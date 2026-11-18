Die Stromsteuersenkung "für alle" kommt, zunächst aber nur für das Jahr 2027. Dann muss die Finanzierung neu geklärt werden. Die Opposition nennt das "Notlösung" und "lächerlich".

Die Stromsteuer soll für alle auf das europäische Mindestmaß sinken. Darauf hat sich die Koalition nach langem Ringen geeinigt. Doch die Finanzierung steht bislang nur für 2027. 18.11.2026 | 2:54 min

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Dröge, hat die befristete Senkung der Stromsteuer kritisiert. Dröge sagte ZDFheute:

Das ist die schlechteste Notlösung, die man finden konnte. „ Katharina Dröge, Bündnis 90/Grüne

Die Stromsteuersenkung nur für ein Jahr bedeute, "danach geht das ganze Theater wieder los", so die Grünen-Politikerin. Es fehle an Planungssicherheit, gerade für Unternehmen, und statt einer soliden Finanzierung sei die Gegenfinanzierung "nach dem Prinzip Hoffnung" aufgebaut.

Die Koalition habe verzweifelt versucht, "eine Gesichtswahrung für Friedrich Merz" zu finden, so Dröge.

Es hätte einen erheblichen Glaubwürdigkeitsverlust für den Kanzler bedeutet, weshalb die Koalition fast gezwungen war, sich zu einigen, sagt ZDF-Korrespondent Lieber. 18.11.2026 | 14:03 min

Merz: "Glaubwürdigkeitslücke" ist geschlossen

Merz selbst zeigt sich derweil zufrieden mit dem Ergebnis. Die entstandene Glaubwürdigkeitslücke sei damit geschlossen worden, sagt er:

Wir haben die Senkung der Stromsteuer versprochen - und wir haben Wort gehalten. „ Friedrich Merz, CDU, Bundeskanzler

Besonders die kleinen Betriebe und Familien würden die Entlastung spüren. 5,4 Milliarden Euro braucht es dafür aus dem Bundeshaushalt.

Union und SPD haben sich in der Nacht auf die Stromsteuersenkung und einen Spritpreisdeckel geeinigt. Was bedeutet der Kompromiss für Verbraucher und die Wirtschaft? ZDFheute live 18.11.2026 | 31:08 min

Reichinnek fordert Übergewinnsteuer

Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek geht die Stromsteuersenkung hingegen nicht weit genug. Im Interview mit dem Fernsehsender Phoenix sagt sie: "Das, was da beschlossen wurde, ist wirklich das absolute Minimum."

Sie kritisiert, dass das Versprechen aus dem Koalitionsvertrag erst jetzt eingelöst werde und den privaten Haushalten nur eine Entlastung von "drei bis sieben Euro" pro Monat bringe. Mit Blick auf die Preissteigerungen der letzten Jahre sei das "echt lächerlich", sagt Reichinnek.

Deutschlands Spritpreise sind stark gestiegen. Dahinter stehen Engpässe wegen des Kriegs in Nahost sowie hohe staatliche Abgaben. Mögliche Entlastungen können eine Übergewinnsteuer und Steuersenkungen sein. 15.09.2026 | 2:24 min

Aufgrund massiv steigender Kosten, insbesondere im Energiebereich, müsse man die Marktmacht einiger Konzerne begrenzen. Dafür brauche es eine Übergewinnsteuer, fordert Reichinnek:

Es gibt die explodierten Preise, die auch von diesen Großkonzernen vorangetrieben werden. Und deswegen fordern wir ganz klar eine Übergewinnsteuer. „ Heidi Reichinnek, Linke, Fraktionsvorsitzende

Wirtschaft fordert "dauerhaft niedrige Strompreise"

Die Wirtschaft sieht in der Stromsteuersenkung ein positives Signal, kritisiert aber die zeitliche Begrenzung. Für den Präsidenten des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Peter Adrian, ist die Senkung der Stromsteuer "ein wichtiger und richtiger Schritt", der "Millionen Unternehmen" massiv entlaste.

Berechnungen des DIHK zufolge könnte ein Hotel bis zu 10.000 Euro jährlich, ein großes Rechenzentrum sogar bis zu einer Million Euro pro Jahr an Energiekosten sparen.

Kaum ein Land in Europa hat so teuren Strom wie Deutschland. Ein wesentlicher Treiber sind die Netzkosten. Doch wie groß ist ihr Anteil am Strompreis – und warum trifft es besonders Deutschland? 06.01.2026 | 6:00 min

Adrian mahnt aber, der Wirtschaftsstandort Deutschland brauche "dauerhaft niedrige Strompreise" statt einer Strompreissenkung für ein Jahr. Er sagt:

Weil sie erst einmal nur befristet gilt, setzt sie jedoch kein langfristiges Investitionssignal. Genau das braucht die Wirtschaft aber dringend. „ Peter Adrian, DIHK-Präsident

"Konjunkturell hilfreich" nennt der Präsident des Ifo-Instituts Clemens Fuest die Senkung der Stromsteuer. Sie könne aber unerwünschte Folgen haben. Steuerliche Entlastungen seien nur möglich, "wenn die Staatsausgaben reduziert" würden. Sonst sei zu befürchten, so Fuest, dass diese Entlastung "bald durch Steuererhöhungen an anderer Stelle" wieder aufgehoben würde.

Klingbeil sieht Finanzierungsvorbehalt

Auch Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) lässt zum jetzigen Zeitpunkt offen, ob die Senkung der Stromsteuer über das Jahr 2027 hinaus finanzierbar sein wird. Voraussetzung sei eine "tragfähige und solide Gegenfinanzierung". Klingbeil sagt:

Wir machen das, was wir auch seriös finanzieren können. „ Lars Klingbeil, SPD, Bundesfinanzminister

Die schwarz-rote Koalition hatte sich in der Nacht auf Mittwoch darauf verständigt, die Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß zu senken - zunächst für das kommende Jahr 2027.

Zudem soll es ab Januar, wenn der Tankrabatt ausgelaufen ist, einen Spritpreisdeckel geben. Bis zum 2. Dezember soll Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) dazu einen Gesetzentwurf vorlegen.

Stefanie Reulmann ist Redakteurin im ZDF-Hauptstadtstudio.