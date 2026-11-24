Schläge vom Partner, sexuelle Übergriffe oder sogar Mord: Jedes Jahr werden Zehntausende Frauen in Deutschland Opfer von Gewalt. Die Zahl erfasster Übergriffe ist 2025 gestiegen.

Die Bundesregierung und das BKA stellen das Lagebild zu Gewalt an Frauen im Jahr 2025 vor. Bundesjustizministerin Hubig kündigte an, dass Frauen zukünftig besser geschützt werden sollen. 24.11.2026 | 0:24 min

Die Zahl der registrierten Opfer häuslicher Gewalt hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht - dabei ist weiterhin die große Mehrheit der Betroffenen weiblich, während die Tatverdächtigen meist männlich sind.

Wie die Bundesregierung und das Bundeskriminalamt an diesem Dienstag mitteilten, wurden 2025 fast 198.000 Fälle gemeldet, in denen Frauen oder Mädchen Opfer häuslicher Gewalt geworden waren. Das waren 2,8 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

342 Frauen und Mädchen tödlich verletzt

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), Frauen- und Familienministerin Karin Prien (CDU) sowie die stellvertretende BKA-Chefin Martina Link stellten in Berlin die Zahlen zu häuslicher Gewalt sowie zu geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichteten Straftaten vor. Die Berichte beziehen sich zum Teil auf dieselben Zahlen des Bundeskriminalamts, so etwa bei häuslicher Gewalt. Die spezifisch gegen Frauen gerichteten Straftaten gehen aber darüber hinaus.

Grafiküberblick: 1.176 versuchte und vollendete Tötungsdelikte gegen Frauen:

Tötungsdelikte gegen Frauen ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Bei versuchten und vollendeten Tötungsdelikten wurden demnach im Jahr 2025 insgesamt 1.176 weibliche Opfer erfasst - im Vergleich zu 859 im Jahr davor. Insgesamt wurden 342 Frauen und Mädchen tödlich verletzt, davon 209 durch Gewalt in der Partnerschaft oder der Familie, wie das BKA darlegt. 2024 wurden laut Statistik insgesamt 308 getötete Frauen und Mädchen erfasst.

Gegen Frauen gerichtete Tötungsdelikte - mehr zu den Tatverdächtigen hier in der Grafik:

Tatverdächtige bei Tötungsdelikten gegen Frauen ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Um 2,3 Prozent stieg laut der Statistik des Bundeskriminalamts die Zahl weiblicher Opfer von Sexualstraftaten auf knapp 55.000. Mehr als 31.000 Frauen oder Mädchen wurden Opfer digitaler Gewalt, ein Plus von 15,7 Prozent. Beim Menschenhandel schoss die Zahl der weiblichen Opfer um 17,7 Prozent auf 698 nach oben.

Mehr zu den Formen der Gewalt und dem Alter der Opfer - ein Grafik-Überblick:

Gewalt gegen Frauen: Opfer nach Alter ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Bei den Tatverdächtigen, deren Zahl analog zu den Opfern ebenfalls anstieg, zeigt sich ein umgekehrtes Geschlechterverhältnis: Von ihnen waren 75,3 Prozent männlich. Dobrindt bezeichnete die neuen Zahlen insgesamt als "zutiefst schockierend".

Bundesinnenminister Dobrindt spricht sich für einen besseren Schutz der Betroffenen aus. Täter müssten konsequenter zur Verantwortung gezogen werden und Gewalt soll frühzeitig verhindert werden. 24.11.2026 | 0:46 min

Opfer häufig durch Ex-Partner gefährdet

Häusliche Gewalt bezeichnet alle Formen körperlicher, sexueller oder psychischer Gewalt, dazu gehören neben Körperverletzung und Mord auch Vergewaltigung, Freiheitsberaubung und die Verletzung des Intimbereichs etwa durch Bilder.

Häusliche Gewalt setzt sich aus Partnerschaftsgewalt und innerfamiliärer Gewalt zusammen - neben aktuellen und ehemaligen Partnerschaften umschreibt sie also auch Übergriffe gegenüber Kindern, Geschwistern, Großeltern und weiteren Verwandten. Erfasst werden so zum Beispiel auch Zwangsheirat und Genitalverstümmelung.

Hubig bedankt sich bei allen Frauen, die im vergangenen Jahr den Mut hatten, zur Polizei zu gehen und Anzeige zu erstatten. Diese mutigen Frauen sollen ein Beispiel für die Opfer sein. 24.11.2026 | 0:29 min

Die meisten Betroffenen waren Opfer von Partnerschaftsgewalt (64,2 Prozent), bei innerfamiliärer Gewalt waren es 35,8 Prozent.

Bei der Partnerschaftsgewalt zeigt sich, dass die Opfer häufig auch durch ihre Ex-Partner gefährdet sind: Bei 42,8 Prozent der Fälle handelte es sich um ehemalige Partnerinnen und Partner, bei den anderen Fällen um Eheleute, Lebenspartnerschaften und nichteheliche Lebensgemeinschaften.

Von welchen Formen der Gewalt Frauen besonders betroffen sind - ein Überblick in der Grafik:

Diese Formen von Gewalt treffen Frauen häufiger als Männer ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Justizministerin Hubig vermutet "extrem hohes" Dunkelfeld

Grundlage für die Angaben bildet die Polizeiliche Kriminalstatistik, die Zahlen bilden also nur die angezeigten Delikte, das sogenannte Hellfeld, ab. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) geht bei häuslicher Gewalt aber von einem "extrem hohen" Dunkelfeld aus. Grund sei, "dass nur ganz wenige Frauen sich wirklich auch entscheiden, Anzeige zu erstatten", sagte Hubig im ZDF. Dabei spielten oft Ängste wegen der familiären Situation eine Rolle, etwa "die Frage, wie geht es mit meinen Kindern weiter".

Wichtig sei daher, betroffenen Frauen Unterstützung zu gewähren, sagte Hubig. Die Anzeigebereitschaft müsse erhöht werden, vor allem durch eine bessere Begleitung der Verfahren.

"Wir sehen einfach über die letzten Jahre, dass die Zahlen immer weiter hochgegangen sind", sagt Stefanie Hubig (SPD), Bundesjustizministerin, zu digitaler und häuslicher Gewalt gegen Frauen. 24.11.2026 | 5:16 min

Dass die Zahlen der registrierten Opfer und auch Tatverdächtigen bei häuslicher Gewalt erneut stiegen, führen die Verantwortlichen sowohl auf eine höhere Sensibilisierung für solche Taten zurück - sie werden also häufiger erkannt und angezeigt - als auch auf einen tatsächlichen Anstieg der Gewalt. Hier spielten "strukturelle Belastungsfaktoren wie Arbeitslosigkeit, finanzielle Unsicherheit, Wohnraumengpässe oder psychische Belastungen" eine Rolle.

Beratungs- und Hilfestellen Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen": 116 016, Online-Beratung via Chat oder E-Mail

Bundesweite Frauenhaussuche

KI-Hilfe-Chat Maya: ein KI-Chat, der rund um die Uhr auf vielen Sprachen anonym und sicher verfügbar ist und hilft, passende Unterstützungsangebote zu finden.

Juristische Unterstützung: Die Feminist Law Clinic gibt kostenlose Rechtsberatung für Betroffene von Gewalt oder Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung, auch zum Gewaltschutzgesetz. Die Beratung ist bundesweit online sowie in Köln, München, Hamburg, Tübingen und Göttingen in Person möglich. Weitere Infos via Mail an beratung@feministlawclinic.de erhältlich.

Weitere Unterstützung: Bundesweit gibt es unterschiedliche Anlaufstellen beispielsweise für Selbsthilfegruppen oder die anonyme Spurensicherung.

Grafiken von Luisa Billmayer und Marie Ries.

Quelle: dpa, AFP, epd, ZDF