Laut einer Analyse drohen Familien durch die geplante Elterngeldreform Einbußen. Ein längerer Elterngeldbezug der Väter könnte die Verluste bei der Leistung ausgleichen.

Elterngeld (Symbolfoto) Quelle: imago images | Gstettenbauer, Michael

Die von der Bundesregierung geplante Reform des Elterngeldes könnte nach Einschätzung von Forschenden zu erheblichen finanziellen Einbußen bei vielen Familien führen. Vor allem Mütter, die bisher oft zwölf Monate Elterngeld beziehen, müssten bei kleinen und mittleren Einkommen mit Verlusten von im Schnitt 29 Prozent rechnen, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Analyse des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim.

Denn künftig solle das während des Mutterschutzes für meist zwei Monate gezahlte Mutterschaftsgeld auf das Elterngeld angerechnet werden. Die bislang gezahlten Monate elf und zwölf entfielen. Die Reform setze zwar einen "klaren Anreiz, das Elterngeld gleichmäßiger zwischen den Elternteilen aufzuteilen", erklärte Lukas Riedel von der ZEW-Forschungsgruppe "Ungleichheit und Verteilungspolitik". Doch ob die Reform tatsächlich dazu führe, dass Väter länger Elternzeit nähmen, bleibe abzuwarten.

"Wenn eure Kinder Autos wären, dann würde Lars Klingbeil sich für euch interessieren", so Katharina Dröge, Fraktionsvorsitzende B‘90/Grüne, zum gekürzten Elterngeld. 08.07.2026 | 6:52 min

Weniger Elterngeld bei gleicher Aufteilung

Das ZEW geht von der aktuell oft gewählten Aufteilung - zwölf Monate Elterngeldbezug der Mutter und zwei Monate Bezug des Vaters - aus. Dabei liege das maßgebliche mittlere Nettoeinkommen von Müttern bei rund 1.800 Euro und das von Vätern bei rund 2.500 Euro. Für ein solches Beispielpaar sinkt das Elterngeld der Analyse zufolge von 14.950 Euro auf 12.080 Euro.

Verlängere der Vater seinen Bezug auf vier Monate, erhalte der Haushalt in der Beispielrechnung hingegen 15.880 Euro und damit sechs Prozent mehr als bisher. "Allerdings muss der Vater dafür zwei Monate länger seine Erwerbstätigkeit unterbrechen", hieß es weiter.

Die im Juli vorgestellten Reformpläne sehen höhere Monatsbeträge vor, wenn auch Väter mindestens drei Monate beruflich pausieren. Die Bezugsdauer soll von 14 auf zwölf Monate sinken. 07.07.2026 | 1:33 min

Kinderbetreuung entscheidend für Rückkehr in den Beruf

Entscheidend für die langfristige wirtschaftliche Situation von Müttern ist Riedel zufolge "weniger die Höhe des Elterngelds, sondern vor allem, wann und in welchem Umfang sie ins Erwerbsleben zurückkehren. Eine verlässliche Kinderbetreuung könnte dazu beitragen, die langfristigen Einkommensverluste von Müttern zu verringern", unterstrich der Forscher.

Quelle: epd