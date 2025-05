Polizeigewalt gegen Schwarze: Keine Ermittlungen mehr in den USA

Fast fünf Jahre nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd durch Polizeigewalt will die US-Regierung von Präsident Donald Trump Ermittlungen gegen Polizisten in ähnlichen Fällen einstellen. Das Justizministerium kündigte am Mittwoch in Washington an, es wolle Polizisten in Louisville im Bundesstaat Kentucky entlasten sowie in Minneapolis in Minnesota. Ihnen sei fälschlicherweise von Schwarzen "vorsätzliche Diskriminierung" unterstellt worden.