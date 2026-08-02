Bärbel Bas und die Baustellen der SPD: Wer braucht die Partei?

Die SPD steckt in einer tiefen Krise. Ist die "alte Tante" aus der Zeit gefallen? Kann sie noch punkten? Diesen Fragen stellt sich Co-Parteichefin Bärbel Bas im Sommerinterview.

Bärbel Bas, Co-Vorsitzende der SPD - und personifiziertes Aufstiegsversprechen ihrer Partei. Quelle: dpa

Die SPD im Jahre 2026 … irgendwie beschleicht einen das Gefühl: Braucht man die noch, oder kann sie weg!? Fast genau 163 Jahre hat die Partei jetzt auf dem Buckel und trägt damit das Prädikat "älteste" Partei Deutschlands. Die Genossinnen und Genossen haben Kriege, Kaiser, Könige und die Nazis überlebt, im wahrsten Wortsinn.

Die Sozialdemokratische Partei hat die Geschichte Deutschlands maßgeblich geprägt und geschrieben. Das Frauenwahlrecht, Renten- und Krankenversicherung, den Acht-Stunden-Tag, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, die betriebliche Mitbestimmung - alles Errungenschaften, für die die SPD gestritten, gerungen und diese dann auch politisch durchgesetzt hat.

Dazu das Versprechen des sozialen Aufstiegs. Ein zentrales Element sozialdemokratischer Politik, das beinhaltete: Bildung für alle - und sozialer Aufstieg durch Bildung. Bildung darf nicht vom Geldbeutel abhängig sein - sondern vom Können und Wollen, so die SPD-Botschaft und so das Versprechen, dafür auch zu sorgen.

Die SPD steckt nach den Niederlagen der vergangenen beiden Landtagswahlen in der Krise und die beiden Vorsitzenden sind geschwächt. Wie will die Partei wieder Profil gewinnen? 29.03.2026 | 4:19 min

Sommerinterview im Stadion: Fragen an Bärbel Bas

Doch welche Versprechen kann die SPD noch geben, geschweige denn erfüllen? Welche politischen Visionen, welche Ziele gibt es noch? So bleibt die Frage: Warum SPD wählen? Eine von vielen Fragen, die ZDF-Hauptstadtstudioleiterin Diana Zimmerman auch an Bärbel Bas, die SPD-Co-Vorsitzende, richten wird.

Im ZDF-Sommerinterview ist die SPD-Arbeits- und Sozialministerin zu Gast. In ihrem Wahlkreis mitten im Ruhrgebiet, mitten in Duisburg. Dort an einem ihrer Lieblingsorte, wie Bas sagt: im Stadion des MSV-Duisburg. Bas war selber Fußballerin, Linksaußen, offensiv also und natürlich links.

Die SPD will die Finanzierung von Gesundheit und Pflege auf breitere Füße stellen. Sie soll gerechter werden und künftig alle Einkommensarten einbeziehen, so Co-Parteichefin Bas. 09.02.2026 | 2:35 min

Koalition mit CDU: Womit kann die SPD punkten?

Was bedeutet das für ihre Art, Politik zu machen? Bärbel Bas ist das personifizierte Aufstiegsversprechen ihrer Partei. Hauptschule, Fachoberschule, Ausbildung zur Bürokauffrau und schließlich ein Studium: Fachrichtung Personalmanagement.

Also ganz im Sinne Wilhelm Liebkechts, einem der SPD-Gründerväter. Er prägte schon 1872 den Satz: "Wissen ist Macht!" Bildung für alle war eine der zentralen Forderungen der SPD von Anfang an. Bildung als Garant für Wohlstand, für Zufriedenheit. Führt das dazu, dass die Wählerschaft ihr Kreuz bei der SPD macht? Womit kann die SPD beim Wähler punkten?

Als Juniorpartner in einer Koalition mit einer nach rechts gerückten Union von Friedrich Merz. Da wird schon von SPD-Seite die Erhaltung des Status Quo bei Rente, Arbeitszeiten und Tarifpolitik als Erfolg gefeiert. Mehr ist nicht drin, oder?

Nach dem Wahldebakel in Baden-Württemberg verliert die SPD auch in Rheinland-Pfalz: Der Posten des Ministerpräsidenten geht voraussichtlich an die CDU. 23.03.2026 | 15:03 min

SPD: Niedrige Akzeptanz bei Wählern

Die momentane Akzeptanz bei Wählerinnen und Wählern ist so niedrig, wie nie zuvor. Bundesweit 12 Prozent nach dem aktuellen ZDF-Politbarometer - Tendenz eher fallend.

Quelle: ZDF

Also, wie kommt man da wieder raus? Zumal auch im September noch drei Landtagswahlen im Osten Deutschlands anstehen. Juso-Chef Philipp Türmer vermisst nicht nur den von der Parteispitze versprochenen Aufbruch der SPD. Seit längerem schon kritisiert er die Doppelrollen von Bas und Lars Klingbeil - als Parteivorsitzende und als Mitglieder im Kabinett von Friedrich Merz. So könne man keine gute SPD-Politik machen. Deshalb verliere die Partei Vertrauen - in allen Bevölkerungsschichten.

Linke etabliert sich als Alternative - links von der SPD

Zumal sich mit der Linken eine Partei ganz links im deutschen Parteienspektrum immer stärker etabliert, die vor allem die jungen Wählerinnen und Wähler anspricht. Mit Themen wie: bezahlbares Wohnen, höhere Steuern für Reiche und gegen Aufrüstung und Militarismus. Eine klare Alternative zur SPD, links davon.

Hinzu kommen die globalen Herausforderungen mit all den Kriegen und Krisen. Das "Politikmachen" wird nicht einfacher. Europa - und damit natürlich auch Deutschland - bekommen das zu spüren.

Auf die Rente mit 63 zu verzichten, sei für die SPD nicht einfach, aber die Kommission habe gute Vorschläge für die nächsten Generationen gemacht, so Bundesarbeitsministerin Bas. 23.06.2026 | 7:11 min

Wirtschaft in der Krise - SPD gefordert

Die heimische Wirtschaft steckt in einer der schwersten, einer elementaren Krise. Beispiel: Automobilindustrie. Stellenstreichungen, also Arbeitsplatzverluste sind hier schon beschlossen. Auch bei vielen Zulieferern setzt das Jobs frei.

Hier ist die SPD, die Partei der Arbeitenden, besonders gefordert - allen voran die Bundesarbeitsministerin. Welche Konzepte, welche Pläne hat die SPD dafür parat? Fragen über Fragen. Im ZDF-Sommerinterview mit Bärbel Bas gibt's darauf Antworten.

Die Termine der ZDF-Sommerinterviews:

Bärbel Bas, 2. August Bärbel Bas ist Arbeits- und Sozialministerin und SPD-Vorsitzende. Am 2. August ist sie zu Gast im ZDF-Sommerinterview. Quelle: dpa