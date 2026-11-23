Grünen-Chefin Brantner kritisiert Söders Vorstoß zur kalten Progression. Der CSU-Chef stelle damit den gerade vereinbarten Haushalt infrage und handle unverantwortlich.

Grünen-Chefin Franziska Brantner weist den Vorstoß von CSU-Chef Söder zurück. (Archiv) Quelle: Michael Brandt/dpa

Grünen-Chefin Franziska Brantner kritisiert CSU-Chef Markus Söder wegen dessen Vorstoß zum Ausgleich der kalten Progression. Brantner sagte vor Beratungen des Grünen-Vorstands in Berlin, Söder habe im Koalitionsausschuss einen Haushalt mit beschlossen und stelle diesen dann nicht einmal eine Woche später öffentlich infrage.

Man fragt sich, ob Politik für ihn eigentlich wirklich nur noch Inszenierung ist, ob Politik nur noch Ego-Show ist für Herrn Söder und ob er gar keine Verantwortung mehr für dieses Land sieht und diese Regierung. „ Franziska Brantner, Grünen-Chefin

Dies sei "wirklich irre", sagte sie. Söder spiele mit der Regierung, das sei unverantwortlich.

Auch nach der Einigung auf eine Stromsteuersenkung für 2027 kommt Schwarz-Rot in Berlin nicht zur Ruhe. In der Union brodelt es weiter. Kritik gibt es an den Maßnahmen und am Kanzler. 22.11.2026 | 4:07 min

Söder fordert Ausgleich der kalten Progression

Der bayerische Ministerpräsident hatte sich dafür ausgesprochen, die Steuermehrbelastung durch die kalte Progression auch im kommenden Jahr für alle auszugleichen. Sein Bundesland würde die Kosten auch mittragen, sagte der Chef der CSU der "Bild am Sonntag". Die Grünen sind in mehreren Bundesländern an der Regierung beteiligt - unter anderem in Nordrhein-Westfalen.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) machte deutlich, dass er einen Ausgleich der kalten Progression zwar für wünschenswert, aber nicht machbar hält. "Natürlich würden wir alle gerne die kalte Progression ausgleichen. Das ist doch völlig klar, weil die kalte Progression unfair ist", sagte Wüst am Abend in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Letztlich habe sich der Koalitionsausschuss aber entschieden, zur Entlastung der Bürger stattdessen die Stromsteuer zu senken, und das sei erst einmal ein gutes Signal, sagte Wüst.

Im ZDF äußert sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) zur Stromsteuersenkung, Söders Vorschlag zur kalten Progression und zur Zukunft der Ukraine. 22.11.2026 | 6:14 min

Was bedeutet kalte Progression?

Kalte Progression ist eine versteckte steuerliche Mehrbelastung. Sie entsteht, wenn das Einkommen nominal steigt und man deshalb mehr Steuern zahlen muss, sich aber wegen inflationsbedingt steigender Preise nicht mehr leisten kann. Ein vollständiger Ausgleich dieses Phänomens im Jahr 2027 würde Bund, Länder und Kommunen zusammen rund 4,2 Milliarden Euro kosten.

Quelle: dpa