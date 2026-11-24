Gewalt gegen Frauen:"Ich bin stark femizid-bedroht und meine Kinder auch"
von Svenja Dohmeyer
Ausraster, Schläge, Würgen: Eine Frau erzählt, wie sie unter ihrem Ex-Partner litt. 20 Jahre lebte sie mit ihm - und muss ihre Kinder und sich bis heute vor ihm verstecken.
Hannah dreht eine dampfende Tasse Kaffee in ihren Händen und hält den Kopf gesenkt, während sie vom Zusammenleben mit ihrem Ex-Partner erzählt:
Hannah heißt eigentlich anders. Die 37-Jährige möchte unerkannt bleiben. Zu ihrem Schutz und dem ihrer Kinder.
ZDFheute trifft Hannah in einem Frauenhaus in Norddeutschland. Hier finden Frauen jeden Alters und aus allen sozialen Schichten Hilfe, wenn zu Hause nichts mehr geht.
Femizid in Deutschland: Etwa alle drei Tage stirbt eine Frau
Weltweit hat nahezu jede dritte Frau in ihrem Leben Gewalt erfahren. Etwa alle drei Tage stirbt in Deutschland eine Frau durch ihren (Ex-)Partner. Hannah erzählt: "Ich bin stark femizid-bedroht und meine Kinder auch." Anonymität sei für ihre Sicherheit überlebenswichtig.
Femizid bezeichnet die vorsätzliche Tötung von Frauen oder Mädchen, motiviert durch patriarchal geprägtes Macht- und Besitzdenken von Männern.
Hannah lebte mehr als 20 Jahre an der Seite eines Gewalttäters. Seine Wutausbrüche und Schläge kommen für sie unberechenbar, aber regelmäßig. Sie ist ein Teenager, als die beiden sich kennenlernen. Und seine Ausraster beginnen schnell. Warum sie nicht gegangen ist?
Mehrere Trennungsversuche wegen Gewaltexzessen
Hannah stockt, während sie um Worte ringt. Sie weiß heute, dass ihr Leben nicht normal verlief. Früh lernt sie, Erlebtes zu verstecken, und setzt dies in ihrer Beziehung fort.
"Ich habe über Jahre ein heiles, perfektes Bild von mir erschaffen für die Außenwelt. Aber ich glaube, viele wussten Bescheid. Geholfen hat mir keiner." Als ihr Lebenspartner und Vater ihrer Kinder sich wieder einmal auf sie stürzt und würgt, läuft sie in letzter Minute aus der gemeinsamen Wohnung.
Hannah beschreibt ihren Ex-Partner als Narzissten, der sie isoliert und manipuliert habe. Ihre Welt dreht sich um Kinder, Haushalt und seine Bedürfnisse. Nach seinen Gewaltexzessen versucht sie mehrmals, sich zu trennen. Und kehrt doch zu ihm zurück.
Alleiniges Sorgerecht und Kontaktabbruch zum Kindsvater
Hannah hält lange an der Vorstellung fest, die Kinder bräuchten einen Vater, und fühlt sich verantwortlich, die Familie zusammenzuhalten: "Rückblickend war das ein ganz großer Fehler. Weil die Kinder dadurch sehr leiden und du als Mutter ihnen was Falsches vorlebst."
Vor gut einem Jahr schafft sie dann den Absprung. Sie bekommt das alleinige Sorgerecht und bricht den Kontakt zum Kindsvater ab. Besonders geholfen haben ihr die Mitarbeiterinnen des autonomen Frauenhauses:
Vom Frauenhaus in die eigene Wohnung
Inzwischen lebt Hannah mit ihren Kindern in einer eigenen Wohnung. Ein großer und befreiender Schritt für alle. Die Kinder haben viel miterlebt und den Kontakt zu ihrer alten Welt aufgeben müssen. Es gehe ihnen oft schlecht, aber sie bekommen Unterstützung. "Wir arbeiten daran. Step by step", sagt Hannah.
Endgültig vorbei ist ihr Alptraum nicht. Ihr Ex-Partner versuche weiterhin, Kontakt aufzunehmen. Hannah setzt alles daran, dass er sie nicht findet. Ihre Tochter hätte kürzlich in der Schule einen großen Auftritt gehabt, der auch in der Zeitung stand. "Ich habe sie nicht teilnehmen lassen. Zu gefährlich."
Inzwischen hilft Hannah anderen Frauen, die ins Frauenhaus kommen, bei ihren ersten Schritten in ein eigenes, gewaltfreies Leben. "Ich habe eine Therapie gemacht und mich verändert", strahlt sie, "ich bin gespannt, was das Leben noch so bringt".
- Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen": 116 016, Online-Beratung via Chat oder E-Mail
- Bundesweite Frauenhaussuche
- KI-Hilfe-Chat Maya: ein KI-Chat, der rund um die Uhr auf vielen Sprachen anonym und sicher verfügbar ist und hilft, passende Unterstützungsangebote zu finden.
- Juristische Unterstützung: Die Feminist Law Clinic gibt kostenlose Rechtsberatung für Betroffene von Gewalt oder Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung, auch zum Gewaltschutzgesetz. Die Beratung ist bundesweit online sowie in Köln, München, Hamburg, Tübingen und Göttingen in Person möglich. Weitere Infos via Mail an beratung@feministlawclinic.de erhältlich.
- Weitere Unterstützung: Bundesweit gibt es unterschiedliche Anlaufstellen beispielsweise für Selbsthilfegruppen oder die anonyme Spurensicherung.
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