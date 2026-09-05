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Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: Alles Wichtige zur Wahl

FAQ

Kandidaten, Umfragen, Parteien:Was Sie zur Wahl in Sachsen-Anhalt wissen müssen

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Am Sonntag wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Welche Parteien stehen zur Wahl, wer sind die Spitzenkandidaten, wie stehen die Umfragen – ein Überblick.

Sachsen-Anhalt vor der Landtagswahl

Am Sonntag entscheidet sich, wer künftig im Landtag von Sachsen-Anhalt sitzt. Im Mittelpunkt der Wahl stehen die wirtschaftliche Zukunft, der Lehrkräftemangel und die Sorge um fehlende Arbeitsplätze.

04.09.2026 | 2:36 min

Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt wird nicht nur in Berlin mit besonderer Spannung beobachtet. Ministerpräsident Sven Schulze kämpft für die CDU darum, weiterregieren zu können. In den Umfragen liegt allerdings die AfD weit vorn.

Knapp 1,7 Millionen Wahlberechtigte sind zur Stimmabgabe aufgerufen.

Wann findet die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt statt?

Der Wahltag bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist Sonntag, der 6. September. Gewählt wird der 9. Landtag von Sachsen-Anhalt für eine Wahlperiode von fünf Jahren. Die Wahllokale sind an diesem Tag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Ein Mann in blauer Arbeitsjacke vor einer Fabrik

Die Dokuserie "Mitten in Deutschland – Menschen aus Sachsen-Anhalt" begleitet Menschen vor der Landtagswahl am 6. September. Was sind ihre Sorgen und Ängste, wem vertrauen sie?

24.08.2026 | 15:10 min

Worum geht es bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt?

Aktuell wird Sachsen-Anhalt von einer sogenannten Deutschland-Koalition aus CDU, SPD und FDP regiert. Ministerpräsident ist Sven Schulze von der CDU. Er ist Nachfolger von Reiner Haseloff, der seit 2011 das Amt des Ministerpräsidenten innehatte, im Januar 2026 aber zurückgetreten ist. Es geht also bei dieser Wahl auch darum, wer neuer Ministerpräsident des Landes wird. Schulze geht als Spitzenkandidat der CDU ins Rennen.

Spitzenkandidat der AfD ist Ulrich Siegmund. Weitere Spitzenkandidaten sind unter anderem Eva von Angern (Die Linke), Armin Willingmann (SPD) und Susan Sziborra-Seidlitz (Grüne).

Ein Wahlplakat der AfD. Im ländlich geprägten Sachsen-Anhalt findet in knapp zwei Wochen die Landtagswahl statt.

Kurz vor der Wahl in Sachsen-Anhalt: Wie blicken Handwerk und Landwirtschaft auf die Situation im Land?

20.08.2026 | 1:59 min

Wie wird gewählt?

In Sachsen-Anhalt haben die Wähler und Wählerinnen zwei Stimmen, genauso wie bei der Bundestagswahl. Mit der Erststimme wählen sie einen Kandidaten oder eine Kandidatin aus ihrem Wahlkreis. Mit der Zweitstimme wählen sie die Landesliste einer Partei.

Die Zweitstimme ist maßgeblich für die Sitzverteilung im Parlament. Parteien müssen, ebenfalls wie im Bundestag, mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen erlangen, um in den Landtag einziehen zu können. Sachsen-Anhalt setzt sich insgesamt aus 41 Wahlkreisen zusammen.

Nachrichten | Politik
:Wahl-O-Mat zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

Am 6. September ist Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung fragt Positionen der Nutzer ab und vergleicht sie mit Partei-Profilen.
Wahl-O-Mat 2026 Sachsen-Anhalt

Welche Parteien und Kandidaten stehen zur Wahl?

Zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sind insgesamt 15 Parteien mit Landeslisten zugelassen. Die Parteien und ihre Ziele im Überblick:

Sachsen-Anhalt wählt neuen Landtag
:Wer steht wofür? 15 Parteien, eine Machtfrage

Die AfD liegt vorn, die CDU steht unter Druck: Sachsen-Anhalt wählt am 6. September einen neuen Landtag. Wer steht wofür? Alle 15 Parteien und ihre Ziele im Überblick.
von Michael Kniess
mit Video1:21
Wahlplakate zur Landtagswahl von Claudia Wittig (BSW), Thomas Schulze (BSW), Susan Sziborra-Seidlitz (Grüne), Armin Willingmann (SPD), Eva von Angern (Linke), Lydia Hüskens (FDP) und Sven Schulze (CDU)

Diese Spitzenkandidatinnen und -kandidaten treten in Sachsen-Anhalt an:

Landtagswahl am 6. September
:Wahl in Sachsen-Anhalt: Das sind die Spitzenkandidaten

Am 6. September wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. In Umfragen liegt die AfD vor der CDU. Mit diesen Spitzenkandidaten gehen die Parteien ins Rennen - ein Überblick.
mit Video1:53
Wahlplakate von AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund (AfD) und CDU-Ministerpräsident Sven Schulze an einer Straße in Sachsen-Anhalt. (Archivbild)

Wer darf wählen bei der Landtagswahl?

Wahlberechtigt sind alle Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind und seit drei Monaten ihren Hauptwohnsitz in Sachsen-Anhalt haben. Außerdem dürfen sie nicht durch einen Richterspruch oder anderes vom Wahlrecht ausgeschlossen worden sein. Insgesamt werden ca. 1,69 Millionen Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben können.

Sachsen-Anhalt, Hettstedt: Besucher einer AfD Wahlkampfveranstaltung in Hettstedt stehen für Autogramme vor einem Zelt mit dem Spitzenkandidaten Siegmund. Die AfD führt in den Umfragen zur Landtagswahl. Die Sachsen-Anhalter wählen am 06. September einen neuen Landtag.

Die AfD liegt in Umfragen vorn – sie will "Geschichte schreiben". Sänger Herbert Grönemeyer will mit einer Initiative gleichzeitig Menschen aus dem ganzen Land zusammen bringen.

28.08.2026 | 2:59 min

Wie sehen die Umfragen zur Landtagswahl aus?

Kurz vor der Wahl ist die AfD laut ZDF-Politbarometer Extra mit Abstand stärkste Partei. Die CDU müsste mit starken Verlusten rechnen.

Die Projektionswerte für die Parteien: Die CDU läge laut Politbarometer Extra bei 23 Prozent, die AfD käme auf 41 Prozent, die Linke auf 11,5 Prozent, die SPD auf 8,5 Prozent, die FDP auf drei Prozent, die Grünen auf sechs Prozent und das BSW auf vier Prozent. Die anderen Parteien erhielten zusammen drei Prozent. 

Wenn es um die Frage geht, wen man lieber als Ministerpräsidenten hätte, liegt Amtsinhaber Sven Schulze von der CDU im direkten Vergleich deutlich vor seinem Herausforderer Ulrich Siegmund von der AfD.

Diese Projektionswerte zeigen nur ein aktuelles Stimmungsbild für die Parteien und stellen keine Prognose für den Wahlausgang dar.

ZDF-Politbarometer Extra
:Sachsen-Anhalt: AfD deutlich stärker als CDU

Kurz vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist die AfD mit Abstand stärkste Partei. Das zeigt das aktuelle ZDF-Politbarometer Extra. Die CDU müsste mit Verlusten rechnen.
mit Video4:11
Wahlplakate für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit Ulrich Siegmund, Spitzenkandidat der AfD für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, und Sven Schulze (CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt
Exklusiv

Wie sah das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt 2021 aus?

Die Wahlbeteiligung lag 2021 bei 60,3 Prozent. Die CDU von Ministerpräsident Reiner Haseloff wurde mit großem Abstand stärkste Kraft. Anschließend bildeten CDU, SPD und FDP die sogenannte Deutschland-Koalition.

Bei der Wahl vor fünf Jahren kam die CDU auf 37,1 Prozent, die AfD auf 20,8 Prozent, die Linke auf 11,0 Prozent, die SPD auf 8,4 Prozent, die FDP auf 6,4 Prozent und die Grünen auf 5,9 Prozent. Alle anderen Parteien erzielten zusammen 10,4 Prozent.

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Quelle: dpa, AFP, AP, Reuters
Über dieses Thema berichtete das ZDF in verschiedenen Sendungen, etwa bei heute am 20.08.2026 ab 19 Uhr oder im Länderspiegel am 22.08.2026 ab 17:05 Uhr im Beitrag: BSW vor den Landtagswahlen oder im Mittagsmagazin am 24.08.2026 ab 12 Uhr im Beitrag: Sachsen-Anhalt vor der Wahl.
Themen
Wahl in Sachsen-AnhaltCDUAfDSPDFDPGrüneLinkeBündnis Sahra Wagenknecht

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