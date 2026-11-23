Regelmäßige Pflege kann Gerüche, Kalk und Ablagerungen in der Spülmaschine reduzieren. Worauf Sie bei Reinigung und Nutzung achten sollten und welche Fehler häufig gemacht werden.

Wird das Geschirr in der Spülmaschine nicht richtig sauber, ist meist nicht die Maschine schuld, sondern Schmutz, der sich im Inneren absetzt. Wie man den Geschirrspüler richtig reinigt. 26.10.2026 | 5:59 min

Wer den Geschirrspüler richtig pflegt, könne lange etwas davon haben, sagt Energieberater Lars Engelhardt von der Verbraucherzentrale Berlin-Brandenburg. Bei guter Pflege halten die Geräte laut Stiftung Warentest etwa zehn bis zwölf Jahre, Premiumgeräte schaffen sogar bis zu 20 Jahre. Regelmäßiges, richtiges Putzen reduziert zudem unangenehme Gerüche und tötet lästige Bakterien.

Regelmäßige Grundreinigung

Um die Lebensdauer zu erhöhen, lohnt sich eine Grundreinigung alle zwei Monate. Dazu gehört, das Sieb im unteren Bereich zu entnehmen, von Essenresten zu befreien und gründlich mit Spülmittel abzuwaschen. Speisereste und alte Fette sorgen sonst für unangenehme Gerüche, im feuchtwarmen Klima des Gerätes vermehren sich Pilze beispielsweise besonders gut.

Den Innenraum mit etwas Spülmittel und einem feuchten Lappen auswischen. Kalk aus dem Leitungswasser setzt sich auf Pumpen und Heizelementen ab, die Folge: Die Maschine braucht mehr Energie zum Erhitzen, was Stromkosten in die Höhe treibt, und dem Gerät langfristig schaden kann.

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Zudem wird bei regelmäßiger Reinigung auch das Geschirr deutlich sauberer, ein geputztes Sieb garantiert einen rückstandsfreien Abfluss des Wassers.

Für verstopfte Sprüharme hat der Energieberater noch einen besonderen Tipp: Einfach ab und an zum Zahnstocher greifen und die Sprühdüsen damit reinigen. Dann verteilt sich das Wasser während des Waschvorgangs wieder besser und das Geschirr glänzt am Ende auch.

Kaum ein Haushalt ohne Geschirrspüler Laut Statistischem Bundesamt gibt es in 78 Prozent aller deutschen Haushalte eine Spülmaschine, das sind insgesamt 32 Millionen Geräte. Der Geschirrspüler belegt damit Platz drei bei den Haushaltsgeräten, nach dem Kühlschrank und der Waschmaschine.

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So gelingt das Entkalken

Je nach Wasserhärte sollte die Maschine regelmäßig entkalkt werden: Bei sehr kalkhaltigem Wasser empfiehlt sich dies alle zwei bis drei Monate, bei weicherem Wasser reicht das Entkalken einmal im halben Jahr.

Zum Entkalken sollte man einen Spezialentkalker für Geschirrspüler nutzen, denn Essig und Zitronensäure können die Dichtungen angreifen. Den speziellen Entkalker nach Gebrauchsanweisung einfüllen und die Maschine ohne Geschirr auf höchster Temperatur, meist bei 65 oder 70 Grad Celsius, starten. Das heiße Wasser hat noch einen weiteren positiven Effekt: Es tötet zuverlässig Keime und Bakterien ab.

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Kalk vorbeugen statt bekämpfen

Das wichtigste Mittel gegen Verkalkung ist das spezielle Spülmaschinensalz. Darauf zu achten ist, dass stets genug im Geschirrspüler ist, dann verkalkt die Maschine im Innern kaum. Vorsicht bei Multitabs "3 in 1" oder "5 in 1": Das enthaltene Salz reicht in Gegenden mit sehr kalkhaltigem Wasser oft nicht aus.

Bei manchen Geräten lässt sich zudem die Wasserhärte im Menü einstellen. Das spart Salz und schafft optimale Bedingungen für den Geschirrspüler.

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Vorspülen ist überflüssig, aber Lüften lohnt sich

Das Vorspülen per Hand ist übrigens auch bei starker Verschmutzung von Tellern und Töpfen nicht notwendig. Es reicht, wenn grobe Essensreste vom Teller in den Müll entsorgt werden.

Generell gilt nach jedem Spülgang: Die Tür gleich einen Spalt öffnen, so kann Restfeuchtigkeit besser und schneller entweichen. Schimmel hat dadurch erst gar keine Chance.

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