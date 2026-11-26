Özdemir zur Krise der Autoindustrie:Deutsche Autobauer am Ende? "Wenn wir so weitermachen, ja"
China, Trump, hohe Kosten: Wie ernst ist die Situation deutscher Autobauer? Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir im ZDF über die Ursachen - und die Wege aus der Krise.
Die Automobilindustrie in Deutschland steht vor schweren Herausforderungen: Konkurrenz aus China, Zölle aus den USA und hohe Standortkosten hierzulande. Die stolzen deutschen Autobauer wie Mercedes-Benz, BMW und Volkswagen reagieren mit Produktoffensiven, auch im Bereich der E-Autos - doch noch können sie an alte Erfolge nicht anschließen.
Cem Özdemir (Grüne) ist Ministerpräsident in Baden-Württemberg. Sein Bundesland ist Heimat von Mercedes-Benz und Audi. Deren Probleme treffen auch das Ländle. Wie blickt er auf die Krise?
Sehen Sie das Interview mit Cem Özdemir im Video in voller Länge - oder lesen Sie es hier in Auszügen:
ZDF: Wie ernst nehmen Sie denn die aktuellen Abgesänge auf die deutsche Autoindustrie? Erleben wir gerade tatsächlich deren Anfang vom Ende, wie wir sie kannten?
Özdemir: Wenn wir so weitermachen, ja. Wenn wir uns weiterhin streiten in der Politik, wenn wir weiterhin zuschauen, wie China mit Autos, die unterhalb der Produktionskosten unseren Markt fluten, damit zu unfairen Wettbewerbsbedingungen immer mehr Marktanteile erobert, wie Amerika sich abschottet, dann ja.
Wir haben das Auto erfunden, hier in Baden-Württemberg. Wir haben tolle Ingenieure, eine tolle Forschungslandschaft, tolle Hochschulen, einen klasse Mittelstand. Heute hatten wir Strategie-Dialog Automobilindustrie, wo alle relevanten Köpfe da waren. Und die Aussage war: Wer, wenn nicht wir?
ZDF: Sie haben das Strategietreffen mit den Auto-Chefs schon angesprochen, das Sie heute hatten. Diesen sogenannten Strategiedialog, den gibt es seit fast zehn Jahren. Er hat allerdings kein Rezept gefunden, um die Krise aufzuhalten.
Özdemir: Einfluss auf Herrn Trump haben wir hier nicht. Einfluss auf China haben wir hier auch nicht. Auf Brüssel schon etwas mehr, und auf Berlin versuchen wir, den zu nutzen. Schauen Sie, wir werden den Standort nicht gewinnen und nicht erhalten können, wenn wir mit dem Spiel weitermachen wie bislang: Konkurrenz zwischen Bayern und Baden-Württemberg und Niedersachsen, Konkurrenz innerhalb der EU.
Deshalb setze ich auf Europa. Aber das heißt auch: Europa weniger Regeln, dafür vielleicht wieder mehr Erfindungen. Das hat uns groß gemacht, nicht Regulierungen, die alle strangulieren.
ZDF: Aber ist es wirklich nur China und Trump? Sind das Fehlentscheidungen auch der Manager, der Politik, der Kunden?
Özdemir: Alle miteinander. Sicherlich haben wir auch Märkte verschlafen bei der Elektroindustrie, da waren die anderen schneller.
Die gute Nachricht: Ich durfte heute die Autos sehen und unsere Hersteller hier in Baden-Württemberg, die brauchen sich nicht verstecken. Die sind top, die sind hocheffektiv. Wir zeigen, dass wir das können.
Aber jetzt geht es um die neuen Themen. Es geht um das Thema: Wer baut die Batterie von morgen, die vielleicht ohne seltene Erden auskommt? Es geht um das Thema Software, die ist immer wichtiger. Es geht um Robotik, damit können wir Kosten sparen bei der Produktion der Autos. Es geht um autonomes Fahren. In Amerika fahren sie schon, in China fahren sie. Wir haben immer noch erste Versuchsmodelle.
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