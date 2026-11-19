Handynetze im Test:Mobilfunk: Guter Empfang muss nicht teuer sein
von Sven-Hendrik Hahn
Wer hat das beste Handynetz: Telekom, Vodafone, 1&1 oder O2? Für viele Nutzer reicht ein günstiger Tarif. Vor allem Bestandskunden sollten ihren Vertrag überprüfen und vergleichen.
Wer seinen Handyvertrag jahrelang unverändert weiterbezahlt, zahlt womöglich unnötig viel. Der aktuelle Netztest der Fachzeitschrift "CHIP" zeigt: Alle vier deutschen Netze bieten sehr gute Leistungen. Erstmals schließt damit der Newcomer 1&1 zu den etablierten Mobilfunkanbietern Telekom, Vodafone und O2/Telefonica auf. Eine gute Nachricht für Verbraucher, denn auch günstige Tarife bieten damit stabile Verbindungen. Ein Problem bleibt die Bahn.
Wie lief der Mobilfunk-Netztest?
Die Tester legten über 17.000 Kilometer mit dem Auto zurück, fuhren über 3.000 Kilometer mit der Bahn und waren zu Fuß in mehreren deutschen Städten unterwegs: "Unsere Messingenieure mit Rucksacksystemen gehen dann eben auch in Bahnhöfe oder in Einkaufszentren, wo sehr viele Menschen sind", erklärt CHIP-Technikchef Wolfgang Pauler. Für die allgemeine Performance vor allem in der Fläche berücksichtigten die Tester Crowdsourcing-Daten, die ihnen Millionen Smartphones übermittelten.
Geprüft wurden mobiles Internet, Telefonie und Verfügbarkeit. Ergebnis: Die Telekom gewinnt mit der Note 1,2 vor Vodafone mit der Note 1,3. Erstmals dabei war 1&1, das sich mit der Note 1,4 vor O2 mit der Note 1,5 schiebt. Das Ergebnis von 1&1 mit rund 12,2 Millionen Kundenverträgen beruht nicht allein auf dessen eigenen Antennen: In großen Teilen Deutschlands fehlt die eigene Funkversorgung. Dort nutzt der Anbieter das Vodafone-Netz mit, was im Test aber nicht auffiel.
Welches Handynetz passt zu mir?
Für die Auswahl eines Mobilfunkanbieters unter den vier ist die Versorgung zu Hause, am Arbeitsplatz und auf der Pendelstrecke entscheidend. "Auch der Testsieger bei uns bietet nicht für jeden einzelnen Menschen in Deutschland unbedingt das beste Netz", sagt Wolfgang Pauler. An bestimmten Orten habe der eine Netzbetreiber besser ausgebaut als der andere. Das müsse man checken.
Reicht ein günstiger Handyvertrag?
Für den normalen Handyalltag muss es kein teurer Premiumtarif sein.
Auch günstige Mobilfunk-Discounter nutzen die Netze der sehr guten Betreiber. Unterschiede können beim Datenvolumen und beim maximalen Tempo liegen.
Wie viel Geschwindigkeit brauche ich?
Für Musik, Surfen und Videos auf dem Smartphone sind hohe Datenraten meist nicht nötig. "Ich würde mal sagen, zehn, 20 Megabit pro Sekunde konstant reicht aus", sagt Pauler. Wichtiger als eine hohe Spitzengeschwindigkeit ist eine stabile Verbindung. Wer häufig große Dateien herunterlädt oder mit dem Notebook über das Handy arbeitet, kann stärker von höherem Tempo profitieren. Hier schnitt die Telekom in der Stadt, vor allem aber auf dem Land am besten ab.
Datenvolumen und Geschwindigkeit sind zwei verschiedene Dinge: Die Gigabyte im Tarif bestimmen die Datenmenge - also welche Masse an Videos, Fotos und Mails man im mobilen Netz herunter- oder hochladen kann. Wer regelmäßig unterwegs ist, sollte mindestens zehn bis 20 Gigabyte Inklusiv-Volumen buchen; viele nutzen heute bereits Unlimited-Tarife ohne Beschränkung.
Megabit pro Sekunde (Mbit/s) bezeichnet dagegen die Geschwindigkeit, mit der diese Daten übertragen werden. 100 Mbit/s sind im Mobilfunkbereich bereits sehr schnell - vergleichbar mit einem schnellen DSL-Anschluss zu Hause. In der Praxis handelt es sich dabei jedoch oft um einen Maximalwert, da sich alle Nutzer in einer Funkzelle die verfügbare Kapazität teilen.
Wie gut ist der Mobilfunk in der Bahn?
In Fernzügen sieht die Stabilität bei allen Netzen deutlich schlechter aus, die Telekom liegt hier vorne - vor Vodafone und 1&1. O2 kann an der Bahnstrecke am wenigsten überzeugen. Jede Seite trage ihren Teil zur Misere bei, so Pauler: Die Bahn habe lange auf metallbeschichtete Zugfenster gesetzt, die Funksignale dämpfen. Und entlang der Strecken in dünn besiedelten oder schwer zugänglichen Gebieten schwächelten die Netzbetreiber beim Ausbau. Hier hinke Deutschland hinter Österreich und der Schweiz hinterher, die den Mobilfunk von Anfang an berücksichtigt haben, so Pauler.
Handytarif wechseln oder verhandeln?
Der Test kann ein Anlass sein, den alten Handy-Vertrag zu prüfen und Geld zu sparen: "Es gibt viele Leute, die schon seit vielen Jahren Mobilfunkverträge haben, wo es bessere Optionen gäbe oder wo man das Gleiche viel günstiger kriegt", sagt der Technikchef. Deshalb Preis und Leistungen mit aktuellen Angeboten vergleichen - auch im gleichen Netz. Mobilfunkdiscounter böten Ähnliches für weniger Geld. Beim bisherigen Anbieter könne man bessere Konditionen einfordern. Wolfgang Paulers Rat: "Durchaus links und rechts mal gucken und nachfragen." Klar ist nur: Treue kann teuer werden.
Sven-Hendrik Hahn ist Redakteur des ZDF-Teams "Wirtschaft und Finanzen".
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