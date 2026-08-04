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Steffen Bilger

Steffen Bilger ist seit Juli 2026 Bundesverkehrsminister in der schwarz-roten Koalition. Der CDU-Politiker war zuvor Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion. In seinem neuen Amt löst er seinen Vorgänger Patrick Schnieder ab. ZDFheute informiert aktuell: Nachrichten und Hintergründe über Steffen Bilger in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu Steffen Bilger

  1. Die Ahr mündet in Sinzig in Rinnsalen in den Rhein. Die anhaltende Trockenheit hat den Strom deutlich reduziert.

    Folgen der Trockenheit:Niedrigwasser könnte Wirtschaft bremsen

    Video0:26
  2. heute journal - der Podcast mit Helene Reiner und Christian Sievers

    heute journal - der Podcast:Deutsche Bahn: Hoffnungslos kaputt?

    Video41:18
  3. Symbolbild: Menschen sind in Frankfurt am Main im Hauptbahnhof unterwegs.

    Erstmals seit 2019:Deutsche Bahn schreibt wieder schwarze Zahlen

    mit Video1:58
  4. Steffen Bilger
    Interview

    Neuer Verkehrsminister :Bilger: "Ich kann keine Wunder versprechen"

    mit Video6:38
  5. Steffen Bilger

    Nachrichten | heute journal:Infrastrukturpaket umsetzen

    Video6:38
  6. dpatopbilder - 29.07.2026, Berlin: Frank-Walter Steinmeier (SPD, l-r), Bundespräsident, Friedrich Merz (CDU), Bundeskanzler, Steffen Bilger, Bundesminister für Verkehr, Carsten Linnemann, Bundesminister für Gesundheit, Nina Warken (CDU), Chefin des Bundeskanzleramts und Bundesministerin für besondere Aufgaben, Patrick Schnieder (CDU) nach seiner Erlassung als Bundesminister für Verkehr, und Thorsten Frei, zukünftiger Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, stehen nach der Ernennung und Entlassung von Mitgliedern der Bundesregierung zusammen.

    Nachrichten | heute journal:Regierungsumbau in Berlin

    von Andrea Maurer
    Video3:06
  7. Berlin: Vor der Sitzung des Bundeskabinetts im Kanzleramt: Thorsten Frei spricht mit Friedrich Merz.

    Personalkarussell im Kabinett:Steinmeier ernennt CDU-Minister

    Video0:30
  8. Thorsten Frei (v.l.), Patrick Schnieder, Nina Warken, Carsten Linnemann und Steffen Bilger.

    Kabinettsumbildung:Bundespräsident Steinmeier ernennt neue Minister

    mit Video3:06
  9. Bundeskanzler Friedrich Merz und Carsten Linnemann

    Neue Minister in der Merz-Regierung:Verspätete Vereidigung: Formsache oder Grundgesetzverstoß?

    von Jan Henrich
    mit Video2:03
  10. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Wirbel um Verkehrsminister-Wechsel

    von Dorthe Ferber
    Video1:56
  11. Moderator im Schaltgespräch mit ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Diana Zimmermann

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Situation für Merz "extrem unangenehm"

    Video2:07
  12. Moderatorin im Schaltgespräch mit ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Diana Zimmermann

    Nachrichten | heute:"Hat Verärgerung bei Schnieder sehr gestärkt"

    Video1:51
  13. Auf dem Bild ist Prof. Marc Debus zu sehen.

    Politologe zu Team-Umbau:Merz’ Kabinettsumbau: "relativ reibungslos"

    Video13:38
  14. Steffen Bilger (CDU) bei einem Pressestatement nach der CDU/CSU-Fraktionsvorstandssitzung.

    Nachfolger von Patrick Schnieder:Steffen Bilger soll neuer Bundesverkehrsminister werden

    mit Video1:30
  15. Deutsche Bahn stellt drittes Sofortprogramm vor

    Verkehrsminister sollte am Freitag gehen:Warum die Schnieder-Entlassung zur Hängepartie wird

    von Johannes Lieber
    mit Video2:55
  16. Die Friedrich-Ebert-Brücke (Rheinbrücke Nord), eine wichtige Ost-West-Autobahnbrücke, ist ab sofort dicht.

    Bundesverkehrsminister:Bonn: Schnieder besucht gesperrte Nordbrücke

    Video0:19

Verkehrsminister Steffen Bilger

  1. Steffen Bilger (CDU), der designierte Bundesminister für Verkehr, am 22.07.2026 im Jakob-Kaiser-Haus in Berlin.

    Bahnkrise, marode Brücken, Schienenmaut:Diese Baustellen muss der neue Verkehrsminister angehen

    mit Video0:22
  2. Steffen Bilger
    Interview

    Neuer Verkehrsminister :Bilger: "Ich kann keine Wunder versprechen"

    mit Video6:38

Baustelle Bahn

  1. Ein ICE der Deutschen Bahn fährt an einem vollen Bahnsteig im Hauptbahnhof Leipzig ein. (Archiv)
    FAQ

    Schienennetz in der Krise:Deutsche Bahn-Netz bleibt marode: Wann kommt die Wende?

    mit Video0:22
  2. heute journal - der Podcast mit Helene Reiner und Christian Sievers

    heute journal - der Podcast:Deutsche Bahn: Hoffnungslos kaputt?

    Video41:18
  3. Dunja Hayali läuft im Gang eines ICE3 dem Betrachter entgegen

    Am Puls:Unsere Bahn: geliebt, verflucht - gefährlich?

    Video43:30
  4. "Deutsche Bahn: Die Insider - Tricks hinter den Kulissen": Das Logo der Deutschen Bahn steht über dem Schriftzug "Die Insider".

    ZDFzeit:Deutsche Bahn: Die Insider

    von Marvin Mohr
    Video43:51

Weitere Nachrichten zur schwarz-roten Koalition

Gemeinsame PK von CDU, CSU und SPD in Berlin. Auf der Bühne sind Markus Soeder, Friedrich Merz, Lars Klingbeil und Saskia Esken.

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