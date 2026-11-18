Kritik an Stromsteuersenkung:Dröge: In einem Jahr geht "Theater wieder los"
von Stefanie Reulmann
Die Stromsteuersenkung "für alle" kommt, zunächst aber nur für das Jahr 2027. Dann muss die Finanzierung neu geklärt werden. Die Opposition nennt das "Notlösung" und "lächerlich".
Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Dröge, hat die befristete Senkung der Stromsteuer kritisiert. Dröge sagte ZDFheute:
Die Stromsteuersenkung nur für ein Jahr bedeute, "danach geht das ganze Theater wieder los", so die Grünen-Politikerin. Es fehle an Planungssicherheit, gerade für Unternehmen, und statt einer soliden Finanzierung sei die Gegenfinanzierung "nach dem Prinzip Hoffnung" aufgebaut.
Die Koalition habe verzweifelt versucht, "eine Gesichtswahrung für Friedrich Merz" zu finden, so Dröge.
Merz: "Glaubwürdigkeitslücke" ist geschlossen
Merz selbst zeigt sich derweil zufrieden mit dem Ergebnis. Die entstandene Glaubwürdigkeitslücke sei damit geschlossen worden, sagt er:
Besonders die kleinen Betriebe und Familien würden die Entlastung spüren. 5,4 Milliarden Euro braucht es dafür aus dem Bundeshaushalt.
Reichinnek fordert Übergewinnsteuer
Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek geht die Stromsteuersenkung hingegen nicht weit genug. Im Interview mit dem Fernsehsender Phoenix sagt sie: "Das, was da beschlossen wurde, ist wirklich das absolute Minimum."
Sie kritisiert, dass das Versprechen aus dem Koalitionsvertrag erst jetzt eingelöst werde und den privaten Haushalten nur eine Entlastung von "drei bis sieben Euro" pro Monat bringe. Mit Blick auf die Preissteigerungen der letzten Jahre sei das "echt lächerlich", sagt Reichinnek.
Aufgrund massiv steigender Kosten, insbesondere im Energiebereich, müsse man die Marktmacht einiger Konzerne begrenzen. Dafür brauche es eine Übergewinnsteuer, fordert Reichinnek:
Wirtschaft fordert "dauerhaft niedrige Strompreise"
Die Wirtschaft sieht in der Stromsteuersenkung ein positives Signal, kritisiert aber die zeitliche Begrenzung. Für den Präsidenten des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Peter Adrian, ist die Senkung der Stromsteuer "ein wichtiger und richtiger Schritt", der "Millionen Unternehmen" massiv entlaste.
Berechnungen des DIHK zufolge könnte ein Hotel bis zu 10.000 Euro jährlich, ein großes Rechenzentrum sogar bis zu einer Million Euro pro Jahr an Energiekosten sparen.
Adrian mahnt aber, der Wirtschaftsstandort Deutschland brauche "dauerhaft niedrige Strompreise" statt einer Strompreissenkung für ein Jahr. Er sagt:
"Konjunkturell hilfreich" nennt der Präsident des Ifo-Instituts Clemens Fuest die Senkung der Stromsteuer. Sie könne aber unerwünschte Folgen haben. Steuerliche Entlastungen seien nur möglich, "wenn die Staatsausgaben reduziert" würden. Sonst sei zu befürchten, so Fuest, dass diese Entlastung "bald durch Steuererhöhungen an anderer Stelle" wieder aufgehoben würde.
Klingbeil sieht Finanzierungsvorbehalt
Auch Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) lässt zum jetzigen Zeitpunkt offen, ob die Senkung der Stromsteuer über das Jahr 2027 hinaus finanzierbar sein wird. Voraussetzung sei eine "tragfähige und solide Gegenfinanzierung". Klingbeil sagt:
Die schwarz-rote Koalition hatte sich in der Nacht auf Mittwoch darauf verständigt, die Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß zu senken - zunächst für das kommende Jahr 2027.
Zudem soll es ab Januar, wenn der Tankrabatt ausgelaufen ist, einen Spritpreisdeckel geben. Bis zum 2. Dezember soll Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) dazu einen Gesetzentwurf vorlegen.
Stefanie Reulmann ist Redakteurin im ZDF-Hauptstadtstudio.
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