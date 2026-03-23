SPD-Chefs äußern sich nach Wahl-Debakel in Rheinland-Pfalz

Die SPD-Chefs Bärbel Bas und Lars Klingbeil wollen sich überraschend gemeinsam zum Wahl-Debakel ihrer Partei in Rheinland-Pfalz äußern. Eine ursprünglich geplante Blumenübergabe und Pressekonferenz mit dem Spitzenkandidaten Alexander Schweitzer in Berlin wurde "aufgrund kurzfristig eingetretener Terminänderungen" abgesagt. Stattdessen kündigte die SPD ein Statement der Parteivorsitzenden an.