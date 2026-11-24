Ausraster, Schläge, Würgen: Eine Frau erzählt, wie sie unter ihrem Ex-Partner litt. 20 Jahre lebte sie mit ihm - und muss ihre Kinder und sich bis heute vor ihm verstecken.

"Ich bin stark femizid-bedroht und meine Kinder auch"

Das BKA legt seinen Lagebericht "Häusliche Gewalt" vor. Danach fehlen Schutzplätze und Unterstützung von Opfern. Die Union stellt ein Frauenschutzpaket vor und fordert, Femizide härter zu bestrafen. 24.11.2026 | 2:05 min

Hannah dreht eine dampfende Tasse Kaffee in ihren Händen und hält den Kopf gesenkt, während sie vom Zusammenleben mit ihrem Ex-Partner erzählt:

Ich habe immer gedacht: Gleich passiert wieder was. Also nonstop. Auch nachts. Das war echt schlimm. „

Hannah heißt eigentlich anders. Die 37-Jährige möchte unerkannt bleiben. Zu ihrem Schutz und dem ihrer Kinder.

ZDFheute trifft Hannah in einem Frauenhaus in Norddeutschland. Hier finden Frauen jeden Alters und aus allen sozialen Schichten Hilfe, wenn zu Hause nichts mehr geht.

Deutschlands Frauenhäuser sind oft überlastet und auch nach dem Auszug ist es schwierig, bezahlbaren Wohnraum zu finden. In Hessen sollen Frauen mit Gewalterfahrung dabei nun unterstützt werden. 29.09.2026 | 1:56 min

Femizid in Deutschland: Etwa alle drei Tage stirbt eine Frau

Weltweit hat nahezu jede dritte Frau in ihrem Leben Gewalt erfahren. Etwa alle drei Tage stirbt in Deutschland eine Frau durch ihren (Ex-)Partner. Hannah erzählt: "Ich bin stark femizid-bedroht und meine Kinder auch." Anonymität sei für ihre Sicherheit überlebenswichtig.

Femizid bezeichnet die vorsätzliche Tötung von Frauen oder Mädchen, motiviert durch patriarchal geprägtes Macht- und Besitzdenken von Männern.

Ihre Tochter wurde vom Ex-Partner getötet. Die Mutter geht an die Öffentlichkeit: Sie fordert, Femizide zu benennen und gesellschaftlich ernst zu nehmen. Das Gericht verhängte 13 Jahre Haft. 11.02.2026 | 1:46 min

Hannah lebte mehr als 20 Jahre an der Seite eines Gewalttäters. Seine Wutausbrüche und Schläge kommen für sie unberechenbar, aber regelmäßig. Sie ist ein Teenager, als die beiden sich kennenlernen. Und seine Ausraster beginnen schnell. Warum sie nicht gegangen ist?

Ich kannte es nicht anders. Mein Vater hat mich auch geschlagen. „

Mehrere Trennungsversuche wegen Gewaltexzessen

Hannah stockt, während sie um Worte ringt. Sie weiß heute, dass ihr Leben nicht normal verlief. Früh lernt sie, Erlebtes zu verstecken, und setzt dies in ihrer Beziehung fort.

Seit dem Pelicot-Prozess ist der Begriff "chemische Unterwerfung" bekannt. "Wir müssen konstatieren, dass Gewalt gegen Frauen ein Massenphänomen ist", so Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne). 29.10.2026 | 4:08 min

"Ich habe über Jahre ein heiles, perfektes Bild von mir erschaffen für die Außenwelt. Aber ich glaube, viele wussten Bescheid. Geholfen hat mir keiner." Als ihr Lebenspartner und Vater ihrer Kinder sich wieder einmal auf sie stürzt und würgt, läuft sie in letzter Minute aus der gemeinsamen Wohnung.

Ich habe keine Luft gekriegt, mir war schwarz vor Augen, aber ich habe es rausgeschafft, als er ein Messer aus der Küche holen wollte. „

Hannah beschreibt ihren Ex-Partner als Narzissten, der sie isoliert und manipuliert habe. Ihre Welt dreht sich um Kinder, Haushalt und seine Bedürfnisse. Nach seinen Gewaltexzessen versucht sie mehrmals, sich zu trennen. Und kehrt doch zu ihm zurück.

Mein Fehler war, wieder Kontakt zu ihm zu haben. Ich war emotional abhängig und wenn er traurig wurde, bin ich zurück. „

"Wir sehen einfach über die letzten Jahre, dass die Zahlen immer weiter hochgegangen sind", sagt Stefanie Hubig (SPD), Bundesjustizministerin, zu digitaler und häuslicher Gewalt gegen Frauen. 24.11.2026 | 5:16 min

Alleiniges Sorgerecht und Kontaktabbruch zum Kindsvater

Hannah hält lange an der Vorstellung fest, die Kinder bräuchten einen Vater, und fühlt sich verantwortlich, die Familie zusammenzuhalten: "Rückblickend war das ein ganz großer Fehler. Weil die Kinder dadurch sehr leiden und du als Mutter ihnen was Falsches vorlebst."

Vor gut einem Jahr schafft sie dann den Absprung. Sie bekommt das alleinige Sorgerecht und bricht den Kontakt zum Kindsvater ab. Besonders geholfen haben ihr die Mitarbeiterinnen des autonomen Frauenhauses:

Sie haben mich aufgefangen. Ich bin angehört und endlich gesehen worden. Es war traumhaft! „

Hunderte Männer gingen am Samstag in Bern auf die Straße, um gegen die steigende Gewalt an Frauen zu protestieren. Vor dem Parlament appellierten sie an andere Männer, ihre Stimmen deutlicher gegen Gewalt zu erheben. 15.11.2026 | 1:03 min

Vom Frauenhaus in die eigene Wohnung

Inzwischen lebt Hannah mit ihren Kindern in einer eigenen Wohnung. Ein großer und befreiender Schritt für alle. Die Kinder haben viel miterlebt und den Kontakt zu ihrer alten Welt aufgeben müssen. Es gehe ihnen oft schlecht, aber sie bekommen Unterstützung. "Wir arbeiten daran. Step by step", sagt Hannah.

Endgültig vorbei ist ihr Alptraum nicht. Ihr Ex-Partner versuche weiterhin, Kontakt aufzunehmen. Hannah setzt alles daran, dass er sie nicht findet. Ihre Tochter hätte kürzlich in der Schule einen großen Auftritt gehabt, der auch in der Zeitung stand. "Ich habe sie nicht teilnehmen lassen. Zu gefährlich."

Inzwischen hilft Hannah anderen Frauen, die ins Frauenhaus kommen, bei ihren ersten Schritten in ein eigenes, gewaltfreies Leben. "Ich habe eine Therapie gemacht und mich verändert", strahlt sie, "ich bin gespannt, was das Leben noch so bringt".

Gewalt gegen Frauen : Wie Femizide im deutschen Recht bewertet werden Jeden Tag versucht ein Mann, seine (Ex-)Partnerin zu töten, jeden zweiten Tag gelingt es ihm. Ein Überblick über die rechtliche Lage. von Louisa Hadadi mit Video 44:19

Beratungs- und Hilfestellen Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen": 116 016, Online-Beratung via Chat oder E-Mail

Bundesweite Frauenhaussuche

KI-Hilfe-Chat Maya: ein KI-Chat, der rund um die Uhr auf vielen Sprachen anonym und sicher verfügbar ist und hilft, passende Unterstützungsangebote zu finden.

Juristische Unterstützung: Die Feminist Law Clinic gibt kostenlose Rechtsberatung für Betroffene von Gewalt oder Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung, auch zum Gewaltschutzgesetz. Die Beratung ist bundesweit online sowie in Köln, München, Hamburg, Tübingen und Göttingen in Person möglich. Weitere Infos via Mail an beratung@feministlawclinic.de erhältlich.

Weitere Unterstützung: Bundesweit gibt es unterschiedliche Anlaufstellen beispielsweise für Selbsthilfegruppen oder die anonyme Spurensicherung.