heute journal - der Podcast: Deutsche Bahn: Hoffnungslos kaputt?

Die Deutsche Bahn steht vor allem für Verspätungen, Zugausfälle und viel Ärger. Warum bekommt Deutschland seinen Bahnverkehr und das Schienennetz seit Jahren nicht in den Griff? Liegt das Problem bei der Politik und dem Bundesverkehrsministerium oder beim Management der Deutschen Bahn?

Dass der CDU-Politiker Steffen Bilger neuer Verkehrsminister wird, kam für viele überraschend. Kann er die Bahn tatsächlich wieder auf Kurs bringen? Was braucht es, damit Deutschland eine pünktliche, moderne Bahn bekommt?

Darüber sprechen Host Helene Reiner und heute journal-Moderator Christian Sievers mit dem ehemaligen Lokführer und Vorsitzenden der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), Claus Weselsky. Gemeinsam diskutieren sie über das Bahnmanagement, Milliardeninvestitionen und politische Verantwortung – und über die Frage, wie die Bahn zu retten ist.

Entstanden ist die Deutsche Bahn nach der Wiedervereinigung in den 90er Jahren aus den west- und ostdeutschen Staatsbahnen. Heute ist die Deutsche Bahn eine Aktiengesellschaft. Aber die Aktien sind nicht in Besitz von Privatpersonen oder Unternehmen, sondern sie gehören dem deutschen Staat. Niemand kann Aktien der Deutschen Bahn an der Börse kaufen.

Somit gehöhrt die Deutsche Bahn gehört dem Bund und wird vom Bundesverkehrsministerium vertreten. Das Ministerium gibt die strategische Richtung vor: Etwa, welche Ziele das Unternehmen verfolgen soll oder wie viel Geld in das Schienennetz fließt. Außerdem nimmt der Bund über den Aufsichtsrat Einfluss auf das Unternehmen. Der Aufsichtsrat kontrolliert den Vorstand, der das Tagesgeschäft der Bahn leitet.

Das Unternehmen besteht aus mehreren Tochtergesellschaften. Vereinfacht lässt er sich in verschiedene Bereiche unterteilen: Eine Tochterfirma, die DB InfraGO, kümmert sich um Schienen und Bahnhöfe. Ihre Aufgabe ist vor allem, dass das Schienennetz funktioniert. Der DB Fernverkehr ist für ICE- und IC-Züge zuständig, die DB Regio für Regionalzüge und die DB Cargo transportiert Güter.

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