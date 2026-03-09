Baden-Württemberg-Wahl: Die SPD verliert Wähler und sich selbst

SPD-Debakel in Baden-Württemberg:Ziemlich weit unten
von Britta Spiekermann
5,5 Prozent. Das hat es so für die SPD noch nie gegeben. Die Partei weiß nicht, wie sie wieder aus der Krise kommt. Sie sucht Wählerinnen und Wähler. Und sich selbst.
Als Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte am Morgen aus dem Auto steigt, ist er einer der wenigen, die sich vor der Parteizentrale der SPD blicken lassen. Die Parteivorsitzenden Lars Klingbeil und Bärbel Bas nehmen lieber gleich den Weg durch die schützende Tiefgarage.
Nein, das sei heute keine Krisensitzung, ganz normal, wie immer Präsidium, beschwichtigt Bovenschulte - obwohl die Niederlage in Baden-Württemberg schon bitter sei. Verheerend, sagt er auch.
Jetzt könne es nur heißen: "Mit Volldampf auf Rheinland-Pfalz". Was aber, wenn auch die Wahl in Rheinland-Pfalz in zwei Wochen für die SPD schief geht? Er ist davon überzeugt, dass "es uns gelingt". Bovenschulte lächelt und geht Richtung Parteizentrale.
SPD bundesweit einbetoniert
Auch bundesweit schaut die Partei seit langem in einen Abgrund, ist bei 15 Prozent einbetoniert. SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf sagt, die Partei bringe ja immer wieder Themen in die Debatte ein, aber:
Klüssendorf ist an diesem Montag überall, sagt diese Sätze, man müsse "analysieren", man müsse genau hinschauen. Noch immer werde die SPD zu sehr als Partei für Arbeitslose wahrgenommen, nicht als Partei der arbeitenden Mitte.
Auch Klingbeil und Bas sprechen von einer bitteren Niederlage, überlassen es aber sonst ihrem Generalsekretär, die Scherben zusammenzukehren.
SPD verliert in allen Altersgruppen
In allen Altersgruppen sind der SPD Wählerinnen und Wähler verloren gegangen. Trotzdem findet Klüssendorf, man habe den "richtigen Kompass". Man werde weiter auf Wirtschaft und Arbeitsplätze setzen.
Was aber sind die Lehren aus dem Debakel? Der Generalsekretär, der angetreten war, der Partei einen neuen Anstrich zu geben, bleibt blass und unbestimmt. Wie die ganze Partei?
SPD - die ewig Suchende
Seit Jahren fragt sich die SPD in Klausurtagungen und Workshops, wie sie ihre Wählerinnen und Wähler zurückgewinnen könnte. Und jedes Mal ist die Antwort: "Wir müssen raus zu den Leuten, wieder ihre Sprache sprechen."
Die SPD, die ewig Suchende, ist zur Kleinpartei geschrumpft. Parteichef Klingbeil sagt am Sonntag, es sei weiter sein Anspruch, dass die Sozialdemokraten für den Charakter einer Volkspartei kämpften.
Noch hält die Partei still. Noch geht es nicht um die Frage, ob Klingbeil der richtige Parteivorsitzende ist. "Der Blick geht nach vorn", sagt Klüssendorf und meint Rheinland-Pfalz, wo es für die SPD um weit mehr gehen könnte, als nur um eine Landtagswahl.
Es geht nicht nur um Rheinland-Pfalz
In Rheinland-Pfalz steckt SPD-Ministerpräsident Alexander Schweitzer im Wahlkampfendspurt - laut Umfragen knapp hinter der CDU. Die SPD hofft auf diese letzten Meter. Auf diese zwei Wochen bis zur Wahl. Hofft auf Rückenwind für das, was an Reformen im Bund ansteht.
Im April wollen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Vizekanzler Klingbeil ein Gesamtpaket vorlegen, das die Wirtschaft stabilisieren und den Sozialstaat modernisieren soll.
Das ist ambitioniert. Kostet Kraft. Und will nicht so recht passen zu einer Partei, die es in Baden-Württemberg nur knapp über die Fünfprozenthürde geschafft hat.
Britta Spiekermann ist Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin.
