PK mit Kleinbeil und Bas:SPD-Chefs äußern sich nach Wahl-Debakel in Rheinland-Pfalz
Nach der verlorenen Landtagswahl in Rheinland-Pfalz rumort es in der SPD. Die Partei-Vorsitzenden Lars Klingbeil und Bärbel Bas äußern sich in Berlin - ihr Statement hier live.
Die SPD-Chefs Bärbel Bas und Lars Klingbeil wollen sich überraschend gemeinsam zum Wahl-Debakel ihrer Partei in Rheinland-Pfalz äußern. Eine ursprünglich geplante Blumenübergabe und Pressekonferenz mit dem Spitzenkandidaten Alexander Schweitzer in Berlin wurde "aufgrund kurzfristig eingetretener Terminänderungen" abgesagt. Stattdessen kündigte die SPD ein Statement der Parteivorsitzenden an.
Schweitzer hatte die Landtagswahl deutlich gegen den CDU-Kandidaten Gordon Schnieder verloren. Verantwortung dafür hatten bereits am Wahlabend auch Bas und Klingbeil übernommen. In der SPD wurden Rücktrittsforderungen vor allem gegen Klingbeil laut.
- Interview
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