Hohe Ausgaben, Milliardenkredite und Entlastungen bei der Stromsteuer: Der Bundestag berät über den Haushalt für 2027. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Haushalt 2027: Was in dieser Woche auf dem Spiel steht

Der Bund plant im Haushalt 2027 Ausgaben in Rekordhöhe und nimmt dafür Milliardenkredite auf. Zugleich soll es Entlastungen für Verbraucher geben. Quelle: dpa | Kay Nietfeld

In dieser Woche dreht sich im Bundestag alles um den Haushalt. Die Abgeordneten entscheiden darüber, wie viel Geld die Bundesregierung von Kanzler Friedrich Merz (CDU) im kommenden Jahr ausgeben darf - und wofür. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

Wie läuft die Haushaltswoche ab?

Vier Tage lang beraten die Abgeordneten noch einmal die Etats der einzelnen Ministerien. Den Auftakt macht Finanzminister Klingbeil, der seine Haushaltspläne verteidigen muss. Anschließend stehen die Einzelpläne der 15 weiteren Ressorts auf der Tagesordnung - vom Digital- bis zum Verkehrsministerium. Am Freitagnachmittag soll der Bundestag den Haushalt für 2027 schließlich verabschieden.

Trotz einer hohen Neuverschuldung muss die Koalition sparen: Der Haushalt für die kommenden drei Jahre sieht massive Kürzungen vor, besonders im Gesundheitsbereich. 24.11.2026 | 2:30 min

Besondere Aufmerksamkeit dürfte der Debatte am Mittwochvormittag gelten. Dann geht es um den Etat des Kanzleramts - und damit um die traditionelle Generaldebatte. Sie wird üblicherweise vom Oppositionsführer eröffnet, in diesem Fall von der AfD. Anschließend antwortet der Bundeskanzler. Dabei geht es längst nicht nur um Zahlen und Ausgaben, sondern um die grundsätzliche Politik der Bundesregierung.

Wie viel Geld will der Bund ausgeben?

Aus dem Kernhaushalt darf der Bund im kommenden Jahr rund 560 Milliarden Euro ausgeben. Das ist ein neuer Rekord und entspricht einem Plus von etwa 36 Milliarden Euro gegenüber 2026.

Den größten Anteil verschlingt mit mehr als einem Drittel der Arbeits- und Sozialetat. Ein wesentlicher Grund dafür sind die steigenden Zuschüsse des Bundes an die Rentenversicherung.

Die höchsten Investitionen plant trotz eines leichten Rückgangs weiterhin das Verkehrsministerium von Steffen Bilger (CDU). Neben knapp 13 Milliarden Euro aus dem Kernhaushalt kann das Ressort auf mehr als 17 Milliarden Euro aus einem schuldenfinanzierten Sondertopf für die Infrastruktur zurückgreifen. Das Geld soll unter anderem in Straßen, Brücken und Schienen fließen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Verteidigung. Die Ausgaben sollen im kommenden Jahr auf fast 140 Milliarden Euro steigen - so viel wie seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr. Ein erheblicher Teil davon wird über Kredite finanziert: entweder aus dem bereits bestehenden Sondervermögen für die Bundeswehr oder über die Ausnahmeregelungen bei der Schuldenbremse.

Der neue Bundeshaushalt für das kommende Jahr sieht Ausgaben in Rekordhöhe vor. Auch die Verschuldung soll deutlich ansteigen. 13.11.2026 | 1:45 min

Was bedeutet der Haushalt für Verbraucher?

Zuerst hatte die Bundesregierung einige Reformen geplant, die das Leben teurer gemacht hätten, darunter die Einführung von Steuern auf zuckerhaltige Getränke und Plastikverpackungen. Das haben Union und SPD nun aber verschoben. Ebenfalls abgewendet wurden Kürzungen beim Wohngeld und beim Kindersofortzuschlag für Familien mit wenig Geld.

Entlastungen sollen mit einer Reform der Einkommensteuer kommen. Die enthält ein höheres Kindergeld und eine Erhöhung des Grundfreibeitrags, ab dem überhaupt Einkommensteuer gezahlt wird. Reiche sollen im Gegenzug mehr zahlen.

Wie will die Bundesregierung ihre Ausgaben finanzieren?

Steuern und weitere Einnahmen reichen für die geplanten Ausgaben nicht aus. "Jeder dritte Euro ist kreditfinanziert", sagte die Vorsitzende des Haushaltsausschusses, die Grünen-Politikerin Lisa Paus, im Parlamentsfernsehen. Union und SPD wollen allein im Kernhaushalt Kredite von fast 123 Milliarden Euro aufnehmen.

Dazu kommen noch Milliardenkredite aus Sondertöpfen: 57,8 Milliarden für die Infrastruktur, 29,6 Milliarden für die Bundeswehr. Unter dem Strich stehen damit neue Schulden von rund 210 Milliarden Euro. Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse wird trotzdem eingehalten: Kredite in sogenannten Sondervermögen zählen dabei nicht, auch bestimmte Schulden für die Verteidigung sind ausgenommen.

Die Mehrheit der Befragten ist gegen eine Aufnahme sehr hoher Schulden im Bundeshaushalt. Das zeigt das aktuelle ZDF-Politbarometer. 13.11.2026 | 6:46 min

Die Opposition beklagt, der Haushalt stehe wegen der hohen Schulden auf tönernen Füßen. Er sei "eine Bretterbude ohne Fundament", sagte der Chefhaushälter der Grünen, Sebastian Schäfer. Linken-Haushälter Dietmar Bartsch beklagte, auf die junge Generation kämen gigantische Zinszahlungen und härteste Einschnitte bei gleichzeitig steigenden Steuern und Abgaben zu.

Der AfD-Haushaltsexperte Michael Espendiller rechnete vor: "Die Bundesregierung nimmt, wenn man es mal in Zahlen fasst, jede Minute 400.000 Euro an neuen Schulden auf."

Warum musste die Koalition kurz vor der Haushaltswoche nachverhandeln?

Anders als in den Vorjahren war der Etat zum Auftakt der Haushaltswoche noch nicht vollständig fertig. Union und SPD hatten sich in einem Koalitionsausschuss bis tief in die Nacht auf eine zusätzliche Entlastung verständigt: Die Stromsteuer soll im kommenden Jahr für alle Bürger und Unternehmen auf das europäische Mindestniveau sinken.

Für den Bund bedeutet das Mindereinnahmen von rund 5,4 Milliarden Euro. Diese müssen nachträglich im Haushalt berücksichtigt werden.

Nach Beratungen steht der Entwurf zum Bundeshaushalt 2027 fest. Dieser sieht rund 560 Milliarden Euro Ausgaben vor. Mit Sondervermögen beträgt die Neuverschuldung über 200 Milliarden Euro. 13.11.2026 | 2:06 min

Die Steuersenkung soll finanziert werden durch Gelder, die bei der Förderung der erneuerbaren Energien voraussichtlich nicht abgerufen werden. Wer Strom aus Solar- und Windenergie erzeugt, bekommt eine garantierte Vergütung vom Staat. Je höher der Strompreis, desto weniger muss der Staat zuschießen.

Nun rechnet die Bundesregierung damit, dass der Strompreis wegen des Kriegs im Nahen Osten hoch bleibt - und man deshalb nicht das gesamte Budget für die Zuschüsse braucht.

Geregelt wird das in einem Begleitgesetz zum Etat, das mitten während der Haushaltswoche am Mittwoch noch in Sondersitzungen des Haushalts- und des Finanzausschusses beraten wird. Dann könnte das Ganze in den mehr als 3.500 Seiten starken Haushaltsplan eingearbeitet und am Freitag beschlossen werden.

Quelle: dpa