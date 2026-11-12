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Politik
Deutschland

Kita-Kinder: Gesetz zur Förderung frühkindlicher Bildung

Bundestag beschließt:Sprachtests und Entwicklung: Förder-Gesetz für Kita-Kinder

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Sprache und Entwicklung sollen unter die Lupe genommen und bei Bedarf gefördert werden - das sieht ein neues Gesetz für Kita-Kinder vor. Strittig ist die Finanzierung.

Debatte zum Startchancen- und Qualitätsentwicklungsgesetz

Die Debatte im Bundestag zum Gesetzentwurf der Bundesregierung "zur Verbesserung der Startchancen von Kindern und zur Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung"

12.11.2026 | 70:37 min

Vierjährige Kita-Kinder sollen künftig überall in Deutschland nach einheitlichen Standards auf Sprache und Entwicklung hin getestet werden. Bei Bedarf sollen die Jungen und Mädchen besonders gefördert werden, um spätere Probleme in der Grundschule zu vermeiden. Auch mathematische und andere Fähigkeiten wie Selbstregulation sollen erhoben werden, um im Bedarfsfall gezielt zu fördern, bevor Kinder in die Schule kommen.

Das sieht das sogenannte Startchancen- und Qualitätsentwicklungsgesetz der Bundesregierung vor, das der Bundestag in namentlicher Abstimmung beschlossen hat.

Der Deutsche Bundestag hält eine Plenarsitzung in Berlin ab

Der Bundestag hat ein Gesetz zur frühkindlichen Bildung beschlossen. Sprach- und Entwicklungstests ab dem Alter von vier Jahren sollen helfen, Förderbedarf zu erkennen.

12.11.2026 | 1:43 min

Finanzierung: Länder kritisieren geringere Bundesmittel

Zwischen Bund und Ländern gibt es allerdings noch Streit wegen der Finanzierung. Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) drohte in der Debatte damit, dass die Länder zu dem Gesetz den Vermittlungsausschuss anrufen werden. Für Bildung sind die Länder zuständig, daher ist das Gesetz im Bundesrat zustimmungspflichtig.

Prof. Kai Maaz | Direktor Leibniz-Institut für Bildungsforschung

Weil die Geburtenzahlen sinken, fallen in Kitas immer mehr Stellen weg. Prof. Kai Maaz betont: "Man wäre gut beraten, dieses Personal im System zu lassen" - für gute Bildung und Betreuung.

21.08.2026 | 6:14 min

Der Bund wolle mit dem Gesetz die Förderung in den kommenden Jahren halbieren, kritisierte Clemens ebenso wie Rednerinnen von Grünen und Linken. Wenn der Bund beschließe, dass es in den Kitas höhere Standards geben solle, dann brauche es dafür mehr Geld.

Wir müssen mehr investieren in frühkindliche Bildung.

Conrad Clemens, Kultusminister von Sachsen

Zuletzt habe es sehr viel Geld für einen Tankrabatt gegeben. Erzieherinnen und Erzieher hätten einen "Dankrabatt" verdient.

Der Bund will die Länder bei der Umsetzung des Gesetzes anteilig unterstützen und bis 2034 rund neun Milliarden Euro geben. Auf das Jahr gerechnet, sind das im Schnitt allerdings weniger als die rund zwei Milliarden Euro pro Jahr, die der Bund den Ländern zuletzt für Qualität in Kitas zur Verfügung gestellt hat. Auch viele Familien- und Sozialverbände kritisieren das.

Kinder in der Kita

Jahrelang wurde mit Öffentlichkeitsarbeit um Erzieher geworben – mit Erfolg. Doch viele Absolventen finden keinen Job, weil es zu wenig Kinder gibt und bei der frühkindlichen Bildung gespart wird.

21.08.2026 | 1:48 min

Prien betont verbindliche Standards

Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) hält das Gesetz indes für die wichtigste bildungspolitische Weichenstellung in dieser Wahlperiode. Sie verweist auf die langfristige finanzielle Verpflichtung, die der Bund damit eingehe.

Bislang habe es lediglich eine jeweils auf zwei Jahre befristete Förderung für Kita-Qualität gegeben. Erstmals würden darüber hinaus bundesweit verbindliche Qualitätsstandards in der Kindertagesbetreuung geschaffen.

Der CDU-Bildungspolitiker Michael Hose sagte im Bundestag, Kindergärten würden damit endgültig zu Bildungseinrichtungen, das sei überfällig. Der Staat müsse wissen, ob ein vierjähriges Kind gut deutsch spreche, nur dann könne gezielt geholfen werden.

Kein Kind darf mehr durchs Raster fallen.

Michael Hose, Bildungspolitiker CDU

Grüne: Gesetz "hoffnungslos unterfinanziert"

Die Grünen-Abgeordnete Anja Reinalter sagte, das Gesetz sei hoffnungslos unterfinanziert. "Dass man nicht mehr bekommt, wenn man weniger bezahlt, das weiß jedes Kindergartenkind", meinte sie. Dabei seien Investitionen in die frühkindliche Bildung die besten Investitionen in die Zukunft. Die Grünen forderten einen "Kita-Qualitätspakt", der dauerhaft und ohne Befristung drei Milliarden Euro pro Jahr umfassen und allen Kindern zugutekommen solle.

Roboter Tiny

Forscher der HAW Kiel untersuchen, wie Kita-Kinder mit Robotern umgehen. Sie dürfen selbst einen Roboter programmieren und erfahren spielerisch, was er kann und wo seine Grenzen liegen.

04.11.2026 | 1:47 min

Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek forderte zehn Milliarden Euro bis 2028. Anschließend sollten die Mittel dynamisch steigen. Zudem müsse es Geld für den Neubau und die Sanierung von Kitas sowie die Fort- und Weiterbildung von Erzieherinnen und Erziehern geben. Reichinnek wandte sich auch gegen die vorgesehenen Sprach- und Entwicklungstests. Damit würden schon Kita-Kinder vermessen und kategorisiert.

Quelle: dpa, epd
Über dieses Thema berichtete phoenix am 12.11.2026 ab 6:45 Uhr.

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