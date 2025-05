Regierungserklärung: Wie die Opposition auf Merz reagierte

Bundeskanzler Friedrich Merz hält seine Rede zur Regierungserklärung im Bundestag. Er verteidigt seinen härteren Kurs in der Asylpolitik und kündigt an, die Wirtschaft stärken zu wollen.

Als zweitstärkste Kraft hat die AfD im neuen Bundestag als erste das Wort nach der Regierungserklärung von Kanzler Friedrich Merz CDU ). AfD-Chefin Alice Weidel griff Merz dabei am heutigen Mittwoch frontal an. "Schwäche und Instabilität sind die Signale, die von Ihrem historischen Fehlstart ausgehen, Herr Merz", sagte sie.

Weidel nennt Merz "Kanzler der Linken"

Beim Thema Migrationspolitik nutzte sie scharfe Worte. Zurückweisungen an der Grenze seien nur der erste Schritt. "Das Morden, Messern und Vergewaltigen geht weiter, Tag für Tag, Woche für Woche". Weidel kritisierte, "diese Tatsachen anzusprechen" sei in den Augen des Verfassungsschutzes angeblich verfassungsfeindlich. "Ich nenne es Fakten benennen."

Miersch rechnet mit Mindestlohn von 15 Euro

Grünen-Co-Fraktionschefin Katharina Dröge wünschte Merz "viel Erfolg für die nächsten Jahre". In ihrer Antwort auf die Regierungserklärung verwies sie darauf, dass Merz das Amt in schwierigen Zeiten übernehme. Dabei nennt sie exemplarisch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und auch die jetzt größte Oppositionsfraktion im Parlament, die AfD, mit nun "151 Rechtsextremen" als Abgeordnete. An Merz gerichtet betont Dröge: "

Merz wirbt für gemeinsame Kraftanstrengung

Merz hatte sich zuvor in seiner ersten Regierungserklärung überzeugt gezeigt, dass Deutschland seine vielfältigen Herausforderungen "aus eigener Kraft heraus" bewältigen kann. Nötig sei dafür "in vielerlei Hinsicht" aber ein Politikwechsel, sagte Merz an diesem Mittwoch im Bundestag. Dieser setze "ein Umdenken und neue Prioritäten an vielen Stellen voraus".