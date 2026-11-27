Reform-Debatte bei "Lanz":Brosius-Gersdorf: Sozialer Aufstieg nicht mehr möglich
von Felix Rappsilber
Frauke Brosius-Gersdorf fordert mehrere "Updates des Grundgesetzes". Der Bundespolitik wirft sie vor, gegenwartsverliebt, zukunftsvergessen und generationenungerecht zu agieren.
"Wir haben keinen sozialen Fahrstuhl mehr. Der soziale Aufstieg in diesem Land ist nicht mehr möglich." Frauke Brosius-Gersdorf kritisierte die Chancenungleichheit bei Bildung am Donnerstagabend bei "Markus Lanz" als "himmelschreiende Ungerechtigkeit".
Die Rechtswissenschaftlerin: "In kaum einem anderen Industrieland sind die Bildungswege und die Bildungsergebnisse so sehr abhängig von der sozialen Herkunft wie bei uns." Unheimlich viele Probleme seien eine Zeit lang "verschlafen", "vertagt" und "mit Geld zugedeckt" worden.
Brosius-Gersdorf: Brauchen ein Update unserer Verfassung
Der Bundesrat hatte das Startchancen- und Qualitätsentwicklungsgesetz mit obligatorischen Sprach- und Entwicklungstests für Vierjährige vorerst gestoppt. Die Länder unterstützen die Inhalte des Gesetzes ausdrücklich. Dennoch werfen sie dem Bund vor, die Kosten dafür abwälzen zu wollen.
In diesem Zusammenhang benannte Brosius-Gersdorf eine "Schwäche im Grundgesetz". Im Regelfall müssten die Bundesländer die Ausgaben für den Vollzug der Bundesgesetze tragen. Der Föderalismus komme zwar aus einer Zeit, in der er seine Berechtigung gehabt habe:
Ein weiteres Problem sei die Kompetenzverteilung: In der Bildungspolitik knirsche es an allen Ecken und Enden, weil die Länder die Gesetzgebungskompetenz für die Schulen und der Bund die Gesetzgebungskompetenz für die Kindergärten habe. Daher forderte Brosius-Gersdorf:
Brosius-Gersdorf: Staatsverschuldung muss uns Angst machen
Die Rechtswissenschaftlerin hielt auch ein finanzpolitisches Update des Grundgesetzes für geboten. Die Schuldenquote werde für 2030 bei 80 Prozent und für 2040 bei 100 Prozent des Bruttoinlandsprodukts prognostiziert. Diese enorme Staatsverschuldung müsse wirklich Angst machen. Brosius-Gersdorf warnte:
All das sei durch eine Änderung des Grundgesetzes, durch die Lockerung der Schuldenbremse, ermöglicht worden. Sie sagte:
Sozialversicherungssysteme in Finanzierung gefährdet
Brosius-Gersdorf kritisierte, dass der Staat die Generationengerechtigkeit strukturell vernachlässige. Es sei "einfach nicht generationengerecht", wenn sich die heutige Generation erlaube, Verteidigung nur zu einem Prozent aus dem Haushalt und zu 2,5 Prozent über Schulden zu finanzieren.
Zwar habe jede Generation die rechtliche, nicht aber die tatsächliche Möglichkeit dazu - wegen der hohen Tilgungs- und Zinslast. Zudem seien unsere Sozialversicherungssysteme in der Finanzierung akut gefährdet:
An dieser Stelle sei juristisch nicht klar, ob das Grundgesetz ein "Gebot der Generationengerechtigkeit" enthalte, so die Rechtswissenschaftlerin.
Eine Zukunftsvision für Deutschland?
Die größte Gefährdung für unsere Demokratie sei der enorme Vertrauensverlust der Bevölkerung in die Handlungs- und Reformfähigkeit des Staates. Die nötigen Reformen seien nicht nur in den letzten zwei Jahren, sondern auch in den Jahrzehnten zuvor liegen geblieben. Brosius-Gersdorf sagte:
Daher forderte die Verfassungsrechtlerin die Benennung der großen Transformationsaufgaben Wirtschaftswachstum, Staatsverschuldung, Sozialversicherungssysteme, Bildungsmisere und Klima:
Sie sagte: "Wir brauchen einen Plan für Deutschland - einen Dreijahresplan, einen Fünf-, einen Zehnjahresplan mit einer Zukunftsvision."
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