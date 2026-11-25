Kanzler Merz räumt ein, dass sich Schwarz-Rot schwertut mit dem Haushalt. Einen Schönheitspreis jedenfalls verdiene er nicht. Das sind die drei Erkenntnisse aus seiner Rede.

Sehen Sie hier die Rede von Kanzler Merz in voller Länge. 25.11.2026 | 27:32 min

So defensiv, so zurückhaltend erlebt man Friedrich Merz auch nicht alle Tage. Selbstkritisch, an manchen Stellen fast kleinlaut, räumt der Kanzler in seiner Rede im Bundestag ein, was eh' schon jeder mitbekommen hat.

Dass sich seine Regierung uneins ist, mitunter sogar auf offener Bühne streitet. Die Vorstellungen in der Regierungskoalition seien nicht immer übereinstimmend, sagt Merz.

Und ich gebe zu: Der Prozess zur Aufstellung dieses Haushalts hat sicher keinen Schönheitspreis verdient. „ Friedrich Merz, CDU

Es ist der Satz, der hängenbleibt. Der am Abend in den Fernsehnachrichten gesendet wird. Der einräumt, dass es ungewöhnlich ist, dass sich eine Koalition erst auf einen Haushalt einigt, um dann bis kurz vor der Debatte im Bundestag noch einmal nachzuverhandeln.

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Erkenntnis 1: Merz spielt den Streit runter

Doch Merz belässt es nicht bei der Selbstkritik. Er liefert hier und heute auch Gründe dafür, warum die Regierung streitet - etwa um Stromsteuer oder die sogenannte kalte Progression.

Was ist die kalte Progression? Von kalter Progression spricht man, wenn Löhne und Gehälter wegen der Inflation steigen, die Kaufkraft aber kaum zunimmt. Weil mit dem höheren Einkommen zugleich mehr Steuern fällig werden können, bleibt real unter Umständen sogar weniger übrig. Der Staat kann das ausgleichen, indem er Steuertarife und Freibeträge an die Preisentwicklung anpasst.

Der Grund dafür, so sagt es Merz, sind die Umstände. Deutschland befinde sich in einer schwierigen Lage. Der Haushalt sei ein Abbild davon. Und er sei "vertretbar". Es gebe eben Lichblicke und offene Fragen.

Unterschiedliche Vorstellungen erklärt der Kanzler für normal. Auch er selbst würde nicht immer alles bekommen, was er sich wünsche. Es müsse eben einen Ausgleich geben. Sodass am Ende jeder sagen könne, der Haushalt sei gerecht. Es klingt so, als sei Streit normal, als komme es nur auf den Kompromiss an.

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Erkenntnis 2: Merz begründet Schulden - wie die SPD

Merz muss in seiner Rede auch sein Umkippen erklären. Vor der Wahl hatte er neue Schulden abgelehnt. Nun verantwortet er einen Haushalt, der allein im kommenden Jahr rund 210 Milliarden Euro neue Schulden macht. Grund dafür:

Wir haben vergessen, dass wir unsere Freiheit selbst verteidigen müssen. „ Friedrich Merz, CDU

Nettokreditaufnahme des Bundes ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Ausgaben für Kernaufgaben habe sich Deutschland zu lange gespart. Zu lange habe sich Deutschland auf andere verlassen. "Neue Bedrohungen haben uns klargemacht, dass wir zur Besinnung kommen müssen", sagt Merz. Nun aber sei Deutschland wehrhafter denn je. Möglich sei das nur über neue Schulden.

Auch in die Infrastruktur habe Deutschland zu lange zu wenig investiert. Auch das habe seine Regierung geändert, "leider über neue Schulden". Merz klingt jetzt wie Finanzminister Lars Klingbeil. Wie die SPD. Und ein wenig wirkt es, als wäre Merz das unangenehm.

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Erkenntnis 3: Am Ende greift Merz Russland an. Und die AfD

Es dauert, bis Merz in den Angriffsmodus wechselt. Am Ende seiner Rede greift der Kanzler Russland an. Sagt, dass Russland mehr wolle als die Ukraine. Wer das nicht begreife, verstehe die Welt nicht, sagt Merz in Richtung AfD und Linke.

Russland eskaliert im baltischen Raum. Russland eskaliert in Polen. Russland eskaliert am Schwarzen Meer. Russland eskaliert im Weltraum und Russland eskaliert ganz massiv auch bei uns. „ Friedrich Merz, CDU

Das zielt vor allem auf Tino Chrupalla. Der AfD-Chef hatte vor Merz geredet, die Ukraine als korrupt bezeichnet und dem Kanzler "politisches Versagen" vorgeworfen. Merz wiederum wirft Chrupalla vor, nichts zu Russland gesagt zu haben - nennt ihn allerdings nicht beim Namen.

Merz sagt, man werde Russland die Grenzen aufzeigen. Und dass er vorsichtig optimistisch sei in Bezug auf Frieden für die Ukraine. Auch weil die sogenannte Koalition der Willigen einig sei.

Haushalt 2027: Welche Ministerien mehr, welche weniger bekommen ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Merz ungewöhnlich ruhig im Ton

Ein vorsichtiger, ein zurückhaltender Friedrich Merz. Über weite Teile ruhig im Ton, ohne laute Angriffe. Am Ende seiner Rede spricht er die Unzufriedenheit mit seiner Regierung an. Die sei ja sogar okay sagt er.

Es brauche aber dennoch das Gefühl, dass mit der politischen Ordnung in diesem Land im Großen und Ganzen alles in Ordnung sei. Sogar für ein Grundwohlwollen wirbt der Kanzler am Ende. Dass man einander trotz aller Meinungsverschiedenheiten unterstelle, jeweils das Beste für Deutschland zu wollen.

Es klingt, als spreche Merz diese Bitte auch für sich selbst aus.

Dominik Rzepka ist Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio.