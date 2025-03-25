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Proteste in den USA - Nachrichten zu #BlackLivesMatter

Proteste und Gewalt in den USA

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Die Protestbewegungen in den USA haben in den vergangenen Jahren immer wieder weltweit Aufmerksamkeit erregt. Besonders die Demonstrationen nach dem Tod von George Floyd im Jahr 2020 prägten die Black Lives Matter-Bewegung und lösten breite Debatten über Rassismus, Polizeigewalt und soziale Ungleichheit aus. Auch aktuell gehen in vielen Städten Menschen auf die Straße. Sie protestieren gegen das Vorgehen der US-Einwanderungsbehörde ICE sowie Trumps Machtpolitik. Aktuelles und Hintergründe bei ZDFheute..

Aktuelle Nachrichten zu den Protesten

  1. US-POLITIK-PROTEST

    Widerstand - auch international:"No Kings"-Proteste gegen Trump: "Demokratie ist in Gefahr"

    Fränzi Meyer, Washington, D.C.
    mit Video1:31
  2. Tara Reel aus Washington, D.C.

    Organisatoren: 7 Millionen Teilnehmer:"No Kings": Erneut Massenproteste gegen Trump in den USA

    Laura Waitl, Washington D.C.
    mit Video1:27
  3. 5. Todestag von George Floyd
    FAQ

    Fünf Jahre nach seinem Tod:George Floyd: Was von "Black Lives Matter" übrig ist

    Katharina Schuster, Washington D.C.
  4. Menschen protestieren am 21. Mai 2025 am „Day of Resistance“ der Organisation Black Lives Matter-LA in Los Angeles.

    Polizeigewalt gegen Schwarze:USA: Keine Ermittlungen mehr gegen Polizisten

    mit Video2:37

"No Kings"-Bewegung in den USA

Landesweite No Kings Proteste in den USA - Millionen waren auf den SStraßen um gegen Trump und die US-Regierung zu demonstrieren.

Was bringen No-Kings-Proteste?

Widerstand - auch international
"No Kings"-Proteste: "Demokratie in Gefahr"
Spaltung der USA
Die USA nach den „No Kings“-Protesten

Abschiebepolitik: Protest gegen ICE

  1. Landesweite "National Shutdown"-Proteste gegen ICE-Einsätze der Trump-Regierung

    Springsteen mit Auftritt in Minneapolis:USA: Proteste gegen ICE weiten sich aufs ganze Land aus

    mit Video1:43
  2. "ICE"-Beamte in Minneapolis

    ICE, Grenze, Visa-Stopp:Wie Trump seinen Migrationskurs in den USA durchsetzt

    von Anna Grösch
    mit Video1:57
  3. US-Zoll- und Grenzschutzbeamte nehmen am 11.01.2026 in Minneapolis, Minnesota, einen Mann fest, der keine Dokumente vorlegen konnte, die seine US-Staatsbürgerschaft belegen
    FAQ

    Uniformen, Überwachungstechnik, Waffen:So geht der US-Grenzschutz auf Migrantenjagd

    von Nils Metzger
    mit Video0:21
  4. ICE-Abschiebezentren in Kalifornien (USA)
    Analyse

    US-Abschiebepolitik unter Trump:Wie ICE-Haftzentren organisiert sind

    Laura Marie Mertes, Washington D.C.
    mit Video28:41

George Floyd und die "Black Lives Matter"-Proteste

  1. 5. Todestag von George Floyd
    FAQ

    Fünf Jahre nach seinem Tod:George Floyd: Was von "Black Lives Matter" übrig ist

    Katharina Schuster, Washington D.C.
  2. Ein auf den Bürgersteig gemaltes Porträt von George Floyd steht im Mittelpunkt einer Gedenkstätte, umgeben von Blumen, Kunstwerken und Ehrungen vor einem Ladengeschäft am George Floyd Square in Minneapolis, Minnesota, am 22. Mai 2025.

    Polizeigewalt und Rassismus:US-Historiker: Diskussion lässt nach

    Video0:48
  3. Bauarbeiter entfernen den "Black Lives Matter" Schriftzug in Washington

    Stadtumbau und Druck von Trump:"Black Lives Matter"-Schriftzug wird entfernt

    mit Video0:37

Rassismus in den USA

  1. Der texanische Abgeordnete Al Green (Demokrat) hält ein Schild, bevor Präsident Donald Trump am 24.022026, im Repräsentantenhaus des US-Kapitols in Washington, D.C, seine Rede zur Lage der Nation hält

    Ehepaar Obama rassistisch beleidigt:Protest bei Trump-Rede: "Schwarze Menschen sind keine Affen"

    mit Video0:44
  2. Mitglied des Ku Klux Klan mit brennender Fackel

    Rassistischer Geheimbund in USA:Der Ku-Klux-Klan

    Video44:10
  3. Graphic-Novel-Darstellung: Eine schwarze Frau hat eine Fessel um den Hals. Sie sieht zur Seite. Die Fessel wird von einer weißen, bedrohlich wirkenden Faust gehalten.

    Die Geschichte des Rassismus:Rasse.Wahn.Verbrechen.

    Video43:41
  4. Eine Gedenktafel mit den Bildern und Namen der neuen Opfer des Anschlags von Hanau.

    Thema:Rassismus