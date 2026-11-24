Der Bundestag berät diese Woche abschließend über den Haushalt für das kommende Jahr. Eine Neuverschuldung in Höhe von 210 Mrd. Euro ist vorgesehen. Ab wann wird es gefährlich?

Im Bundestag werden letzte Beratungen über den Haushalt für 2027 durchgeführt, bevor am Freitag der Beschluss fällt. 24.11.2026 | 0:24 min

Die Zahl ist gewaltig. Rechnet man Kernhaushalt und Sondervermögen zusammen, will der Bund im kommenden Jahr 210 Mrd. Euro neue Schulden aufnehmen. Erst einmal in der Geschichte der Bundesrepublik lag die geplante Neuverschuldung höher: auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie 2021.

Der Bund muss für mehr als ein Drittel seiner vorgesehenen Ausgaben Kredite aufnehmen. Dass die Schulden hoch sind, ist aus Sicht von Ökonomen noch kein automatisches Alarmzeichen, andere Entwicklungen hingegen schon.

Schuldenquote im internationalen Vergleich

Schaut man sich den Schuldenstand im Vergleich zu anderen Industrienationen an, stehe Deutschland noch verhältnismäßig gut da, so Kristina van Deuverden vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Laut Daten der Europäischen Kommission könnte der Schuldenberg aller öffentlichen Haushalte in Deutschland 2027 auf 66 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) anwachsen.

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Der Wert liegt zwar über den in der EU festgelegten Maastricht-Kriterien, in beispielsweise Frankreich, Italien, Großbritannien und den USA ist die Staatsschuldenquote allerdings deutlich höher.

Staatsschuldenquote im Vergleich ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Spitzenreiter ist Japan, dort sind die Staatsschulden auf rund 200 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung angewachsen. Es käme in dieser Frage allerdings nicht nur auf die Zahl, sondern auch auf die Entwicklung an, so van Deuverden. In einigen der Länder mit hoher Staatsverschuldung werde es aktuell besser, in Deutschland hingegen steige die Quote.

Voraussichtlich drei Billionen Euro Schulden in 2030

Ein weiteres Problem scheint die mittelfristige Entwicklung zu sein. Anders als im Corona-Jahr 2021 ist die aktuell hohe Neuverschuldung keine Ausnahmeerscheinung. Der von der Bundesregierung herausgegebene Finanzplan sieht für jedes der kommenden Jahre eine Neuverschuldung in Höhe von über 200 Mrd. Euro vor.

Nettokreditaufnahme des Bundes ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Das alles trotz Schuldenbremse, denn der Großteil der Kreditaufnahme entfällt auf die von der schwarz-roten Koalition geschaffene Ausnahme für Verteidigungsausgaben und Sondervermögen, die ebenfalls nicht der Schuldenbremse unterliegen. 2030 könnte die Nettokreditaufnahme des Bundes dann bei 220 Mrd. Euro liegen und die Gesamtschulden die drei Billionen Euro Marke erreichen.

Zinslast steigt von Jahr zu Jahr an

Der Bundesrechnungshof warnt eindrücklich vor den Folgen einer hohen Schuldenaufnahme über mehrere Jahre. Denn der Preis für eine höhere Verschuldung seien immer höhere Zinszahlungen.

Laut einer Analyse des Bundesrechnungshofs würden sich die Ausgaben für Zinsen in den kommenden Jahren mehr als verdoppeln von derzeit 30 Mrd. auf 80 Mrd. Euro im Jahr 2030. Deutschland sei damit "auf dem Weg in die Schuldenfalle". Die finanziellen Spielräume würden durch die Zinsen verengt.

Dem muss entgegengewirkt werden, um die staatliche Handlungsfähigkeit zu erhalten. „ Analyse des Bundesrechnungshofs, September 2026

Zinsausgaben des Bundes ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Führen Investitionen zu Wirtschaftswachstum?

Welche Auswirkungen eine hohe Neuverschuldung habe, hänge maßgeblich von der Entwicklung der Wirtschaft ab, so die Einschätzung von Wirtschaftswissenschaftlerin van Deuverden. Dort lägen aktuell die größten Problemfelder. Investitionen in Infrastruktur, Bildung oder Forschung könnten dazu führen, dass eine Bevölkerung mehr erwirtschaftet.

Wie sehr die im Bundeshaushalt vorgesehenen Investitionen das potenzielle Wirtschaftswachstum befeuern, könne man derzeit aber noch nicht abschätzen.

Trotz einer hohen Neuverschuldung muss die Koalition sparen: Der Haushalt für die kommenden drei Jahre sieht massive Kürzungen vor, besonders im Gesundheitsbereich. 24.11.2026 | 2:30 min

Zumindest an der Zahlungsfähigkeit des deutschen Staates scheint es noch keine Zweifel zu geben. Bei den großen Rating-Agenturen hält Deutschland, anders als beispielsweise die USA oder Frankreich, weiterhin mit einem AAA-Rating die Bestnote.