Noch immer hänge Bildungserfolg "stark" von der sozialen Herkunft ab, sagt Bildungsforscher Kai Maaz im ZDF. Es brauche daher eine frühe Förderung und multiprofessionelle Teams.

Bessere Bildung, mehr Klimaschutz und die Debatte um eine mögliche Wehrpflicht: Verschiedene Organisationen rufen die Gen Z erneut bundesweit zu Protesten auf. 20.11.2026 | 2:27 min

ZDFheute: Deutschland schneidet wieder schlecht bei PISA ab, aber auch bei der Abhängigkeit des Bildungserfolges von der sozialen Herkunft. Warum gelingt es der Politik nicht, daran etwas nachhaltig zu ändern?

Kai Maaz: Wir sehen in vielen Ländern, dass die Leistungen bei PISA zurückgegangen sind.

Für Deutschland ist die Entwicklung aber besonders besorgniserregend, weil die Leistungen auf einem sehr niedrigen Niveau liegen und weiterhin stark mit der sozialen Herkunft zusammenhängen. „ Kai Maaz

Bisher schnitt Deutschland bei den Pisa-Studien eher schlecht ab. Bildungsförderungsprogramme sollen Abhilfe schaffen und Schülern mehr Chancengleichheit ermöglichen. 07.09.2026 | 2:19 min

Hier müsste man ernsthaft fragen: Warum ist es trotz vieler Maßnahmen in den vergangenen 25 Jahren nicht gelungen, die Leistungen nachhaltig zu verbessern und den Zusammenhang mit der sozialen Herkunft deutlich zu verringern?

Die Antwort ist nicht einfach. Es gibt nicht die eine Stellschraube, sondern man müsste versuchen, wirklich ein Bündel von Bedingungen zu identifizieren, die das erklären, was wir jetzt in den großen Bildungsstudien sehen.

Prof. Dr. Kai Maaz ... Quelle: fotorismus für DIPF ... ist Geschäftsführender Direktor des DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Er ist Sprecher der Autorengruppe, die den nationalen Bildungsbericht verantwortet.

ZDFheute: Was klappt denn wesentlich nicht?

Maaz: Es gelingt uns noch nicht gut genug, Kinder da abzuholen, wo sie stehen. Wir haben wunderbare Unterrichtsprogramme, Qualifizierungsmaßnahmen, mit denen wir Basiskompetenzen fördern können. Aber die setzen immer dann an, wenn die Kinder im Prinzip schon im Unterricht sind. Vielleicht ist das das Problem.

Gerade in Schulkontexten, wo sich viele Benachteiligungen kumulieren, haben wir Kinder und Kindergruppen, die vielleicht gar nicht in der Lage sind, nachhaltig zu lernen, weil sie psychosozial aus der Bahn geworfen sind, weil sie gemobbt werden, weil sie sich nicht sicher fühlen, weil sie Angst haben.

Unter solchen Bedingungen können auch Erwachsene keine Hochleistung erbringen, und Kinder eben auch nicht lernen.

25 Jahre nach dem ersten PISA-Schock lassen die Ergebnisse der wohl bekanntesten Bildungsstudie wieder aufhorchen: Deutschlands Schüler schneiden so schlecht ab wie noch nie! 10.09.2026 | 41:48 min

ZDFheute: Sie sprechen eine zunehmend diverse Schülerschaft an. Wie gut ist denn das System darauf vorbereitet?

Maaz: Jürgen Baumert, der Leiter der ersten PISA-Studie sagte damals, für die Weiterentwicklung des Bildungssystems liegt wahrscheinlich die eigentliche Aufgabe darin, einen klugen Umgang mit Vielfalt, mit Differenz zu finden. Genau das würde ich auch weiterhin am System bemängeln. Wir haben es nicht geschafft, den Veränderungen in der Schülerschaft, im Unterricht, in den Rahmenbedingungen angemessen entgegenzutreten, etwa mit multiprofessionellen Teams.

ZDFheute: Warum nicht?

Maaz: Ich würde sagen, dass Bildungspolitik noch nicht verinnerlicht hat, dass wir seit Jahrzehnten eine Einwanderungsgesellschaft sind. Einwanderung ist auch nicht das Problem, wir brauchen Einwanderung, aber gleichzeitig, wenn Kinder ohne hinreichende Deutschkenntnisse in die Schule kommen, überfordern wir das System.

Sendungshinweis Quelle: ZDF Mehr zum Thema "Wo steht Deutschland bei der Bildung" sehen Sie am Sonntag um 19:10 Uhr in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Zu Gast im Interview: NRW-Ministerpräsident Henrdrik Wüst (CDU). Moderiert wird die Sendung von Diana Zimmermann.

Wir überfordern Lehrkräfte, weil sie nicht darauf vorbereitet sind, dass von 20 Kindern vielleicht vier, fünf oder zehn nicht verstehen, was sie sagen.

Deswegen brauchen wir eine verstärkte Diagnose im vorschulischen Bereich, also Sprachstände erheben. Wenn sich dann Probleme, Förderbedarfe auftun, muss man auch Fördermöglichkeiten anbieten, so dass die Kinder mit Schulstart Deutsch als Instruktionssprache verstehen und sprechen können.

Der Bundestag beschließt ein Gesetz zur frühkindlichen Bildung. Es sieht Tests ab vier Jahren und weitere Förderung vor. Kitas mit vielen Kindern mit Förderbedarf sollen mehr Personal bekommen. 12.11.2026 | 1:43 min

ZDFheute: Die Politik setzt jetzt stärker auf frühe Förderung. Was müsste denn jetzt schnell geschehen?

Maaz: Wir müssen eine gute Förderung, die früh beginnt, ins System implementieren. Wie müssen den Unterricht weiter professionalisieren und zugleich die Rahmenbedingungen, die Unterricht überhaupt ermöglichen, optimieren.

Wenn eine bestimmte Maßnahme nicht funktioniert, entwickeln wir gern eine neue Maßnahme. Aber vielleicht ist das gar nicht der richtige Schritt, sondern vielleicht passt die Maßnahme zwar zu der einen Schule oder Klasse, aber nicht zu der anderen.

Da wäre es hilfreich zu schauen, wie wir den Kontext verändern müssen. Vielleicht braucht diese Klasse nicht noch besseren Unterricht, sondern einen Sozialpädagogen, der mit reingeht, der versucht, Kinder in ihrer psychosozialen Befindlichkeit aufzufangen, weiterzuentwickeln.

ADHS und Mobbing treiben Marina ins Abseits. Nach Schulabbruch und gescheiterten Wohngruppen sucht sie am Hofgut Rössle und im RAZ Ulm einen Neuanfang, um ihren Schulabschluss zu schaffen. 17.02.2026 | 16:09 min

ZDFheute: Welche Rolle spielt dabei der Personalmangel?

Maaz: Personalmangel ist natürlich ein ganz entscheidender Faktor. Ohne Personal kein Unterricht, ohne Personal keine Schulleitung, und deswegen ist es wichtig, dass wir gut ausgebildetes Personal haben. Und da liegt möglicherweise sogar eine Chance im System jetzt.

Wir sind ja in einer Situation, in der die Geburtenzahlen zurückgehen. Und wir sollten jetzt nicht im Kurzschluss Personal aus dem System rausnehmen, sondern wir sollten es da lassen und versuchen, dadurch die Lehrsituation personell besser abzubilden.

Das Interview führte Dorthe Ferber, Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio. Redaktion: Stefanie Reulmann.