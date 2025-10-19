"No Kings": Millionen US-Amerikaner protestieren gegen Trump

Die Republikaner beschimpfen sie als "Amerika-Hasser", doch die Demonstranten sind in tiefer Sorge um ihr Land. Was die Teilnehmer der Proteste gegen Trump zum Widerstand bewegt.

In den USA haben unzählige Menschen gegen die Politik von Präsident Donald Trump protestiert. Unter dem Motto “No Kings“ fanden quer durchs Land Demonstrationen statt. 18.10.2025 | 2:50 min

Es ist ein lauter Ruf nach Demokratie und verantwortlichem Handeln der Politik. Landesweit demonstrierten laut Organisatoren fast sieben Millionen US-Amerikaner gegen den Kurs von Präsident Donald Trump.

So wie Tara Reel, die heute in der Hauptstadt Washington D.C. auf die Straße gegangen ist. Fast 20 Jahre hat sie im öffentlichen Dienst gearbeitet, davon fünf Jahre für die Regierung. Nun hat sie durch die Umstrukturierungen und Personalveränderungen unter Trump ihren Job verloren.

Ich bin tieftraurig, denn mein Herz hing sehr am öffentlichen Dienst, und ich habe das Gefühl, dass viele Menschen, die in diesem Bereich tätig sind, hier unfair beurteilt wurden. „ Tara Reel, Demonstrantin

Unter US-Präsident Donald Trump hat Tara Reel ihren Job im öffentlichen Dienst verloren. Quelle: ZDF

Schon in der fünften Klasse stand Tara Reel als "Lady Liberty" auf der Bühne. Doch heute hat das Kostüm eine andere Bedeutung. Ihre Verkleidung zeigt die Freiheitsstatue mit Tränen im Gesicht, "weil sie sieht, was gerade in diesem Land geschieht".

Das Verhalten der Regierung entspricht nicht unseren amerikanischen Werten und ich weiß, dass viele das spüren. „ Tara Reel, Demonstrantin

Bereits im Juni hatte es landesweit Protest gegen US-Präsident Trump gegeben: fünf Millionen Menschen gingen laut Veranstaltern auf die Straßen. 15.06.2025 | 1:28 min

Landesweite Proteste gegen Trumps Politik

Nach dem ersten Protest im Juni riefen hunderte Organisationen, Gewerkschaften und Initiativen unter der "No Kings"-Bewegung (deutsch: Keine Könige) erneut landesweit zu Demonstrationen auf.

Sie wollen ein Zeichen setzen - gegen die Migrations- und Abschiebepolitik des US-Präsidenten, gegen den Einsatz von Militär in US-Städten, gegen die eigene Bevölkerung oder etwa auch gegen die Bevorzugung von Reichen.

Bei mehr als 2.500 Protesten gingen laut den Veranstaltern Menschen von der Ost- bis zur Westküste der USA gemeinsam auf die Straße.

Für viele Teilnehmenden hier in Washington ist Trumps Kurs kein normaler Politikstil mehr, sondern ein Angriff auf die Demokratie. Auch der unabhängige Senator Bernie Sanders war bei dem Protest in der Hauptstadt auf der Bühne vertreten und sprach vor den Teilnehmenden. Gleichzeitig kritisierten Politiker der Republikaner die "No Kings"-Proteste und warfen den Demonstranten in fast jedem Interview vor, Amerika zu hassen.

Trumps Pläne, die US-Nationalgarde nach Portland und Chicago zu entsenden hat heftige Proteste ausgelöst. 07.10.2025 | 1:57 min

Demonstrantin: "Machen uns große Sorgen"

Eine lange Anreise hatte Darnell Martin. 13 Stunden reiste sie aus Vermont an, um mit ihrer Freundin Laura Foose gemeinsam am Protest in Washington teilzunehmen. Beide Frauen tragen ein gelbes Bandana, also ein Tuch. Die Farbe gelb steht bei diesem Protest für Aufmerksamkeit und Widerstand.

"Wir machen uns große Sorgen um unser Land und die Verfassung", sagt Laura Foose. Sie sei schon älter und habe ein gutes Leben gehabt. Bei der Demonstration gehe es ihr auch darum, die Zukunft ihrer Kinder zu verteidigen.

Ich möchte, dass dieses Land für meine Kinder sicher ist und ein Ort der Hoffnung bleibt, und im Moment ist es leider ein Land voller Verzweiflung und Spaltung. „ Laura Foose, Demonstrantin

Demokratie in den USA: "Wir haben den Kipppunkt überschritten"

Darnell Martin ist 13 Stunden angereist, um mit ihrer Freundin Laura Foose zusammen am Protest in Washington teilzunehmen. Quelle: ZDF

Darnell Martin macht deutlich, dass die Protestierenden sich von Einschüchterungsversuchen nicht irritieren lassen. Trotz der Maßnahmen der Trump-Administration, die Menschen von der Teilnahme an den Demonstrationen abhalten wollten, bleibe ihr Widerstand standhaft.

Wir sind Amerikaner, und Amerikaner knien nicht. „ Darnell Martin, Demonstrantin

Neue Wahlkreise, streng kontrollierte Museen und die Nationalgarde in der Hauptstadt: Präsident Trump sorgt mit seinen Entscheidungen für eine bedenkliche Entwicklung in den USA. 20.08.2025 | 3:04 min

Demonstrantin sieht historische Verantwortung

Megan Mellinger kommt aus Frederick, im US-Bundesstaat Maryland, und ist heute hier, um auf Menschenrechte aufmerksam zu machen. Sie kritisiert, dass Präsident Trump sich selbst als Friedenspräsident darstellt.

Er denkt, dass er friedlich ist. Er verbreitet so viel Hass. Hass ist kein Frieden. Hass ist nicht das, wofür Amerika steht. „ Megan Mellinger, Demonstrantin

USA unter Trump: Wie sich die US-Politik radikal verändert hat

Megan Mellinger geht für Menschenrechte für alle in Washington auf die Straße. Quelle: ZDF

Für Megan Mellinger geht es auch um historische Verantwortung. Sie möchte auf der richtigen Seite der Geschichte stehen und später ihren Kindern sagen können, dass sie dabei war, um das Richtige zu tun.