In einem Punkt sind sich Experten und Politik einig: Das Namensrecht in Deutschland war dringend reformbedürftig. Die Bundesregierung gab im Gesetzgebungsverfahren selbst zu, dass das geltende Namensrecht den vielfältigen Lebenswirklichkeiten und Bedürfnissen moderner Familien nicht mehr gerecht wird.

Namensrecht: Deutschland Schlusslicht in Europa

Nach der alten Rechtslage konnte nur ein einziger Name zum gemeinsamen Ehenamen gewählt werden. Das war entweder der Geburtsname oder der aktuell geführte Name einer der Ehegatten. Der andere konnte seinen eigenen Namen nur als Begleitnamen mit verpflichtendem Bindestrich vor oder hinter dem Ehenamen führen.

Bisher: Ehename gleich Kindername

Doppelnamen jetzt möglich

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Standesämter haben sich auf Neuregelung vorbereitet

Nationale Minderheiten berücksichtigt

Nicht reformiert: die Grundsätze

Nach wie vor ist das Namensrecht in Deutschland aber eher streng. Es bleibt verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt ist. Das kommt daher, dass das Namensrecht in Deutschland weniger als Privatangelegenheit, sondern vielmehr als staatliches Interesse an einer eindeutigen Identifizierbarkeit verstanden wird.