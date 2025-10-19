"No Kings": Millionen US-Amerikaner protestieren gegen Trump

Organisatoren: 7 Millionen Teilnehmer:"No Kings": Erneut Massenproteste gegen Trump in den USA
von Laura Waitl, Washington D.C.
Die Republikaner beschimpfen sie als "Amerika-Hasser", doch die Demonstranten sind in tiefer Sorge um ihr Land. Was die Teilnehmer der Proteste gegen Trump zum Widerstand bewegt.
Es ist ein lauter Ruf nach Demokratie und verantwortlichem Handeln der Politik. Landesweit demonstrierten laut Organisatoren fast sieben Millionen US-Amerikaner gegen den Kurs von Präsident Donald Trump.
So wie Tara Reel, die heute in der Hauptstadt Washington D.C. auf die Straße gegangen ist. Fast 20 Jahre hat sie im öffentlichen Dienst gearbeitet, davon fünf Jahre für die Regierung. Nun hat sie durch die Umstrukturierungen und Personalveränderungen unter Trump ihren Job verloren.
Schon in der fünften Klasse stand Tara Reel als "Lady Liberty" auf der Bühne. Doch heute hat das Kostüm eine andere Bedeutung. Ihre Verkleidung zeigt die Freiheitsstatue mit Tränen im Gesicht, "weil sie sieht, was gerade in diesem Land geschieht".
Landesweite Proteste gegen Trumps Politik
Nach dem ersten Protest im Juni riefen hunderte Organisationen, Gewerkschaften und Initiativen unter der "No Kings"-Bewegung (deutsch: Keine Könige) erneut landesweit zu Demonstrationen auf.
Sie wollen ein Zeichen setzen - gegen die Migrations- und Abschiebepolitik des US-Präsidenten, gegen den Einsatz von Militär in US-Städten, gegen die eigene Bevölkerung oder etwa auch gegen die Bevorzugung von Reichen.
Bei mehr als 2.500 Protesten gingen laut den Veranstaltern Menschen von der Ost- bis zur Westküste der USA gemeinsam auf die Straße.
- Proteste gegen Trump: "No Kings" demonstrieren in den USA
Für viele Teilnehmenden hier in Washington ist Trumps Kurs kein normaler Politikstil mehr, sondern ein Angriff auf die Demokratie. Auch der unabhängige Senator Bernie Sanders war bei dem Protest in der Hauptstadt auf der Bühne vertreten und sprach vor den Teilnehmenden. Gleichzeitig kritisierten Politiker der Republikaner die "No Kings"-Proteste und warfen den Demonstranten in fast jedem Interview vor, Amerika zu hassen.
Demonstrantin: "Machen uns große Sorgen"
Eine lange Anreise hatte Darnell Martin. 13 Stunden reiste sie aus Vermont an, um mit ihrer Freundin Laura Foose gemeinsam am Protest in Washington teilzunehmen. Beide Frauen tragen ein gelbes Bandana, also ein Tuch. Die Farbe gelb steht bei diesem Protest für Aufmerksamkeit und Widerstand.
"Wir machen uns große Sorgen um unser Land und die Verfassung", sagt Laura Foose. Sie sei schon älter und habe ein gutes Leben gehabt. Bei der Demonstration gehe es ihr auch darum, die Zukunft ihrer Kinder zu verteidigen.
- Demokratie in den USA: "Wir haben den Kipppunkt überschritten"
Darnell Martin macht deutlich, dass die Protestierenden sich von Einschüchterungsversuchen nicht irritieren lassen. Trotz der Maßnahmen der Trump-Administration, die Menschen von der Teilnahme an den Demonstrationen abhalten wollten, bleibe ihr Widerstand standhaft.
Demonstrantin sieht historische Verantwortung
Megan Mellinger kommt aus Frederick, im US-Bundesstaat Maryland, und ist heute hier, um auf Menschenrechte aufmerksam zu machen. Sie kritisiert, dass Präsident Trump sich selbst als Friedenspräsident darstellt.
- USA unter Trump: Wie sich die US-Politik radikal verändert hat
Für Megan Mellinger geht es auch um historische Verantwortung. Sie möchte auf der richtigen Seite der Geschichte stehen und später ihren Kindern sagen können, dass sie dabei war, um das Richtige zu tun.
Mehr aus den USA
Widerstand gegen Präsidenten:Proteste gegen Trump: "No Kings" demonstrieren in den USAmit Video
"Es geht etwas verloren":Was bleibt, wenn Reporter gehen? Das Pentagon unter HegsethKatharina Schuster, Washington D.C.mit Video
Druck oder Dialog, Selenskyj oder Putin?:Ukraine-Kurs: "Am Ende wird Trump sich entscheiden müssen"Christian Harz, Washington D.C.mit Video
Reaktion auf Online-Kommentare:USA entziehen Visa wegen Kirk-Aussagen - Deutscher betroffenmit Video