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Sport

Formel 1: Was Wunderkind Kimi Antonelli so besonders macht

19-Jähriger führt Formel-1-Wertung an:Was Kimi Antonelli so besonders macht

von Karin Sturm

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Kimi Antonelli ist mit 19 Jahren der jüngste WM-Führende in der Formel 1 aller Zeiten. Ist der Mercedes-Pilot aus Italien schon reif für den Titel?

Kimi Antonelli mit dem Siegerpokal beim Großen Preis von Japan

Kimi Antonelli führt mit 19 Jahren die WM-Wertung in der Formel 1 an.

Quelle: firo Sporthoto

Zwei Grand Prix Siege hintereinander in China und Japan, damit nach drei Saison-Rennen in der Formel 1 auch WM-Führender - mit neun Punkten vor seinem Teamrivalen George Russell: Noch scheint Kimi Antonelli das alles wegzuschieben. "Darüber mache ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken", gibt sich der 19-Jährige abgeklärt.

Ich konzentriere mich einfach auf mich selbst und auf das, was ich tun muss, um alles richtig hinzubekommen.

Kimi Antonelli

Toto Wolff - früher Förderer und Vaterfigur

Auch Toto Wolff, Antonellis Entdecker und Förderer, will erst einmal den Augenblick genießen und sich um die momentanen Aufgaben kümmern, bevor er über Dinge wie eine eventuelle Team-Order nachdenke: "Gegen Ende der Saison werden wir dann sehen, wie sich die Punktestände entwickeln und ob etwas unternommen werden muss. Aber zu diesem Zeitpunkt lassen wir beiden absolut freie Hand."

Lewis Hamilton (Grossbritannien, Ferrari) beim freien Training in Melbourne, Australien

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07.03.2026 | 0:47 min

Wolff holte Antonelli als Elfjährigen zu dessen Kartzeiten unter den Mercedes-Stern. Seitdem ist Wolff auch zu einer zweiten Vaterfigur für den in Bologna geborenen Noch-Teenager geworden.

Er stellte sich immer vor seinen Schützling, auch wenn es bald Kritik gab. Als sich Antonelli in seinem ersten Formel-1-Jahr 2025 einige Fehler leistete, hieß es schnell, man habe ihn zu früh in ein Topteam in der Königsklasse geholt, ein Talent würde hier verheizt.

Kimi Antonelli (Mercedes) feiert seinen Sieg beim Großen Preis von Japan auf dem Podium zusammen mit Ferrari-Pilot Charles Leclerc aus Monaco, der den dritten Platz belegte.
Das verunglückte Auto von Oliver Bearman (Haas F1) beim Großen Preis von Japan 2026 in Suzuka.
Das Safety Car führt das Feld beim Großen Preis von Japan an, einem spannenden Lauf der Formel-1-Weltmeisterschaf.
Kimi Antonelli (Italien) jubelt.
Kimi Antonelli (Italien), George Russell (Großbritannien) und Lewis Hamilton (Großbritannien) stehen.
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes, M.) jubelt über die Pole Position neben George Russell (Mercedes, l.) und Lewis Hamilton (Ferrari) im Qualifying zum Chinese Grand Prix am 14. März 2026 auf dem Shanghai International Circuit in Shanghai, China.
Die Shanghai International Circuit bei den Vorbereitungen auf das Rennwochenende
Kimi Antonelli, Russell und Leclerc feiern auf dem Podium am 08.03.2026 in Melbourne, Australien.
Der britische Mercedes-Fahrer George Russell fährt während des Formel-1-Grand-Prix von Australien auf dem Albert Park Circuit in Melbourne am 8. März 2026.
Bortoleto und Hülkenberg während der Testfahrt auf der Albert Park Circuit
Charles Leclerc mit seinem F1-Wagen auf der Albert Park Circuit in Melbourne

Kimi Antonelli schreibt Geschichte

Als jüngster Fahrer der Formel-1-Geschichte setzt sich Kimi Antonelli an die Spitze der WM-Gesamtwertung. Die Japan-Siegesserie von Max Verstappen reißt.

Quelle: dpa

Doch Wolff hielt immer dagegen, betonte, man müsse ihm nur ein bisschen Zeit geben - und das tue man bei Mercedes auch. Als Antonelli in China zum ersten Mal ganz oben auf dem Podium stand, war auch Wolff eine gewisse Genugtuung anzumerken. Den Kritikern hatte man es gemeinsam erst einmal gezeigt.

In Italien schon ein Nationalheld

Der Druck auf Antonelli wird freilich erst einmal weiter steigen - vor allem in seiner Heimat Italien. Dort wird er schon als neuer Nationalheld gefeiert. Nach seinem Japan-Sieg überschlugen sich die Medien: "Kimissimo", titelte die Gazzetta dello Sport, "La Stampa" bezeichnete Antonelli als "Rekordjunge der Formel 1".

Mit 19 Jahren und 216 Tagen ist er der jüngste WM-Führende aller Zeiten. Die bisherige Bestmarke hielt Lewis Hamilton, der in seinem vierten Formel-1-Rennen in Spanien 2007 mit damals 22 Jahren die WM-Spitze übernahm.

Antonelli hat dieses gewisse Etwas, diese zusätzlichen paar Zehntelsekunden, die andere Fahrer suchen.

Mercedes-Renningenieur Peter Bonnington

Einer, der mit beiden gearbeitet hat, ist Peter "Bono" Bonnington, einst auch Hamiltons Renningenieur bei Mercedes. Er sieht seinen aktuellen Schützling genau in dieser Riege großer Champions.

Gereift gegenüber Formel-1-Saison 2025

Antonelli selbst glaubt, aus der nicht immer guten Saison 2025 viel gelernt zu haben. "Ich habe letztes Jahr sehr viel durchgemacht. Das Jahr hat mir deutlich mehr beigebracht, als ich erwartet hatte. Das hilft mir in dieser Saison auf jeden Fall", sagt er rückblickend: "Ich habe jetzt das Gefühl, die Situation viel besser im Griff zu haben."

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Was auffällt: Er lässt sich jetzt durch einen kleinen Fehler nicht mehr für das ganze Wochenende aus dem Konzept bringen. Nach seinem Ausrutscher mit ziemlich beschädigtem Auto im dritten freien Training beim Saisonauftakt in Australien kam er im Qualifiying hinter Russell trotzdem auf Rang zwei.

Antonelli zu jung für den Sieger-Champagner

In Japan warf Antonelli ein miserabler Start zurück auf Platz sechs. Worauf Toto Wolff im Nachhinein ein bisschen lästerte: Da müsse man wohl nochmal in die Fahrschule.

Trotzdem war Antonelli danach der schnellste Mann im Feld. So schnell, dass er wohl auch ohne das für ihn glückliche Safety-Car gewonnen hätte. Einziges Manko: Er musste offiziell mit Rosenwasser statt Champagner feiern. In Japan ist Alkohol erst ab 20 Jahren erlaubt.

Lando Norris im Interview zur Vorbereitung auf die Saison 2026
Oscar Piastri während des dritten Tages der Vorbereitung der Formel 1 in Bahrain
Max Verstappen lachend auf der Pressekonferenz zur Vorbereitung in Bahrain
Isack Hadjar bei der Pressekonferenz zur Vorbereitung in Bahrain
George Russell fokussiert beim zweiten Testtag in Bahrain
Kimi Antonelli lächelnd bei der Pressekonferenz zur Vorbereitung in Bahrain
Lewis Hamilton lachend bei der Pressekonferenz zur Vorbereitung in Bahrain
Charles Leclerc lachend vor dem GP von Abu Dhabi 2025
Carlos Sainz lächelnd bei der Pressekonferenz zur Vorbereitung in Bahrain
Alexander Albon im Interview bei den Testtagen in Bahrain
Liam Lawson an Tag 3 der Formel-1-Testtage in Bahrain
Arvid Lindblad in Teamkleidung der Racing Bulls
Fernando Alonso lächelnd in Teamkleidung bei der Pressekonferenz zur Vorbereitung in Bahrain
Lance Stroll bei der Pressekonferenz zur Vorbereitung in Bahrain
Esteban Ocon lachend bei der Pressekonferenz zur Vorbereitung 2026 in Bahrain
Oliver Bearman gestikulierend bei der Pressekonferenz zur Vorbereitung 2026 in Bahrain
Nico Hülkenberg lachend in Teamkleidung vor dem GP von Australien
Gabriel Bortoleto lächelnd in Teamkleidung beim GP von Australien 2026
Pierre Gasly in Teamkleidung bei der Pressekonferenz zur Vorbereitung in Bahrain
Franco Colapinto in Teamkleidung vor dem GP von Australien
Sergio Pérez in Teamkleidung vor dem GP von Australien
Valtteri Bottas in Teamkleidung vor dem GP von Australien

Lando Norris, McLaren Mastercard

Der Weltmeister von 2025 gewann sieben Grands Prix in der vergangenen Saison und holte zwischenzeitlich einen Rückstand von 34 Punkten zu Stallkollegen Oscar Piastri auf.

Quelle: dpa | Bradley Collyer
Über das Thema berichtete das ZDF am 07.04.2026 im Mittagsmagazin um 13:50 Uhr.
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