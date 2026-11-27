Die Mehrheit der Deutschen glaubt nicht, dass sich die Bundesregierung im Streit um die Rentenreform in den nächsten Wochen einigen wird. Das zeigt das aktuelle ZDF-Politbarometer.

Die Union schlägt eine Respekt-Rente vor. Für Menschen mit kleinen Einkommen soll die Rente mit 63 abschlagsfrei bleiben. Die SPD reagiert skeptisch. 26.11.2026 | 1:36 min

In der Bundesregierung gibt es Streit über die Ausgestaltung der anstehenden Rentenreform. Nur 35 Prozent erwarten hier in den nächsten Wochen eine Einigung im Kabinett. 61 Prozent der Befragten bezweifeln, dass der Streit bald beigelegt wird (Rest zu 100 Prozent hier und im Folgenden jeweils "weiß nicht").

Klare Mehrheit gegen Abschaffung der sogenannten Rente mit 63

Umstritten ist in der Bundesregierung insbesondere die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren. Eine Mehrheit von 69 Prozent der Befragten lehnt dieses Vorhaben ab, darunter Mehrheiten in allen Parteianhängergruppen mit Ausnahme der der FDP. Lediglich 26 Prozent finden eine Abschaffung der sogenannten Rente mit 63 richtig.

Quelle: ZDF

Wenn es ganz allgemein um die bisher von der Bundesregierung geplanten und zum Teil schon beschlossenen Reformen geht, sind die meisten Befragten (57 Prozent) der Meinung, dass diese eher in die falsche Richtung gehen. Dass die Bundesregierung damit insgesamt den richtigen Weg einschlägt, sehen nur 32 Prozent so, darunter aber mehrheitlich die Anhängerschaft der CDU/CSU (69 Prozent) und knapp die Hälfte der SPD-Anhänger (49 Prozent).

Bundeshaushalt 2027: Kritik an hoher Schuldenaufnahme

Diese Woche wird im Bundestag abschließend über den Haushalt 2027 beraten, dieser sieht eine sehr hohe Verschuldung vor. Eine Mehrheit von 59 Prozent lehnt die Aufnahme so hoher Schulden ab, 35 Prozent halten sie angesichts der aktuellen Herausforderungen für richtig. Fast geschlossen abgelehnt wird die hohe Neuverschuldung von den Anhängern der AfD (93 Prozent), aber auch 66 Prozent der FDP- und 48 Prozent der Unionsanhänger sprechen sich dagegen aus.

Kritik gibt es zudem an den Anstrengungen der Bundesregierung zur Ankurbelung der Wirtschaft: Für knapp drei Viertel (73 Prozent) wird hier zu wenig getan, 17 Prozent meinen, das wäre so gerade richtig und für nur vier Prozent macht die Koalition zu viel zur Unterstützung der Wirtschaft.

Heute wird über den Bundeshaushalt 2027 von etwa 560 Milliarden Euro abschließend beraten. Die kurzfristig vereinbarte Stromsteuersenkung kostet rund fünf Mrd. Euro und treibt die Kreditaufnahme nach oben. 27.11.2026 | 2:30 min

Projektion: Union verschlechtert sich - SPD legt zu

Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, würde die CDU/CSU zum zweiten Mal in Folge einen Punkt abgeben: In der Projektion käme sie jetzt auf 21 Prozent (minus eins), die AfD würde unverändert bei 28 Prozent liegen. Die SPD könnte sich auf 14 Prozent (plus eins) verbessern und die Grünen würden bei 15 Prozent (unverändert) bleiben. Die Linke erhielte weiterhin zehn Prozent und die FDP drei Prozent, beide unverändert.

Alle anderen Parteien kämen zusammen erneut auf neun Prozent, darunter keine Partei, die mindestens drei Prozent erreichen würde.

Mit diesem Ergebnis hätte Schwarz-Rot weiterhin keine Mehrheit.

Top Ten: Ansehensverluste für die meisten Regierungspolitiker

Bei der Beurteilung nach Sympathie und Leistung ("Was halten Sie von?") liegt Boris Pistorius (SPD) nach wie vor auf Platz eins. Er wird auf der Skala von +5 bis -5 mit einem Durchschnittswert von 1,3 (hier und im Folgenden Vergleichswert von Anfang November: 1,5) beurteilt.

Es folgen Manuela Schwesig mit 1,2 (0,9), Hendrik Wüst mit 0,9 (0,9) und Johann Wadephul mit 0,5 (0,5). Markus Söder kommt auf minus 0,2 (0,0), Lars Klingbeil auf minus 0,7 (minus 0,4) und Heidi Reichinnek auf minus 1,1 (minus 1,4). Ulrich Siegmund wird mit minus 1,9 (minus 2,0) bewertet, Friedrich Merz fällt mit ebenfalls minus 1,9 (minus 1,6) auf den vorletzten Rang und Schlusslicht bleibt Alice Weidel mit minus 2,5 (minus 2,5).

Bedrohung durch Russland und Verteidigungsfähigkeit

Mit 64 Prozent sehen knapp zwei Drittel der Befragten eine sehr große (25 Prozent) oder große (39 Prozent) Bedrohung, die von Russland für Deutschland ausgeht. Insgesamt 34 Prozent halten die Bedrohungslage für nicht so groß (23 Prozent) oder nicht vorhanden (elf Prozent). Dabei wird die Gefahr durch Russland von fast allen Parteianhängerschaften mehrheitlich als groß oder sehr groß wahrgenommen.

Lediglich bei den AfD-Anhängern schließen sich nur 23 Prozent dieser Einschätzung an; für 75 Prozent der AfD-Anhänger stellt Russland keine oder eine nicht so große Bedrohung für uns dar. Das, was in Deutschland für den Ausbau der Verteidigungsfähigkeit gegenüber Russland getan wird, beurteilen 41 Prozent als gerade richtig, für 31 Prozent ist es zu wenig und für 19 Prozent zu viel.

Der Einschlag russischer Marschflugkörper in Polen war ein zentrales Thema beim Nato-Treffen in Berlin. Generalsekretär Rutte forderte derweil mehr Unterstützung für die Ukraine. 23.11.2026 | 1:39 min

Weiterhin viel Zustimmung zu militärischer Unterstützung der Ukraine

Thema beim EU-Gipfel in Brüssel war diese Woche auch die weitere Finanzierung der Ukraine-Hilfen. 37 Prozent der Befragten, und damit etwas mehr als Ende Oktober (33 Prozent), halten das aktuelle Engagement Europas für gerade richtig, 31 Prozent befürworten eine stärkere militärische Unterstützung der Ukraine (Ende Oktober: 30 Prozent) und 29 Prozent (Ende Oktober: 32 Prozent) sprechen sich für ein Zurückfahren der Militärhilfen aus.

Bei der Frage, ob Russland auch östliche Nato-Länder wie Polen oder die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen angreifen wird, rechnen jetzt 49 Prozent mit einem solchen Angriff, Ende Oktober waren es 46 Prozent. 45 Prozent glauben das nicht (Ende Oktober: 48 Prozent).

Keine Änderung bei den Ausgaben für Weihnachtsgeschenke

Die meisten Befragten (57 Prozent) wollen in diesem Jahr für Weihnachtsgeschenke etwa gleich viel ausgeben wie letztes Jahr. 20 Prozent wollen sich eher einschränken und sieben Prozent planen eher mehr Geld dafür aufzuwenden. 14 Prozent geben an, keine Weihnachtsgeschenke zu machen.

So wird das Politbarometer erhoben Die Umfrage zum Politbarometer wurde wie immer von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews wurden in der Zeit vom 24. bis 26. November 2026 bei 1.245 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten telefonisch und online erhoben. Dabei wurden sowohl Festnetz- als auch Mobilfunknummern berücksichtigt. Die Befragung ist repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Der Fehlerbereich beträgt bei einem Anteilswert von 40 Prozent rund +/- drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von zehn Prozent rund +/-zwei Prozentpunkte. Daten zur politischen Stimmung: CDU/CSU 21 Prozent, AfD 21 Prozent, SPD 16 Prozent, Grüne 21 Prozent, Linke zehn Prozent, FDP vier Prozent. Das nächste Politbarometer sendet das ZDF am Donnerstag, den 10. Dezember 2026. Informationen zur Methodik der Umfrage sowie zu den genauen Frageformulierungen finden Sie unter www.forschungsgruppe.de.

Quelle: ZDF