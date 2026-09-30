Elterngeld: Prien offen für Festhalten an 14 Monaten Bezugsdauer

14 Monate Bezugsdauer auf der Kippe:Elterngeld: Prien will Reform noch einmal prüfen
Familienministerin Prien ist offen für Diskussionen über die Elterngeldreform. Die 14 Monate Bezugsdauer könnten also doch beibehalten werden.
Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) will die Reform des Elterngelds offenbar noch einmal prüfen. Sie plädiere nach den Debatten des Sommers dafür, "dass wir uns noch mal zusammensetzen und schauen, ob die Sparmaßnahmen beim Elterngeld in diesem Umfang zielführend und gerechtfertigt sind", sagte Prien dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Zu der Frage, ob sie sich vorstellen könne, die Bezugsdauer von 14 Monaten beizubehalten, antwortete die Ministerin: "Dafür bin ich offen." Die Koalition berate derzeit noch über verschiedene Modelle. "Die müssen wir durchrechnen und schauen, was wir mit einer moderateren Reform an Einsparungen erreichen können."
Aufteilung der Elterngeldmonate könnte sich auch noch ändern
Priens Ressort muss wie alle Ministerien Einsparungen erzielen. Im Sommer hatte es unter der Maßgabe harter Sparvorgaben einen Entwurf für eine Elterngeldreform ausgearbeitet und zur Abstimmung an die anderen Ressorts gegeben. Die Familienleistung ist der mit Abstand größte Posten im Etat des Ministeriums.
Auch die Aufteilung der Elterngeldmonate zwischen den Partnern könnte sich laut Prien noch ändern. "Wir reden über alle Stellschrauben und haben uns in der Koalition noch auf kein Modell festgelegt", sagte sie und fügte hinzu:
Den bisherigen Plänen zufolge sollten die maximale Bezugsdauer von 14 auf zwölf Monate gekürzt und die sogenannten Vätermonate erhöht werden. Zugleich sollten aber die Beträge leicht steigen. Für jedes Elternteil sind laut dem Entwurf je drei Monate Elterngeld reserviert. Sechs weitere Monate können sich die Partner untereinander aufteilen. Die Pläne stießen auf viel Kritik.
Prien verärgert, dass plötzlich Geld für Tankrabatt da ist
Seit den jüngsten Wahlschlappen für CDU und SPD in den Ländern diskutieren die Koalitionspartner Kurskorrekturen bei verschiedenen Reformvorhaben. Auch die umstrittenen Kürzungspläne beim Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende stehen in der Regierung in Frage.
Unmut äußerte Prien darüber, dass sie wegen der strikten Sparvorgaben von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) an verschiedenen Stellen Kürzungen verkünden und dafür Kritik einstecken musste, während andererseits plötzlich Geld zur Senkung der Spritpreise da sei. "Das ärgert mich sehr", sagte Prien.
Außerdem würden die Mittel hier mit der Gießkanne verteilt. "Ich verstehe es, wenn Menschen es als ungerecht empfinden, dass dafür Geld da ist, während wir beim Unterhaltsvorschuss kürzen."
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zu Reformen und Familienpolitik
- FAQ
Gesetzentwurf der Familienministerin:Zwei Monate weniger Elterngeld - was sich ändern sollmit Video1:55
- FAQ
Beschlüsse des Bundesrats:Tankrabatt, Polizeiarbeit, Kindergeld: Was sich nun ändertmit Video1:31
Regierungspläne:Sozialreformen: Was ist der aktuelle Stand?mit Video3:03
Regierungserklärung im Bundestag:"Die Mitte liefert" - Merz verteidigt Reformplänemit Video24:49