Vor dem Haushalt 2027 schlagen Schwarz und Rot Pflöcke für den Etat 2028 ein. Ein Student fürchtet um die Zukunft, eine Journalistin sieht "antifaschistische Wirtschaftspolitik".

Sehen Sie hier die Sendung maybrit illner vom 26. November 2026. 26.11.2026 | 60:21 min

An diesem Freitag soll der Bundeshaushalt 2027 im Bundestag verabschiedet werden. Was in der schwarz-roten Koalition schon nach einem Kraftakt aussieht, könnte nächstes Jahr noch schwieriger werden.

Unions-Fraktionschef Thorsten Frei (CDU) spricht in der ZDF-Sendung "maybrit illner" von "gut über 30 Milliarden Euro", die dann eingespart werden müssten. "Wir müssen schon an die großen Brocken ran." Aber an welche?

Das kann nur im Bereich der konsumptiven Ausgaben liegen, aus meiner Sicht. „ Thorsten Frei, Unions-Fraktionschef

Es gelte, die Schnittmengen mit der SPD auszuloten und Kompromisse zu suchen.

Klüssendorf: Viele sind auf staatliche Leistungen angewiesen

Die Suche könnte schwierig werden, wenn man SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf zuhört. In den letzten Monaten seien Debatten zulasten derjenigen geführt worden, die sich am wenigsten wehren könnten. Klüssendorf nennt Wohngeld, Kindersofortzuschlag, Elterngeld und Unterhaltsvorschuss, wo Kürzungen zurückgenommen worden seien.

Kanzler Merz stimmt die Bürger auf Einschnitte ein: Aus Steuermitteln sei nicht mehr alles bezahlbar. Er verteidigte den Etat 2027 mit fast 123 Milliarden Euro neuen Krediten. 25.11.2026 | 3:04 min

Viele Menschen seien "in der Bezahlbarkeitskrise auf solche staatlichen Leistungen angewiesen", sagt Klüssendorf. Im nächsten Haushalt solle der Blick auf diejenigen gerichtet werden, "die mehr leisten können". Bislang würden diejenigen mit kleinen und mittleren Einkommen die Zeche zahlen. Die schlechten Umfragewerte der Koalition hätten mit den vielen Kürzungsdebatten zu tun; der nächste Haushalt solle die "Lasten gerechter verteilen".

Der Bund plant für 2027 einen Rekordhaushalt. Doch fast zwei Drittel des Geldes gehen an Soziales, Verteidigung und Zinsen – und die Schulden steigen. Ein Überblick in Zahlen. 25.11.2026 | 1:06 min

Quentin Gärtner: Für junge Menschen nicht hilfreich

Der Student und Autor Quentin Gärtner (Grüne) verweist auf 500 Milliarden Euro Schulden, mit denen der Staat in die Zukunft investieren wolle. "Das kann man mit solchen Veränderungen nicht glaubhaft verkaufen." Vielmehr sehe er ein politisches Klein-Klein, das für die jungen Menschen nicht hilfreich sei:

Sie haben Geld ausgegeben, als wäre Weihnachten und nicht Wirtschaftskrise. „ Quentin Gärtner, Autor und Grünen-Mitglied

Die Journalistin Mariam Lau ("Die Zeit") spricht vom SPD-Bestseller "antifaschistische Wirtschaftspolitik": "Man kauft die Leute von der AfD weg."

Linken-Fraktionschefin Reichinnek übt scharfe Kritik an Schwarz-Rot. Der Haushalt sei "auf Kosten der Mehrheit" aufgestellt worden und eine "Kürzungsorgie". Sie fordert eine Übergewinnsteuer. 25.11.2026 | 7:46 min

Volkswirt Schularick: Sozial ungerechte Umverteilung

"Kein Unternehmen investiert in Deutschland, wenn man in einem Jahr mal kurz die Stromsteuer senkt", sagt der Volkswirt Moritz Schularick vom Kiel Institut für Weltwirtschaft.

Das sind keine wirklichen Weichenstellungen für den Standort. „ Moritz Schularick, Volkswirt

Zuschüsse zu Rente und Krankenversicherung würden den Haushalt stark belasten, und das trotz der höchsten Staatseinnahmen der Geschichte. Es werde sozial höchst ungerecht von Jung nach Alt umverteilt.

Investitionen würden durchaus stattfinden, betont Frei. Für Bäckereien, Wäschereien oder Gastronomiebetriebe spiele die Stromsteuer schon eine Rolle. "Gerecht heißt ja nicht, dass der Staat möglichst viel Geld ausgibt", sagt Frei mit Verweis auf eine Sozialquote von 32 Prozent und eine Staatsquote von 52 Prozent.

Die Union schlägt eine Respekt-Rente vor. Für Menschen mit kleinen Einkommen soll die Rente mit 63 abschlagsfrei bleiben. Die SPD reagiert skeptisch. 26.11.2026 | 1:36 min

Das "politische Kunstwerk" der Rentenreform

Schulden im Gegenzug zu Reformen habe die Regel doch gelautet, sagt Lau. "Mittlerweile ist das Misstrauen zwischen den Beteiligten so groß, dass alles zum Krieg wird." Die Koalition bestehe aus zwei Parteien, die in den Abgrund gucken. Daher werde jede Frage zu einer Identitätsfrage.

Der Kompromissvorschlag zur Rente etwa sei ein "politisches Kunstwerk" und könne ein richtiger Systemwechsel sein. Beschlossen ist er immer noch nicht.

Die Bundesregierung fördert ab 2027 private Altersvorsorge mit Zuschüssen zu einem Wertpapierdepot. Das könnte helfen, Rentenlücken zu schließen. 20.07.2026 | 0:40 min

Bei der Rentenreform ist laut Frei das Ziel, in diesem Jahr einen Kabinettsbeschluss herbeizuführen und ins parlamentarische Verfahren zu gehen: "Wer soll denn eine solche Reform umsetzen, wenn nicht diese Koalition?" Klar sei auch: Je später, desto anstrengender und unwahrscheinlicher werde es. Die Chance bestehe, das Rententhema für die nächsten zwei, drei Jahrzehnte zu lösen.

Gärtner nennt als "Worst Case" für junge Leute, dass nach der massiven Staatsverschuldung das Geld mit vollen Händen für Wahlgeschenke oder konsumptive Ausgaben ausgegeben werde, ohne das Land zu reformieren:

Das wäre jetzt, wo Sie die Spielräume haben, die Aufgabe. „ Quentin Gärtner, Autor und Grünen-Mitglied