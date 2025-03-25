Proteste in den USA - Nachrichten zu #BlackLivesMatter

Proteste und Gewalt in den USA
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Die Protestbewegungen in den USA haben in den vergangenen Jahren immer wieder weltweit Aufmerksamkeit erregt. Besonders die Demonstrationen nach dem Tod von George Floyd im Jahr 2020 prägten die Black Lives Matter-Bewegung und lösten breite Debatten über Rassismus, Polizeigewalt und soziale Ungleichheit aus. Auch aktuell gehen in vielen Städten Menschen auf die Straße. Sie protestieren gegen das Vorgehen der US-Einwanderungsbehörde ICE sowie Trumps Machtpolitik. Aktuelles und Hintergründe bei ZDFheute..
Aktuelle Nachrichten zu den Protesten
Widerstand - auch international:"No Kings"-Proteste gegen Trump: "Demokratie ist in Gefahr"Fränzi Meyer, Washington, D.C.mit Video1:31
Organisatoren: 7 Millionen Teilnehmer:"No Kings": Erneut Massenproteste gegen Trump in den USALaura Waitl, Washington D.C.mit Video1:27
- FAQ
Fünf Jahre nach seinem Tod:George Floyd: Was von "Black Lives Matter" übrig istKatharina Schuster, Washington D.C.
Polizeigewalt gegen Schwarze:USA: Keine Ermittlungen mehr gegen Polizistenmit Video2:37
"No Kings"-Bewegung in den USA
Widerstand - auch international"No Kings"-Proteste: "Demokratie in Gefahr"
Spaltung der USADie USA nach den „No Kings“-Protesten
Abschiebepolitik: Protest gegen ICE
Springsteen mit Auftritt in Minneapolis:USA: Proteste gegen ICE weiten sich aufs ganze Land ausmit Video1:43
ICE, Grenze, Visa-Stopp:Wie Trump seinen Migrationskurs in den USA durchsetztvon Anna Gröschmit Video1:57
- FAQ
Uniformen, Überwachungstechnik, Waffen:So geht der US-Grenzschutz auf Migrantenjagdvon Nils Metzgermit Video0:21
- Analyse
US-Abschiebepolitik unter Trump:Wie ICE-Haftzentren organisiert sindLaura Marie Mertes, Washington D.C.mit Video28:41
George Floyd und die "Black Lives Matter"-Proteste
- FAQ
Fünf Jahre nach seinem Tod:George Floyd: Was von "Black Lives Matter" übrig istKatharina Schuster, Washington D.C.
Polizeigewalt und Rassismus:US-Historiker: Diskussion lässt nachVideo0:48
Stadtumbau und Druck von Trump:"Black Lives Matter"-Schriftzug wird entferntmit Video0:37
Rassismus in den USA
Ehepaar Obama rassistisch beleidigt:Protest bei Trump-Rede: "Schwarze Menschen sind keine Affen"mit Video0:44
Rassistischer Geheimbund in USA:Der Ku-Klux-KlanVideo44:10
Die Geschichte des Rassismus:Rasse.Wahn.Verbrechen.Video43:41
Thema:Rassismus