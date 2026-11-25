Schweigeminute im Bundestag:Klöckner verurteilt Gewalt gegen Frauen
Mit einer Schweigeminute hat der Bundestag der Opfer durch Femizide gedacht. Nicht die Opfer sollten sich schämen. "Die Täter sollten es", so Bundestagspräsidentin Klöckner.
Schweigeminute im Bundestag: Noch vor der sogenannten Generaldebatte, in der Kanzler Friedrich Merz den Haushalt für 2027 und seine Politik verteidigt, haben die Abgeordneten der durch Femizide getöteteten Frauen in Deutschland gedacht.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner sagte:
Häufig komme der Täter aus dem nahen Umfeld. Der Ehemann, Ex-Freund, Bruder oder ein sogenannter Verehrer. Im vergangenen Jahr wurden 342 Frauen und Mädchen tödlich verletzt.
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Klöckner fordert besseren Schutz von Frauen
Klöckner forderte einen besseren Schutz von Frauen. Es sei die Pflicht des Gesetzgebers, auch jenen Frauen staatlichen Schutz zu geben, die sich in einem Loyalitätskonflikt mit dem Täter befänden.
Nicht die Opfer von Gewalt sollten sich schämen. "Die Täter sollten es", so Klöckner. Es gebe keine gültige Entschuldigung, keine Begründung und schon gar keinen kulturellen oder religiösen Rabatt für Gewalt gegen Frauen, so Klöckner weiter.
- Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen": 116 016, Online-Beratung via Chat oder E-Mail
- Bundesweite Frauenhaussuche
- KI-Hilfe-Chat Maya: ein KI-Chat, der rund um die Uhr auf vielen Sprachen anonym und sicher verfügbar ist und hilft, passende Unterstützungsangebote zu finden.
- Juristische Unterstützung: Die Feminist Law Clinic gibt kostenlose Rechtsberatung für Betroffene von Gewalt oder Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung, auch zum Gewaltschutzgesetz. Die Beratung ist bundesweit online sowie in Köln, München, Hamburg, Tübingen und Göttingen in Person möglich. Weitere Infos via Mail an beratung@feministlawclinic.de erhältlich.
- Weitere Unterstützung: Bundesweit gibt es unterschiedliche Anlaufstellen beispielsweise für Selbsthilfegruppen oder die anonyme Spurensicherung.
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