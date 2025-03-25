Proteste in den USA - Nachrichten zu #BlackLivesMatter

Proteste und Gewalt in den USA |

Die Protestbewegungen in den USA haben in den vergangenen Jahren immer wieder weltweit Aufmerksamkeit erregt. Besonders die Demonstrationen nach dem Tod von George Floyd im Jahr 2020 prägten die Black Lives Matter-Bewegung und lösten breite Debatten über Rassismus, Polizeigewalt und soziale Ungleichheit aus. Auch aktuell gehen in vielen Städten Menschen auf die Straße. Sie protestieren gegen das Vorgehen der US-Einwanderungsbehörde ICE sowie Trumps Machtpolitik. Aktuelles und Hintergründe bei ZDFheute..