschlugen sich die Medien: "Kimissimo", titelte die Gazzetta dello Sport, "La Stampa" bezeichnete Antonelli als "Rekordjunge der Formel 1".
Mit 19 Jahren und 216 Tagen ist er der jüngste WM-Führende aller Zeiten. Die bisherige Bestmarke hielt Lewis Hamilton, der in seinem vierten Formel-1-Rennen in Spanien 2007 mit damals 22 Jahren die WM-Spitze übernahm.
Einer, der mit beiden gearbeitet hat, ist Peter "Bono" Bonnington, einst auch Hamiltons Renningenieur bei Mercedes. Er sieht seinen aktuellen Schützling genau in dieser Riege großer Champions.
Gereift gegenüber Formel-1-Saison 2025
Antonelli selbst glaubt, aus der nicht immer guten Saison 2025 viel gelernt zu haben. "Ich habe letztes Jahr sehr viel durchgemacht. Das Jahr hat mir deutlich mehr beigebracht, als ich erwartet hatte. Das hilft mir in dieser Saison auf jeden Fall", sagt er rückblickend: "Ich habe jetzt das Gefühl, die Situation viel besser im Griff zu haben."
Was auffällt: Er lässt sich jetzt durch einen kleinen Fehler nicht mehr für das ganze Wochenende aus dem Konzept bringen. Nach seinem Ausrutscher mit ziemlich beschädigtem Auto im dritten freien Training beim Saisonauftakt in Australien kam er im Qualifiying hinter Russell trotzdem auf Rang zwei.
Antonelli zu jung für den Sieger-Champagner
In Japan warf Antonelli ein miserabler Start zurück auf Platz sechs. Worauf Toto Wolff im Nachhinein ein bisschen lästerte: Da müsse man wohl nochmal in die Fahrschule.
Trotzdem war Antonelli danach der schnellste Mann im Feld. So schnell, dass er wohl auch ohne das für ihn glückliche Safety-Car gewonnen hätte. Einziges Manko: Er musste offiziell mit Rosenwasser statt Champagner feiern. In Japan ist Alkohol erst ab 20 Jahren erlaubt.