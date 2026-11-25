Bei der Generaldebatte im Bundestag verteidigt die Bundesregierung ihren geplanten Rekord-Haushalt. Der Ton dürfte scharf werden, schon vorab hagelte es Kritik.

Vor der Generaldebatte im Bundestag kritisiert die Opposition die hohe Neuverschuldung. Die Regierung hofft auf Wirtschaftswachstum und künftige Einnahmen. 25.11.2026 | 2:23 min

Die Generaldebatte ist der Höhepunkt der Haushaltswoche im Bundestag: Um 9 Uhr treten die Abgeordneten zur großen Aussprache an. Erwartet wird ein harter Schlagabtausch zwischen Opposition und Bundesregierung. Das ZDF überträgt die Debatte hier im Livestream.

Besonders umstritten: der Etat von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und seiner schwarz-roten Koalition. Schon im Vorfeld hagelte es Kritik daran, dass in den kommenden Jahren fast jeder dritte Euro, den der Bund ausgeben will, schuldenfinanziert sein soll.

"Das ist eine Schuldenorgie, was Sie hier vorlegen, und das ist inakzeptabel", sagte Dietmar Bartsch, haushaltspolitischer Sprecher der Linken. Sebastian Schäfer (Grüne) sprach von einer "windschiefen Bretterbude ohne Fundament".

"In der Sache ist die Senkung der Stromsteuer richtig", sagt Michael Espendiller, haushaltspolitischer Sprecher der AfD, zur Haushaltsdebatte. Die Finanzierung jedoch sei nicht seriös. 25.11.2026 | 6:30 min

AfD: Einsparungen statt Schulden

Eröffnet wird die Debatte von der größten Oppositionsfraktion, die derzeit von der AfD gestellt wird. Für sie spricht Fraktionschef Tino Chrupalla.

Sein Parteikollege und haushaltspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion, Michael Espendiller, sieht noch viel Einsparpotential im Haushalt. Im "ZDF-Morgenmagazin" sagte er: Allein im Klima- und Transformationsfonds (KTF) gebe man 40 Milliarden Euro aus. "Davon ist ein Großteil wirklich Steuergeldverschwendung ohne Wirkung."

"Alles wirklich ziemlich unseriös", sagt Lisa Paus (Grüne), Vorsitzende des Haushaltsausschusses, über die nachträglich gefundene Finanzierung der Stromsteuersenkung, erstmal nur für ein Jahr. 24.11.2026 | 5:51 min

Stromsteuer-Senkung noch mal Thema

Thema bei der Generaldebatte wird wohl auch die für 2027 geplante Senkung der Stromsteuer sein, die Merz noch einmal thematisieren dürfte. "In der Sache ist es richtig, die Stromsteuer zu senken", sagte AfD-Politiker Espendiller. Statt neuer Schulden sollte man Geld sparen, zum Beispiel bei der Militärhilfe für die Ukraine.

Kanzler Merz dürfte ansprechen, vor welchen Aufgaben die Koalition bei der Haushaltsaufstellung 2028 steht – und warum die milliardenschwere Unterstützung der Ukraine trotz der Kritik der AfD aus seiner Sicht wichtig für Deutschland und Europa ist.

"Wir haben eine irre hohe Kreditfinanzierungsquote", sagt Mathias Middelberg (CDU), stellv. Fraktionsvorsitzender, über den kommenden Haushalt 2027. Jeden dritten Euro habe man eigentlich gar nicht. 25.11.2026 | 7:29 min

Middelberg: "Sparziele anschärfen"

Am Dienstag hatten die abschließenden Beratungen über das Budget für 2027 begonnen, das mit 560 Milliarden Euro so groß ist wie nie zuvor. Allein 210 Milliarden Euro davon sollen neue Kredite sein. Der Bundesrechnungshof warnte deshalb schon vor einem Weg in die Schuldenfalle.

Mathias Middelberg, stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, mahnte zum harten Sparen. Im "ZDF-Morgenmagazin" sagte er:

Wir müssen knallhart sparen bei staatlichen Ausgaben. „ Mathias Middelberg, Vize-Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Dazu zähle der Personalapparat. Dort sollte man noch ambitionierter sparen, sagte Middelberg. Man werde sich Anfang 2027 noch einmal zusammensetzen und für 2028 die "Sparziele anschärfen". Gleichzeitig brauche man auch Wachstum. Die Ukraine-Hilfe mit rund elf Milliarden Euro verteidigte Middelberg als "die beste Investition, die wir machen könnten".

Quelle: dpa, AFP, ZDF