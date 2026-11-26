In Stuttgart trifft sich die Autobranche mit der Landespolitik. Das Ziel: den Standort und tausende Arbeitsplätze zu sichern. Wie das gelingen kann, erklärt Experte Stefan Reindl.

Das Mercedes-Benz-Werk in Stuttgart-Untertürkheim: Beim Autogipfel beraten Landespolitik und Branche über Wege aus der Krise und den Erhalt von Arbeitsplätzen. Quelle: dpa

ZDFheute: Herr Dr. Reindl, ist das Autoland Baden-Württemberg bald Geschichte?

Stefan Reindl: Nein. Aber der Verlust an Arbeitsplätzen ist real. Allein im Fahrzeugbau und bei den Kraftwagenteilen gab es Ende 2025 im Land rund 12.000 sozialversicherungspflichtige Stellen weniger als ein Jahr zuvor. Für die Zukunft entscheidet sich viel bei der Vergabe der nächsten Fahrzeuggeneration. Es macht für Baden-Württemberg einen gewaltigen Unterschied, ob ein Auto hier entwickelt wird oder ob hier auch seine wichtigsten Komponenten gefertigt werden.

ZDFheute: Was kann die Landespolitik in dieser Autokrise überhaupt bewirken?

Reindl: Den größten Hebel hat das Land dort, wo ein Unternehmen konkret über eine Investition entscheidet. Wie schnell bekommt es die Genehmigung für eine neue Fertigung? Findet es Fachkräfte? Kann ein kleiner Zulieferer seine Belegschaft für einen neuen Auftrag qualifizieren? Genau da kann Stuttgart gemeinsam mit den Kommunen etwas bewegen. Über Stromsteuer und europäische Flottengrenzwerte wird allerdings in Berlin und Brüssel entschieden.

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ZDFheute: Welche Wege aus der Krise sehen Sie in Baden-Württemberg?

Reindl: Wir sollten dort ansetzen, wo der Südwesten besonders gut ist. Wir können anspruchsvolle Technik zuverlässig in großen Stückzahlen bauen. In Untertürkheim wird erprobt, wie neue Batteriezellen industriell gefertigt werden können. In Rastatt läuft der neue GLA (ein Modell von Mercedes, Anm. d. Red.) bereits vom Band. Jetzt kommt es darauf an, dass auch mittelständische Zulieferer bei solchen Modellanläufen neue Serienaufträge gewinnen. Daran hängen die Arbeitsplätze in der Breite.

ZDFheute: Bringen Sparprogramme, Stellenabbau und Druck auf die Löhne die nötige Entlastung?

Reindl: Kurzfristig können niedrigere Kosten einen Standort stabilisieren. Aber selbst ein Lohnverzicht bringt einem schwach ausgelasteten Werk keinen zusätzlichen Auftrag. Wenn Belegschaften Zugeständnisse machen, sollten sie wissen, welches Modell künftig bei ihnen gebaut wird und was das Unternehmen dafür investiert. Auch das Management muss liefern, etwa indem es die Zahl der Varianten senkt und die Werke besser auslastet.

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ZDFheute: Ist der Rückstand gegenüber China bei der Elektromobilität noch aufzuholen?

Reindl: Ja, aber der Rückstand ist je nach Disziplin sehr unterschiedlich. Bei der Effizienz sind deutsche Fahrzeuge konkurrenzfähig. Der elektrische Mercedes CLA 250+ kam im ADAC-Test mit einer Ladung 744 Kilometer weit. Chinas großer Vorsprung liegt darin, Batterien und ganze Fahrzeuge in sehr großen Stückzahlen günstig zu produzieren. Um da aufzuholen, brauchen wir gemeinsame Plattformen und vor allem E-Autos, die sich deutlich mehr Menschen leisten können.

ZDFheute: Tesla investiert in Deutschland, während deutsche Hersteller Stellen abbauen und über Löhne und Werksschließungen verhandeln. Wie passt das zusammen?

Reindl: Tesla setzt in Grünheide drei Milliarden Euro darauf, dass aus dem Robotaxi ein großes Geschäft wird. Ob die Nachfrage diese Investition trägt, muss sich erst zeigen. VW und Mercedes stehen vor einer anderen Aufgabe. Sie müssen die Entwicklung neuer Modelle finanzieren und zugleich bestehende Werke auslasten. Wenn dort zu wenige Autos vom Band laufen, verteilen sich die Kosten auf weniger Fahrzeuge. Lohnzugeständnisse können kurzfristig helfen. Dauerhaft sichert man ein Werk mit einem Modell, das sich in ausreichender Stückzahl verkauft.

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ZDFheute: Fehlen den deutschen Autokonzernen die Ideen, oder haben sie wichtige Entwicklungen verschlafen?

Reindl: Die Ideen sind da. Der elektrische Mercedes CLA aus Rastatt [...] zeigt, was die Ingenieure hier können. Unterschätzt haben die deutschen Hersteller, wie schnell chinesische Wettbewerber gute Batterietechnik in großen Stückzahlen günstig produzieren. Bei bezahlbaren Elektroautos haben sie deshalb Zeit verloren. Die entscheidende Leistung wäre jetzt, die Effizienz eines CLA auch in ein Auto zu bringen, dessen Monatsrate sich eine Familie leisten kann.

ZDFheute: Wie sieht für Sie das Auto der Zukunft aus?

Reindl: Für die meisten Menschen in Europa wird der nächste große Schritt ein elektrisches Auto sein, das sie sich leisten und im Alltag unkompliziert laden können. Gute Software merkt man daran, dass das Auto eine freie Ladesäule findet und die Batterie auf den Ladestopp vorbereitet. Und für mich gehört ein weiterer Punkt dazu. Auch nach acht oder zehn Jahren muss sich dieses Auto noch zu vernünftigen Kosten reparieren lassen.

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Zur Person Prof. Dr. Stefan Reindl ist Direktor des Instituts für Automobilwirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. Er hat zahlreiche Studien und Fachbeiträge zum Thema Automobilwirtschaft veröffentlicht.

Das Interview führte Isabelle Tümena. Sie leitet das ZDF-Studio in Stuttgart.