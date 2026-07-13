Prien plant Kürzung bei Unterhaltsvorschuss - scharfe Kritik

Wird der staatliche Unterhaltsvorschuss bald nicht mehr bis zum 18. Geburtstag bezahlt? Das plant zumindest Familienministerin Prien - und wird dafür scharf kritisiert.

Familienministerin Prien will die Kosten für den Unterhaltsvorschuss senken. Statt bis zum 18. könnte der Vorschuss künftig nur noch für Kinder bis zum 16. Lebensjahr gewährt werden. 13.07.2026 | 1:44 min

Gegen die von Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) geplanten Einsparungen beim staatlichen Unterhaltsvorschuss regt sich Widerstand. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) - früher einmal selbst Bundesfamilienministerin - lehnt den Vorschlag kategorisch ab. Wer beim Unterhaltsvorschuss kürze, bestrafe Alleinerziehende, die alles alleine stemmen müssten, sowie ihre Kinder. "Das ist falsch", wird Schwesig in einer Mitteilung zitiert.

Nach den Plänen Priens soll der Unterhaltsvorschuss künftig nur noch bis zum 16. anstatt bis zum 18. Geburtstag von Kindern gezahlt werden. Hintergrund sind nach Angaben ihres Ministeriums die Sparvorgaben an den Bundeshaushalt. Die Ausgaben für den Unterhaltsvorschuss hätten sich seit der Reform 2017 vervierfacht und der Unterhaltsvorschuss habe sich zu einem der größten Kostenfaktoren für die Kommunen entwickelt.

Empörung bei Verbänden

Deutliche Kritik übte im ZDF heute journal update der Geschäftsführer des Kinderschutzbund-Bundesverbandes Daniel Grein. Es gebe in Deutschland "ein großes Problem mit Kinderarmut", Alleinerziehende seien zudem die "am meisten von Armut betroffene Gruppe überhaupt".

Hier reinzugrätschen, verschärft Kinderarmut, statt sie zu bekämpfen - und das wäre eigentlich gerade dran „ Daniel Grein, Kinderschutzbund-Bundesverband

Grein forderte, die Unterhaltspflichtigen stärker in die Verantwortung zu nehmen. Wenn es Instrumentarien gebe, "die den Rückgriff verstärken", dann sei das zu befürworten. "Hauptsache, wir gehen nicht an die Leistung der Kinder und damit die Chancen der Kinder", appellierte Grein.

"Hier reinzugrätschen verschärft Kinderarmut", sagt Daniel Grein, Geschäftsführer des Kinderschutzbund-Bundesverbandes, zu den geplanten Kürzungen beim Unterhaltsvorschuss. 14.07.2026 | 3:17 min

Scharfe Kritik kam am Montag auch vom Verband alleinerziehender Mütter und Väter. Ausgerechnet bei den Kindern mit dem höchsten Armutsrisiko zu sparen, sei vollkommen inakzeptabel, sagte dessen Bundesvorsitzende Daniela Jaspers.

"Schweinerei": Scharfe Kritik von Grünen

Die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner nannte den Vorstoß Priens "eine Schweinerei". Die Bundesregierung versuche generell, ihren Haushalt auf dem Rücken von Familien und vor allem Alleinerziehenden zu sanieren. Sinnvoller wären konkrete Maßnahmen, damit sich der Staat den Vorschuss, da, wo beim unterhaltspflichtigen Elternteil Geld vorhanden sei, zurückholen könne.

Dafür müsse etwa der Datenaustausch zwischen den Behörden verbessert, die Verjährungsfrist von drei Jahren verlängert und der Inkasso-Prozess effizienter gestaltet werden.

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Die SPD-Familienpolitikerin Jasmina Hostert forderte im Sender Welt TV, der Staat müsse die Konsequenzen für das Nichtzahlen von Unterhalt deutlich erhöhen. Ein Stadionverbot könne dabei eine bessere Maßnahme sein als etwa ein Führerscheinentzug oder andere Strafmaßnahmen. Auch ein Schufa-Eintrag sei denkbar.

Unterhaltsvorschuss bis zum 18. Geburtstag erst seit 2017

Alleinerziehende Elternteile können vom Staat einen Vorschuss beantragen, wenn der andere Elternteil - in der Praxis oftmals die Väter - nicht oder nicht in ausreichendem Maße Unterhalt zahlt. Der Staat kann sich dieses Geld dann von den säumigen Elternteilen zurückholen. In der Praxis gelingt das aber nur in einer Minderheit der Fälle.

Vor der 2017 wirksam gewordenen Reform gab es Unterhaltsvorschuss nur für Kinder bis zum 12. Lebensjahr und für maximal 72 Monate. Seit dem 1. Juli 2017 fließt das Geld bis zum 18. Geburtstag des Kindes und ohne zeitliche Begrenzung.

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Quelle: dpa, ZDF