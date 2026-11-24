210 Milliarden Euro an neuen Schulden will der Bund nächstes Jahr aufnehmen. Mit einer "klaren Strategie" wäre das kein Problem, sagt der ehemalige Wirtschaftsweise Peter Bofinger.

Trotz einer hohen Neuverschuldung muss die Koalition sparen: Der Haushalt für die kommenden drei Jahre sieht massive Kürzungen vor, besonders im Gesundheitsbereich. 24.11.2026 | 2:30 min

Nach den Debatten um die Stromsteuer und die kalte Progression soll der Haushalt für 2027 diesen Freitag endgültig beschlossen werden. Die Bundesregierung musste priorisieren - trotz neuer Schulden. Doch ist die Bundesregierung auf dem richtigen Weg?

Prof. Dr. Peter Bofinger ... ... ist ein deutscher Ökonom und lehrt seit über 30 Jahren Volkswirtschaftslehre an der Universität Würzburg. Im Zeitraum von 2004 bis 2019 beriet Bofinger als eines von fünf Mitgliedern des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ("Wirtschaftsweisen") die Bundesregierung in Wirtschaftsfragen.

ZDFheute: In den vergangenen Wochen scheint sich die Bundesregierung beim Haushalt etwas verhakt zu haben - Stichwort Stromsteuer. Wie bewerten Sie denn die Aufstellung des aktuellen Haushalts?

Peter Bofinger: In meinen Augen ist das Ausdruck von einer großen Konzeptionslosigkeit. Es erinnert ein bisschen an Karnevalsumzüge, wo Bonbons ins Volk geworfen werden.

Was völlig fehlt, ist eine strategische Ausrichtung. „

Maßnahmen wie die Stromsteuer, wo jeder Haushalt acht Euro im Monat mehr hat, sind Maßnahmen, die das Geld wirklich völlig sinnlos ausgeben.

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ZDFheute: Einige Ökonomen kritisieren die hohe Neuverschuldung. 210 Milliarden Euro allein im nächsten Jahr. Wie sehen Sie denn das?

Bofinger: Die Verschuldung an sich wäre nicht das Problem, wenn dahinter eine klare Strategie stehen würde. Und klare Strategie würde bedeuten, dass man sich fragt, was eigentlich die Prioritäten im Augenblick sind, was wir tun können, damit unser Land technologisch besser aufgestellt ist, und sich nicht in erster Linie fragt, wie man jetzt Steuergeschenke machen kann, die bei den Haushalten gar nicht so richtig bemerkt werden.

Und wenn wir unsere Verschuldung jetzt ansehen, relativ zur Wirtschaftsleistung, da liegen wir im Augenblick auf einem Niveau, das so dem von Mitte der 2000er Jahre entspricht. „

Wenn man in ganz pessimistischen Szenarien denkt - der Sachverständigenrat hat das gemacht in seinem Gutachten - dann würden wir im Jahr 2040 bei einer Schuldenquote von etwa 100 Prozent relativ zur Wirtschaftsleistung liegen.

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Das ist zwar viel, aber wenn wir das mit den Quoten vergleichen, die die anderen G7-Länder haben, dann liegen die alle deutlich drüber. Selbst im Worst Case hätten wir im Jahr 2040 weniger Schulden als Kanada, Großbritannien, Italien und andere große Länder. Und die leben ja mit ihren Schulden auch ganz gut.

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ZDFheute: Trotzdem wird ja die Zinszahlung in Zukunft ein immer größeres Problem, was den Kernhaushalt immer weiter einengt. 2030 allein über 80 Milliarden Euro. Sehen Sie da ein Problem?

Bofinger: Klar ist da ein Problem. Die Haushaltsspielräume werden jetzt in erster Linie durch den Anstieg der Verteidigungsausgaben eingeengt. Die Sozialausgaben bleiben relativ zu den Einnahmen konstant. Was deutlich steigt, sind die Verteidigungsausgaben und - wie Sie zu Recht sagen - die Zinsausgaben. Da muss man sich natürlich auch überlegen, was man tun kann, um dann diese Belastung auch wieder zurückzuführen.

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ZDFheute: Hätten Sie da Ideen?

Bofinger: Das ist nicht so einfach. Der Sachverständigenrat hat in seinem Gutachten verschiedene Vorschläge gemacht. Man kann natürlich bei Subventionen streichen, Stichwort Gastro, Bauern, Entfernungspauschale, Mütterrente - das sind alles Dinge, wo man Geld sparen kann, aber man weiß ja auch, das ist nicht so einfach durchzusetzen.

Man kann natürlich versuchen, Steuern zu erhöhen, der Sachverständigenrat hat auch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer in die Diskussion gebracht.

Mit einem Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent liegen wir am unteren Rand der Mehrwertsteuerbelastung in der EU. „

Die skandinavischen Länder haben 25 Prozent, also da wäre durchaus ein Spielraum. Natürlich kann man auch bei der Einkommenssteuer sich überlegen, die Sätze zu erhöhen, und es bleibt als Joker ja immer auch die Erbschaftssteuer.

Das Interview führte Johannes Lieber, Reporter im ZDF-Hauptstadtstudio.