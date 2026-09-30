Elterngeld: Prien offen für Festhalten an 14 Monaten Bezugsdauer

Familienministerin Prien ist offen für Diskussionen über die Elterngeldreform. Die 14 Monate Bezugsdauer könnten also doch beibehalten werden.

Die Reform des Elterngelds sieht eine Kürzung der Bezugsdauer vor. Das soll nun auf den Prüfstand. (Symbolfoto) Quelle: IMAGO / MiS

Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) will die Reform des Elterngelds offenbar noch einmal prüfen. Sie plädiere nach den Debatten des Sommers dafür, "dass wir uns noch mal zusammensetzen und schauen, ob die Sparmaßnahmen beim Elterngeld in diesem Umfang zielführend und gerechtfertigt sind", sagte Prien dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Zu der Frage, ob sie sich vorstellen könne, die Bezugsdauer von 14 Monaten beizubehalten, antwortete die Ministerin: "Dafür bin ich offen." Die Koalition berate derzeit noch über verschiedene Modelle. "Die müssen wir durchrechnen und schauen, was wir mit einer moderateren Reform an Einsparungen erreichen können."

"Wenn eure Kinder Autos wären, dann würde Lars Klingbeil sich für euch interessieren", so Katharina Dröge, Fraktionsvorsitzende B'90/Grüne, zum gekürzten Elterngeld. 08.07.2026 | 6:52 min

Aufteilung der Elterngeldmonate könnte sich auch noch ändern

Priens Ressort muss wie alle Ministerien Einsparungen erzielen. Im Sommer hatte es unter der Maßgabe harter Sparvorgaben einen Entwurf für eine Elterngeldreform ausgearbeitet und zur Abstimmung an die anderen Ressorts gegeben. Die Familienleistung ist der mit Abstand größte Posten im Etat des Ministeriums.

Auch die Aufteilung der Elterngeldmonate zwischen den Partnern könnte sich laut Prien noch ändern. "Wir reden über alle Stellschrauben und haben uns in der Koalition noch auf kein Modell festgelegt", sagte sie und fügte hinzu:

Wir müssen vor allem die Bedürfnisse der Eltern stärker in den Blick nehmen. Die Verkürzung auf zwölf Monate bei einer anderen Aufteilung der Partnerschaftsmonate ist für viele Familien nur schwer zu realisieren. „ Familienministerin Karin Prien

Den bisherigen Plänen zufolge sollten die maximale Bezugsdauer von 14 auf zwölf Monate gekürzt und die sogenannten Vätermonate erhöht werden. Zugleich sollten aber die Beträge leicht steigen. Für jedes Elternteil sind laut dem Entwurf je drei Monate Elterngeld reserviert. Sechs weitere Monate können sich die Partner untereinander aufteilen. Die Pläne stießen auf viel Kritik.

Künftig soll es mehr Elterngeld pro Monat geben, wenn auch Väter mindestens drei Monate Auszeit vom Beruf nehmen. Die Auszahlung soll von 14 auf zwölf Monate verkürzt werden. 07.07.2026 | 1:33 min

Prien verärgert, dass plötzlich Geld für Tankrabatt da ist

Seit den jüngsten Wahlschlappen für CDU und SPD in den Ländern diskutieren die Koalitionspartner Kurskorrekturen bei verschiedenen Reformvorhaben. Auch die umstrittenen Kürzungspläne beim Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende stehen in der Regierung in Frage.

Unmut äußerte Prien darüber, dass sie wegen der strikten Sparvorgaben von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) an verschiedenen Stellen Kürzungen verkünden und dafür Kritik einstecken musste, während andererseits plötzlich Geld zur Senkung der Spritpreise da sei. "Das ärgert mich sehr", sagte Prien.

Der Tankrabatt ist nur eine vorübergehende Maßnahme, deren Wirkung schnell verpufft. Die kostet aber sehr viel Geld. „ Familienministerin Karin Prien

Außerdem würden die Mittel hier mit der Gießkanne verteilt. "Ich verstehe es, wenn Menschen es als ungerecht empfinden, dass dafür Geld da ist, während wir beim Unterhaltsvorschuss kürzen."

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Quelle: AFP