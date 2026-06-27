Im Schwergewicht:Kabayel ist Box-Weltmeister
von Tobias Bluhm
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Seit fast 100 Jahren hat Deutschland wieder einen Schwergewichts-Weltmeister im Boxen. Der Weltverband WBC hat Agit Kabayel zum Champion erklärt - und das ganz ohne Kampf.
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