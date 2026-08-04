Steffen Bilger ist seit Juli 2026 Bundesverkehrsminister in der schwarz-roten Koalition. Der CDU-Politiker war zuvor Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion. In seinem neuen Amt löst er seinen Vorgänger Patrick Schnieder ab. ZDFheute informiert aktuell: Nachrichten und Hintergründe über Steffen Bilger in der Übersicht.
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