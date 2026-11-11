Elterngeldreform: Prien plant Grenze bei Unterhaltsvorschuss

Nach der Kritik an den geplanten Kürzungen beim Elterngeld rudert Familienministerin Prien teilweise zurück. Kommen soll jedoch eine Einkommensgrenze für Unterhaltsvorschüsse.

Niedersachsen, Hannover: Ein Vater spielt mit seinem Sohn in einem Park. Quelle: dpa

Eigentlich soll die Reform des Elterngeldes im nächsten Jahr in Kraft treten, doch bislang ist die regierungsinterne Abstimmung noch nicht abgeschlossen. Eines steht aber fest: Die ursprünglichen Pläne, die Bezugsdauer des Elterngeldes von 14 auf zwölf Monate zu verkürzen, sind vom Tisch.

Bezugsdauer von 14 Monaten bleibt

Das Bundesfamilienministerium hat einen Referentenentwurf vorgelegt, der vorsieht, dass Paare und Alleinerziehende weiterhin bis zu 14 Monate Elterngeld bekommen sollen. Mindest- und Höchstbetrag sollen erstmals seit Einführung des Elterngeldes im Jahr 2007 von 300 auf 330 Euro sowie von 1.800 auf 1.900 Euro steigen.

Zum ersten Mal seit der Einführung im Jahr 2007 soll das Elterngeld erhöht werden. Der Mindestsatz soll von 300 auf 330 Euro und der Höchstsatz von 1.800 auf 1.900 Euro steigen. 29.10.2026 | 1:30 min

Ministerin Karin Prien, CDU, zeigt sich heute im Bundestag zufrieden. Sie sagt:

Vier Monate reserviert für jedes Elternteil, mehr Flexibilität, und in diesen Monaten wollen wir das Elterngeld auf 80 Prozent Einkommensersatz erhöhen. „ Karin Prien (CDU), Bundesfamilienministerin

Diese Ersatzrate in Höhe von 80 Prozent, also die Berechnung des Elterngeldes auf der Basis des Einkommens, gilt aber nur in den ersten vier Bezugsmonaten eines Elternteils, danach sinkt sie auf 50 Prozent. Und künftig werden vier Monate für jedes Elternteil reserviert.

Das bedeutet, ein Elternteil kann höchstens zehn statt bisher zwölf Monate beziehen. Die volle Bezugsdauer erhält eine Familie nur, wenn der zweite Elternteil vier volle Monate aussetzt.

"Wenn eure Kinder Autos wären, dann würde Lars Klingbeil sich für euch interessieren", so Katharina Dröge, Fraktionsvorsitzende B‘90/Grüne, über die Kürzungspläne beim Elterngeld. 08.07.2026 | 6:52 min

Kritik von SPD und Linken

Die Neuregelung würde Frauen, wenn sie weiterhin zwölf Monate Elternzeit nehmen wollten, finanziell schlechterstellen, sagt der SPD-Politiker Felix Döring im Bundestag.

Kritik kommt auch von der Linken-Abgeordneten Mandy Eißing. Sie befürchtet, dass Elterngeld zu einem Privileg für Besserverdienende werden könnte. Sie sagt:

Wenn die Lohnersatzrate nach wenigen Monaten auf 50 Prozent sinkt, stellt sich die Frage, welche Familien sich das überhaupt noch leisten können. „ Mandy Eißing, Linke

Prien plant Einkommensgrenze beim Unterhaltsvorschuss

Nicht nur das Elterngeld soll reformiert werden, sondern auch der Unterhaltsvorschuss, bei dem der Staat in Vorleistung geht, wenn der andere Elternteil nicht zahlt. Dieser soll künftig bei einer Alleinerziehenden mit einem Kind nur noch bei einer Einkommensgrenze von bis zu 40.000 Euro gezahlt werden. Pro weiterem Kind werde die Grenze um 10.000 Euro angehoben.

Eine Studie des Deutschen Frauenrats zeigt: Die von der Bundesregierung geplanten Kürzungen würden Frauen besonders stark belasten – etwa beim Unterhaltsvorschuss, beim Wohngeld oder der Pflege. 09.11.2026 | 1:33 min

Der Staat müsse mehr aus der Verantwortung genommen werden, stattdessen müsse der säumige Elternteil in die Pflicht genommen werden. Prien sagt:

Kinder brauchen Unterhalt, aber natürlich in erster Linie von ihren Eltern. Das will ich mal sehr deutlich machen. „ Karin Prien (CDU), Bundesfamilienministerin

2024 zahlten Bund und Länder rund 3,2 Milliarden Euro Unterhaltsvorschuss an alleinerziehende Elternteile. Nur einen geringen Anteil, etwa 17 Prozent, haben die unterhaltspflichtigen Elternteile zurückgezahlt.

Schwarz-Rot: Härtere Strafen für säumige Elternteile

Um diese Quote zu erhöhen, haben Union und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart, mehr Druck auf säumige Elternteile auszuüben. Darin heißt es: "Wir werden in einem ersten Schritt säumige Unterhaltsschuldner durch härtere Strafen sanktionieren, zum Beispiel durch Führerscheinentzug, und so die Rückgriffquote beim Unterhaltsvorschuss erhöhen."

Im Rahmen der Verhandlungen zum Bundeshaushalt 2027 ist das Bundesfamilienministerium angehalten, mehr als 500 Millionen Euro pro Jahr einzusparen.

Stefanie Reulmann berichtet aus dem ZDF-Hauptstadtstudio.