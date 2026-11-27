Frauke Brosius-Gersdorf fordert mehrere "Updates des Grundgesetzes". Der Bundespolitik wirft sie vor, gegenwartsverliebt, zukunftsvergessen und generationenungerecht zu agieren.

Über den Zustand und die Gefahren für die Demokratie, die wachsende Politikverdrossenheit und das schleppende Reformtempo sowie zur Verantwortung der Bundesregierung und der politischen Mitte. 27.11.2026 | 77:15 min

"Wir haben keinen sozialen Fahrstuhl mehr. Der soziale Aufstieg in diesem Land ist nicht mehr möglich." Frauke Brosius-Gersdorf kritisierte die Chancenungleichheit bei Bildung am Donnerstagabend bei "Markus Lanz" als "himmelschreiende Ungerechtigkeit".

Die Rechtswissenschaftlerin: "In kaum einem anderen Industrieland sind die Bildungswege und die Bildungsergebnisse so sehr abhängig von der sozialen Herkunft wie bei uns." Unheimlich viele Probleme seien eine Zeit lang "verschlafen", "vertagt" und "mit Geld zugedeckt" worden.

Brosius-Gersdorf: Brauchen ein Update unserer Verfassung

Der Bundesrat hatte das Startchancen- und Qualitätsentwicklungsgesetz mit obligatorischen Sprach- und Entwicklungstests für Vierjährige vorerst gestoppt. Die Länder unterstützen die Inhalte des Gesetzes ausdrücklich. Dennoch werfen sie dem Bund vor, die Kosten dafür abwälzen zu wollen.

Der Bundestag beschließt ein Gesetz zur frühkindlichen Bildung. Es sieht Tests ab vier Jahren und weitere Förderung vor. Kitas mit vielen Kindern mit Förderbedarf sollen mehr Personal bekommen. 12.11.2026 | 1:43 min

In diesem Zusammenhang benannte Brosius-Gersdorf eine "Schwäche im Grundgesetz". Im Regelfall müssten die Bundesländer die Ausgaben für den Vollzug der Bundesgesetze tragen. Der Föderalismus komme zwar aus einer Zeit, in der er seine Berechtigung gehabt habe:

Aber gerade der Föderalismus hat sich in den letzten Jahren als sehr schwerfällig und auch nicht mehr ganz zeitgemäß erwiesen. „ Frauke Brosius-Gersdorf, Rechtswissenschaftlerin

Ein weiteres Problem sei die Kompetenzverteilung: In der Bildungspolitik knirsche es an allen Ecken und Enden, weil die Länder die Gesetzgebungskompetenz für die Schulen und der Bund die Gesetzgebungskompetenz für die Kindergärten habe. Daher forderte Brosius-Gersdorf:

Wir müssen ein Update unserer Verfassung haben. „ Frauke Brosius-Gersdorf, Rechtswissenschaftlerin

Bei der Generaldebatte im Bundestag verteidigte Bundeskanzler Merz den Haushalt für 2027, der rund 560 Milliarden Euro umfassen soll. Auch die Staatsschulden erreichen einen neuen Höchststand. 25.11.2026 | 2:04 min

Brosius-Gersdorf: Staatsverschuldung muss uns Angst machen

Die Rechtswissenschaftlerin hielt auch ein finanzpolitisches Update des Grundgesetzes für geboten. Die Schuldenquote werde für 2030 bei 80 Prozent und für 2040 bei 100 Prozent des Bruttoinlandsprodukts prognostiziert. Diese enorme Staatsverschuldung müsse wirklich Angst machen. Brosius-Gersdorf warnte:

Da müssen wir natürlich ganz dringend ran. Das macht die Handlungsspielräume [des Staates] zu. „ Frauke Brosius-Gersdorf, Rechtswissenschaftlerin

All das sei durch eine Änderung des Grundgesetzes, durch die Lockerung der Schuldenbremse, ermöglicht worden. Sie sagte:

Das müssen wir wieder zurückändern und wir müssen an die Ausgabensituation ran. Es ist ja nicht so, dass man nicht auch sparen könnte. „ Frauke Brosius-Gersdorf, Rechtswissenschaftlerin

In vielen deutschen Städten geht die Gen Z auf die Straße. Am Abend gibt es auch vereinzelte Ausschreitungen - insgesamt verläuft der Tag aber friedlicher als beim letzten Mal. 21.11.2026 | 2:06 min

Sozialversicherungssysteme in Finanzierung gefährdet

Brosius-Gersdorf kritisierte, dass der Staat die Generationengerechtigkeit strukturell vernachlässige. Es sei "einfach nicht generationengerecht", wenn sich die heutige Generation erlaube, Verteidigung nur zu einem Prozent aus dem Haushalt und zu 2,5 Prozent über Schulden zu finanzieren.

Zwar habe jede Generation die rechtliche, nicht aber die tatsächliche Möglichkeit dazu - wegen der hohen Tilgungs- und Zinslast. Zudem seien unsere Sozialversicherungssysteme in der Finanzierung akut gefährdet:

Wenn wir so weitermachen, muss die jetzige Erwerbstätigen-Generation hohe Beiträge zahlen, ohne jemals einen Anspruch auf nur annähernd vergleichbare Renten zu haben. „ Frauke Brosius-Gersdorf, Rechtswissenschaftlerin

An dieser Stelle sei juristisch nicht klar, ob das Grundgesetz ein "Gebot der Generationengerechtigkeit" enthalte, so die Rechtswissenschaftlerin.

Seit Monaten gibt es Streit um die Rente mit 63. Nun schlägt die Union die Respekt-Rente vor: Auch Geringverdiener sollen nach 45 Versicherungsjahren abschlagsfrei in Rente gehen können. 26.11.2026 | 1:40 min

Eine Zukunftsvision für Deutschland?

Die größte Gefährdung für unsere Demokratie sei der enorme Vertrauensverlust der Bevölkerung in die Handlungs- und Reformfähigkeit des Staates. Die nötigen Reformen seien nicht nur in den letzten zwei Jahren, sondern auch in den Jahrzehnten zuvor liegen geblieben. Brosius-Gersdorf sagte:

Die Politik ist strukturell gegenwartsverliebt und sehr, sehr zukunftsvergessen. „ Frauke Brosius-Gersdorf, Rechtswissenschaftlerin

Daher forderte die Verfassungsrechtlerin die Benennung der großen Transformationsaufgaben Wirtschaftswachstum, Staatsverschuldung, Sozialversicherungssysteme, Bildungsmisere und Klima:

Der Staat muss sagen: Das läuft schief. Da müssen wir wieder hin. Das sind die Reformen, die wir brauchen. Das sind die Einschnitte, die damit verbunden sind. „ Frauke Brosius-Gersdorf, Rechtswissenschaftlerin

Sie sagte: "Wir brauchen einen Plan für Deutschland - einen Dreijahresplan, einen Fünf-, einen Zehnjahresplan mit einer Zukunftsvision."