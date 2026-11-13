Elterngeldreform: Das soll sich ändern

Das Bundeskabinett hat sich auf einen Gesetzentwurf zur Reform des Elterngelds geeinigt. Die Änderungen betreffen neben der Höhe auch die Aufteilung zwischen den Elternteilen.

Eltern sollen weiterhin 14 Monate lang Elterngeld beziehen können - aber dafür müssen sie sich anders aufteilen. Quelle: dpa

Die Bundesregierung hat eine Reform des Elterngeldes auf den Weg gebracht. Wie der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille am Freitag in Berlin mitteilte, wurden die Pläne von Familienministerin Karin Prien (CDU) am Donnerstag per Kabinettsbeschluss im sogenannten Umlaufverfahren gebilligt. Als Nächstes muss sich der Bundestag mit der Reform befassen.

Wie bisher soll das Elterngeld auch künftig 14 Monate lang genutzt werden können. Eine Verkürzung auf 12 Monate, die Prien zwischenzeitlich geplant hatte, wurde zurückgenommen. Die Ministerin hatte Ende Oktober erklärt, auf die Kürzung zu verzichten.

So ändert sich die Aufteilung beim Elterngeld

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass künftig vier Monate pro Elternteil reserviert sein sollen. Bisher musste jedes Elternteil zwei Monate Elterngeld in Anspruch nehmen, um die Bezugsdauer von 14 Monaten voll ausschöpfen zu können. Die restlichen sechs Monate können sich die Eltern beliebig aufteilen.

Die Erhöhung des Elterngelds reiche nicht, erklärte die Diakonie in Berlin bereits, als die genauen Zahlen noch nicht feststanden. Die Anhebung entspreche "nicht einmal einem Inflationsausgleich". 29.10.2026 | 1:30 min

In Zukunft soll es zudem auch möglich sein, Elterngeld parallel zu beziehen. Bislang galt das nur für einen Monat. Alleinerziehende können wie bisher 14 Monate Elterngeld beziehen.

Vize-Regierungssprecher Hille betont, es gebe durch die Änderungen "einen echten Anreiz für eine partnerschaftliche Aufteilung der Elterngeldmonate, weil es für Väter in der Regel so attraktiver wird, sich zu beteiligen".

Mindest- und Höchstsatz werden angehoben

Die Reform sieht vor, dass das Elterngeld für beide Elternteile in den jeweils ersten vier Bezugsmonaten erhöht werden soll. Künftig sollen Eltern 80 Prozent des Netto-Verdienstes vor der Geburt erhalten, für jeden weiteren Monat dann aber nur noch 50 Prozent. Bisher gab es in der Regel für jeden Monat im Basiselterngeld rund 65 Prozent des Netto-Verdienstes.

Paare mit mehr als 175.000 Euro an zu versteuerndem Jahreseinkommen sollen weiterhin kein Elterngeld bekommen. Der Mindestsatz steigt von 300 auf 320 Euro, der Höchstsatz von 1.800 auf 1.900 Euro.

"Wenn eure Kinder Autos wären, dann würde Lars Klingbeil sich für euch interessieren", so Katharina Dröge, Fraktionsvorsitzende B‘90/Grüne, zum Elterngeld. 08.07.2026 | 6:52 min

Kritik der Grünen: Erhöhung reicht nicht

Der Reformentwurf stößt bei den Grünen auf Kritik. Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré kritisiert, dass die Erhöhungen so gering seien, dass sie nicht einmal die Inflationsraten seit Einführung des Elterngeldes abdecken.

Die Reduzierung des Elterngeldes nach acht Monaten auf nur noch 50 Prozent des letzten Netto-Einkommens wird ein tiefes Loch in die Familienkasse reißen. „ Aminata Touré (Grüne), Schleswig-Holsteins Sozialministerin

Für wen gelten die Änderungen?

Die Reform des Elterngelds soll ab dem 1.November 2027 gelten. Für alle bis dahin geborenen Kinder bleibt es bei der aktuellen Regelung.

Quelle: AFP, epd, dpa