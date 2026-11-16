Tesla will drei Milliarden Euro in Werk in Gründheide stecken

Der US-Autobauer Tesla will in den Ausbau des Werks in Grünheide investieren. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke spricht von einem "großen Tag" für das Bundesland.

Der US-Autobauer Tesla will rund 3 Milliarden Euro in ein Werk in Grünheide investieren. Der Ausbau würde viele neue Arbeitsplätze schaffen. 16.11.2026 | 0:44 min

Der US-Elektroautobauer Tesla will drei Milliarden Euro für den Ausbau des Werks in Grünheide bei Berlin ausgeben. Damit soll zunächst ein neues Produktionsgebäude errichtet werden, teilte das Unternehmen von Elon Musk mit. In dem Gebäude soll es später möglich sein, bis zu einer Million "Cybercabs" zu produzieren. Diese sollen als Robotaxi fahrerlos Menschen befördern.

"Damit schaffen wir die Grundlage für die weltweit technologisch fortschrittlichste Tesla-Fabrik hier in Grünheide", hieß es von dem US-Autobauer. Tesla sucht den Angaben zufolge im Zuge des Ausbaus mehrere Hundert neue Mitarbeiter in den Bereichen Bau und Fertigungsplanung.

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Baubeginn für 2027 geplant, Produktionsbeginn für 2029

Tesla nannte auch einen Zeitplan: Der Baubeginn sei für das erste Halbjahr 2027 geplant, Produktionsbeginn für das Jahr 2029. Ein Genehmigungsantrag für das Gebäude soll noch dieses Jahr eingereicht werden. Er beruhe auf einem Antrag von 2023 für das Gesamtvorhaben, hieß es.

Die drei Milliarden Euro seien neben dem Bau des neuen Produktionsgebäudes auch für Nebengebäude und etwa eine weitere Abwasserbehandlungsanlage vorgesehen.

Nachfrage zuletzt wieder angezogen

Tesla hatte die Ausbaupläne auch während eines Absatzeinbruchs nicht aufgegeben, aber zunächst auf Eis gelegt und von einer besseren Marktlage abhängig gemacht. Zuletzt zog die Nachfrage wieder an, und Tesla stellte gegen den Trend Beschäftigte ein. Die Fabrik bei Berlin, die im März 2022 öffnete, hatte nach Angaben von Tesla im Oktober 12.600 Beschäftigte. Zwischenzeitlich war die Zahl unter 11.000 Mitarbeiter gesunken.

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Das Unternehmen hatte zuletzt angekündigt, die Produktion auf dann 7.500 Fahrzeuge pro Woche steigern zu wollen. Das entspricht rund 375.000 Fahrzeugen im Jahr. Außerdem sollte die Batteriezellfertigung in Grünheide ausgebaut werden. In den vergangenen Monaten seien bereits 2.000 Mitarbeiter zusätzlich eingestellt worden, hieß es von einer Sprecherin.

Brandenburgs Ministerpräsident: Enorme wirtschaftliche Bedeutung

Brandenburgs Landespolitik reagierte enthusiastisch auf die Ankündigung Teslas. "Das ist ein großer Tag für Brandenburg und ein starkes Signal für den Industriestandort Deutschland", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Es sei eine Entscheidung "von enormer wirtschaftlicher Bedeutung". Grünheide werde mit der Milliarden-Ausgabe zu einem noch wichtigeren Standort der internationalen Automobilindustrie.

"Drei Milliarden Euro für Grünheide - das ist der absolute Hammer!", teilte Brandenburgs Wirtschaftsministerin Martina Klement mit. "Ich freue mich riesig über diese Entscheidung von Tesla." In einer Zeit, in der in Deutschland viel darüber diskutiert werde, wie wir unsere Automobilindustrie in die Zukunft führen, werde in Brandenburg genau diese Zukunft gebaut, so die CSU-Politikerin. "Was mich besonders freut: Für viele Menschen in der Region eröffnen sich damit ganz neue Perspektiven."

Quelle: dpa