In Deutschland leben mehr Menschen in Armut - Zahlen im Überblick

Die Zahl armer Menschen in Deutschland ist laut dem Paritätischen Gesamtverband gestiegen. Details zu der Entwicklung und den betroffenen Menschen in Grafiken erklärt.

Laut dem Armutsbericht des Paritätischen Gesamtverbands leben in Deutschland so viele Menschen in Armut wie seit 2020 nicht mehr. Demnach waren 13,3 Millionen Menschen in 2025 von Armut betroffen. 02.06.2026 | 0:24 min

Die Zahl der in Armut lebenden Menschen in Deutschland steigt einer neuen Untersuchung zufolge. Rund 13,3 Millionen Menschen seien 2025 von Armut betroffen gewesen, die Armutsquote steige damit auf 16,1 Prozent, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Armutsbericht des Paritätische Gesamtverbands. Der jährliche Bericht des Verbands stützt sich auf Daten des Statistischen Bundesamts.

Ein Überblick über die wichtigsten Zahlen.

Arme Menschen in Deutschland: Zahl wieder angestiegen

Als einkommensarm definiert der Verband Menschen, die weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung haben, wobei auch Sozialleistungen einbezogen werden.

Das heißt, ihr Einkommen reicht nicht aus, um in angemessener Weise an der Gesellschaft teilhaben zu können. „ Der Paritätische Gesamtverband

Zuletzt lag diese Armutsschwelle für Alleinlebende bei 1.445 Euro Nettoeinkommen im Monat, für eine Familie mit zwei kleinen Kindern bei 3.035 Euro. Nach einem leichten Rückgang in den vergangenen Jahren stieg der Anteil armer Menschen 2024 auf 2025 um 0,6 Prozentpunkte auf 16,1 Prozent der Bevölkerung.

So viele Menschen sind von Armut betroffen ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Insbesondere ältere Frauen von Armut betroffen

Blickt man auf geschlechtsspezifische Unterschiede, zeigt sich: Besonders bei den 18- bis 25-Jährigen sowie in der Altersgruppe ab 65 sind Frauen laut Statistik stärker von Armut betroffen als Männer. Dabei ist laut dem Paritätischen zu berücksichtigen, dass die Armut auf Basis des Haushaltseinkommens berechnet wird. "In Paarhaushalten (...) werden Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern dadurch statistisch nivelliert, da beide gemeinsam als arm oder nicht arm gelten", sagt der Verband.

Unterschiede zwischen den Geschlechtern werden daher besonders in den Altersgruppen deutlich, in denen Frauen eher allein oder nicht als Paar leben. "Dies ist insbesondere im höheren Alter der Fall, etwa durch Verwitwung, sowie in jüngeren Lebensphasen", so der Verband.

Welche Unterschiede gab es 2025 es bei Alter und Geschlecht? ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Starke Unterschiede auch zwischen den Bundesländern

Auch regional driftete Deutschland 2025 sozial weiter auseinander: In Bayern war laut dem Paritätischen etwa jeder Achte von Armut betroffen, in Sachsen-Anhalt bereits mehr als jeder Fünfte und in Bremen sogar mehr als jeder Vierte. Armut sei damit "längst auch eine Frage des Wohnortes", teilt der Verband mit.

Welche Bundesländer sind am stärksten betroffen? ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Armut trifft vor allem Nichterwerbstätige

Schaut man auf die Sozialstruktur der armen Menschen in Deutschland, zeigt sich, dass vor allem jene von Armut betroffen sind, die nicht regulär erwerbstätig sind. Dazu zählen etwa Kinder unter 16 Jahren, Personen in Ausbildung, pflegende Angehörige oder Menschen in Elternzeit. Armut nur als Problem von Arbeitslosen, Alleinerziehenden oder Menschen mit geringer Bildung zu sehen, "greift zu kurz und wird der Realität nicht gerecht", sagt der Paritätische.

Erwerbsstatus der von Armut Betroffenen ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Joachim Rock vom Paritätischen sprach angesichts der Zahlen von einer "krisenhaften Situation" und warnte die Bundesregierung vor Einschnitten bei Sozialleistungen. Zusätzliche Einsparungen würden die Krise verschärfen, sagte Rock im Deutschlandfunk. Es sei besorgniserregend, dass die Armutsquote im zweiten Jahr in Folge erheblich gestiegen sei.

Grafiken von Marie Ahlers.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Unser Nachrichtenangebot - jetzt als bevorzugte Quelle bei Google Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.



Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.



→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: dpa, KNA, AFP