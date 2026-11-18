In bestimmten Kiezen nimmt die Radikalisierung in der muslimischen Gemeinschaft zu, beobachten Experten. Liberale Muslime und Konvertiten werden zum Teil bedroht und gemobbt. 16.11.2026 | 3:24 min

"Du Ungläubiger, du kommst in die Hölle." Mit solchen Sätzen hätten muslimische Mitschüler den heute 14-jährigen Sinan immer wieder beschimpft, wie er erzählt. Der Grund: Er ist Alevit, gehört damit einer Gemeinschaft an, die für eine liberale Glaubensauslegung steht. Er fastet nicht im Ramadan, isst Schweinefleisch und lebt seinen Glauben anders als seine Mitschüler.

Gerade einmal zehn Jahre alt war Sinan, als die Anfeindungen begannen. Die Angst vor weiteren Angriffen ist bis heute so groß, dass wir seinen richtigen Namen und seinen Wohnort nicht nennen.

Aus Beschimpfungen wurden Drohungen

Was mit Beschimpfungen begann, entwickelte sich nach Sinans Schilderungen zu immer heftigeren Drohungen. Er habe sich zunehmend zurückgezogen, wollte irgendwann nicht mehr zur Schule gehen, seine Noten verschlechterten sich.

Ich habe mich hilflos und allein gefühlt, weil ich dachte, es guckt ja eh keiner hin. Irgendwann ist es so weit gekommen, dass ich nicht mehr leben wollte. „ Sinan, Mobbingopfer

Erst spät habe Sinan seinen Eltern von den Anfeindungen und seinen Suizidgedanken erzählt. Die Familie suchte das Gespräch mit den Eltern der Mitschüler, doch weder diese noch die Schule hätten die Bedrohungen ernst genommen, erzählt die Mutter. "Sie wollten sich nicht einmischen." Nach zwei Jahren sah sie keinen anderen Ausweg, als ihren Sohn auf eine Privatschule zu schicken.

Beleidigt, getreten, ignoriert - Mobbing zerstört Leben schon in der Grundschule. Zwei Familien kämpfen um Hilfe, doch das System lässt sie lange allein. 14.09.2025 | 12:57 min

Inzwischen hat sie gemeinsam mit anderen betroffenen Familien eine alevitische Elternschaft gegründet, um auf religiöses Mobbing aufmerksam zu machen. Für sie steht fest:

Ein Einzelfall ist das definitiv nicht. Die Dunkelziffer ist groß, weil viele aus Scham gar nicht darüber reden. „ Sinans Mutter

Studie: Religiöser Anpassungsdruck an Schulen Das repräsentative Berliner Konflikt- und Gewaltbarometer zeigt einen religiösen Anpassungsdruck an Schulen. Nach den Erhebungen beobachten elf Prozent der Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 9 und 12, dass Mitschüler unter Druck gesetzt werden, religiöse Regeln einzuhalten – etwa beim Essen, bei der Kleidung oder beim Beten. An strukturell stark belasteten Schulen liegt dieser Anteil bei 19 Prozent.



Besonders auffällig sind die Einstellungen zu religiösen Vorschriften: 41 Prozent der muslimischen Neuntklässler finden, dass religiöse Regeln Vorrang vor den Schulregeln haben sollten - mehr als unter christlichen (33 Prozent) und konfessionslosen Schülern (19 Prozent). In den Klassenstufen 9 und 12 insgesamt halten sogar 49 Prozent der muslimischen Schüler ihre eigenen religiösen Regeln für wichtiger als die Gesetze in Deutschland. Unter christlichen Schülern sind es bei dieser Aussage 18 Prozent, unter konfessionslosen lediglich zwei Prozent.

Religiöses Mobbing an Schulen nicht bloß Randproblem

Religiöser Druck an Berliner Schulen ist längst kein Randphänomen mehr. Auch Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch, die das Berliner Konflikt- und Gewaltbarometer in Auftrag gegeben hat, schlägt Alarm. "Leider sehen wir, dass es überdurchschnittlich oft von muslimischen Schülerinnen und Schülern ausgeht."

Die CDU-Politikerin warnt vor einer zunehmenden Radikalisierung und "Retraditionalisierung" in Teilen muslimischer Gemeinschaften.

Konservative Muslime nehmen wieder zu, Regeln werden viel strenger ausgelegt und es wird Druck auf die liberalen Schüler und Schülerinnen ausgeübt. „ Katharina Günther-Wünsch (CDU), Bildungssenatorin in Berlin

Befragung der Aktion Mensch : Fast jeder zweite Jugendliche von Mobbing betroffen Ausgrenzung, Beleidigungen oder Bloßstellungen: Das sind nur wenige Beispiele für Mobbing. Fast die Hälfte aller Jugendlichen hat das schon erlebt. Eine Initiative soll helfen. mit Video 12:57

Junge Syrerin erhielt Morddrohungen

Wie weit dieser Druck gehen kann, zeigt auch die Geschichte der jungen Syrerin Leila - auch ihren Namen haben wir zu ihrem Schutz geändert. Vor einem Jahr beschloss sie, sich vom Islam abzuwenden und zum Christentum zu konvertieren.

Die Folgen bekam die 14-Jährige unmittelbar zu spüren: Ihre muslimischen Freunde hätten sich von ihr abgewandt, sie sei angefeindet und schließlich sogar mit dem Tod bedroht worden. Die Jugendlichen hätten ihr erklärt, dass auf den Abfall vom Islam die Todesstrafe stehe. "Du stirbst. Du musst geköpft werden", hätten sie ihr ins Gesicht gesagt.

Meine Angst war so groß, dass ich meine Kreuzkette lange Zeit versteckte. „ Leila

Auch Leilas Mutter sei ins Visier geraten, weil sie die Konversion ihrer Tochter zugelassen hat. Als sie davon erzählt, bricht sie in Tränen aus. Andere Eltern hätten ihr gedroht: "Du gehst ins Feuer."

Mobbing ist an vielen Schulen Alltag. In Hamm zeigt das Projekt „Stark auch ohne Muckis“, wie Kinder sich wehren und respektvoll zusammenleben lernen – unterstützt von einem ehemaligen Mobbing-Opfer. 04.06.2025 | 2:03 min

Experte: Religiöses Mobbing oft tabuisiert

Solche Fälle kennt Ali Ertan Toprak aus ganz Deutschland. Der Ehrenpräsident der Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände in Deutschland kritisiert, dass religiöses Mobbing durch muslimische Schüler häufig tabuisiert werde - aus Angst, als islamfeindlich oder rechts abgestempelt zu werden.

Leidtragende seien vor allem religiöse Minderheiten, deren Erfahrungen kaum Gehör fänden.

Für mich ist wichtig, dass wir gerade in einer Einwanderungsgesellschaft die demokratischen Regeln an alle anlegen. „ Ali Ertan Toprak, Ehrenpräsident der Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände in Deutschland

Leilas Mutter erzählt, ihr mache vor allem eines Angst: dass sie ausgerechnet in Deutschland wieder das erlebt, wovor sie aus ihrer Heimat geflohen ist. Sie habe geglaubt, hier könne jeder seinen Glauben frei leben - ohne Angst vor Anfeindungen und Bedrohungen.