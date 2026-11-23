Debatte über kalte Progression:Grünen-Chefin wirft Söder "Ego-Show" vor
Grünen-Chefin Brantner kritisiert Söders Vorstoß zur kalten Progression. Der CSU-Chef stelle damit den gerade vereinbarten Haushalt infrage und handle unverantwortlich.
Grünen-Chefin Franziska Brantner kritisiert CSU-Chef Markus Söder wegen dessen Vorstoß zum Ausgleich der kalten Progression. Brantner sagte vor Beratungen des Grünen-Vorstands in Berlin, Söder habe im Koalitionsausschuss einen Haushalt mit beschlossen und stelle diesen dann nicht einmal eine Woche später öffentlich infrage.
Dies sei "wirklich irre", sagte sie. Söder spiele mit der Regierung, das sei unverantwortlich.
Söder fordert Ausgleich der kalten Progression
Der bayerische Ministerpräsident hatte sich dafür ausgesprochen, die Steuermehrbelastung durch die kalte Progression auch im kommenden Jahr für alle auszugleichen. Sein Bundesland würde die Kosten auch mittragen, sagte der Chef der CSU der "Bild am Sonntag". Die Grünen sind in mehreren Bundesländern an der Regierung beteiligt - unter anderem in Nordrhein-Westfalen.
Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) machte deutlich, dass er einen Ausgleich der kalten Progression zwar für wünschenswert, aber nicht machbar hält. "Natürlich würden wir alle gerne die kalte Progression ausgleichen. Das ist doch völlig klar, weil die kalte Progression unfair ist", sagte Wüst am Abend in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Letztlich habe sich der Koalitionsausschuss aber entschieden, zur Entlastung der Bürger stattdessen die Stromsteuer zu senken, und das sei erst einmal ein gutes Signal, sagte Wüst.
Was bedeutet kalte Progression?
Kalte Progression ist eine versteckte steuerliche Mehrbelastung. Sie entsteht, wenn das Einkommen nominal steigt und man deshalb mehr Steuern zahlen muss, sich aber wegen inflationsbedingt steigender Preise nicht mehr leisten kann. Ein vollständiger Ausgleich dieses Phänomens im Jahr 2027 würde Bund, Länder und Kommunen zusammen rund 4,2 Milliarden Euro kosten.
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