Radtke bei "illner": Wer mit AfD liebäugelt, soll CDU verlassen

Fällt nach diesem Sonntag die Brandmauer? Journalistin Brockhaus fordert zumindest Gespräche, CDU-Politiker Radtke und Ex-Ministerpräsident Weil (SPD) sehen keine Grundlage.

Sehen Sie hier die Sendung "maybrit illner" vom 3. September 2026. 03.09.2026 | 61:20 min

Am Sonntag wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Fällt dann die Brandmauer? Umfragewerte bei stabil über 40 Prozent scheinen der AfD die bislang konkreteste Machtperspektive zu eröffnen.

Wer, sagt Europaparlamentarier Dennis Radtke (CDU) bei "maybrit illner", eine Zusammenarbeit mit der AfD erwägt, solle über die Frage nachdenken, ob er in der CDU noch in der richtigen Partei ist. "Eine Brandmauer ist kein Instrument, um Feuer zu bekämpfen", sagt Radtke. Sie diene dazu, zu verhindern, dass das Feuer übergreift. "Die Mittel, um die AfD zu bekämpfen, sind andere. Aber die Brandmauer ist richtig, auch als Begrifflichkeit."

Kritik am Begriff "Brandmauer"

"Ich bin kein Fan des Wortes Brandmauer, weil sie diesen sogenannten Feind so überdimensional groß darstellt", sagt die Moderatorin und Autorin Ruth Moschner.

Diese Politiker in dieser Partei wollen unsere Verfassung vernichten, unsere Verfassung angreifen. Da erwarte ich ganz klare Kante. „ Ruth Moschner, Autorin und Moderatorin

Die politische Stimmung ist angespannt. Die CDU liegt mit 23 Prozent in Umfragen weit hinter der AfD mit 41 Prozent. Linke, SPD und Grüne ziehen laut Prognose in den Landtag ein. 03.09.2026 | 4:11 min

"Im Osten sind über 50 Prozent gegen die Brandmauer. Die Menschen wollen, dass Gespräche geführt werden", sagt die Journalistin Nena Brockhaus (Welt). Wenn diese scheitern, könne man auf die Inhalte verweisen.

Sobald die AfD sagen würde: 'Wir reden mit der CDU', geht die Opferrolle weg. „ Nena Brockhaus, Journalistin

In der Brandmauer-Debatte gerieten die Inhalte aus dem Blick, so Brockhaus. Dabei sollte es um Lösungen fürs Land gehen.

Hendrik Bolz: Nicht jeder Ostdeutsche wählt AfD

"Wichtig ist, dass man nicht immer Ostdeutsche mit AfD-Wählern gleichsetzt", sagt der Autor und Rapper Hendrik Bolz. Nach seiner Darstellung wurzelt der Erfolg der AfD im Osten in den strukturschwachen ländlichen und auch städtischen Gebieten.

Hier eine gezielte Politik anzusetzen, um der Unzufriedenheit und den Zustimmungsraten der AfD entgegenzuwirken, "würde ich sofort unterschreiben", sagt Stephan Weil (SPD), ehemaliger Ministerpräsident in Niedersachsen.

Die Umfragen in Sachsen-Anhalt stehen im Zeichen eines Wahlsiegs der AfD. Im Falle der Regierungsbildung plant die Partei Reformen - besonders bei Bildung, Wirtschaft und Kultur. 03.09.2026 | 1:33 min

Stephan Weil: Mehr Leidenschaft statt Politik-Sprech

Weil fordert, den Begriff Brandmauer inhaltlich zu hinterlegen. Zwischen AfD und SPD gehe inhaltlich überhaupt nichts.

Mit den Wählern muss geredet werden. „ Stephan Weil, Niedersachsens Ex-Ministerpräsident

Als Schlüsselthemen nennt Weil bezahlbares Leben, die Sprachhaltung der Politiker und eine empathische Politik. "Berlin hat eine eigene Politik-Sprech-Blase", moniert Weil. "Was die AfD super macht, ist: Sie emotionalisiert ohne Ende." Die älteren Parteien seien darauf geeicht, mit Fakten zu argumentieren. Man müsse auch Leidenschaft spüren. Und Politiker müssten für Werte stehen.

Vor der Wahl in Sachsen-Anhalt sammelt Dunja Hayali Stimmen in der Stadt Weißenfels im Süden des Landes. Die Stimmung der Befragten liegt zwischen Sorge und Pragmatismus. 03.09.2026 | 3:31 min

Dennis Radtke: Brandmauer gegen AfD bleibt

Manch einer unkt, die CDU wäre insgeheim froh, wenn die AfD in Sachsen-Anhalt eine Mehrheit erreicht. Dann komme man um eine bis zur Linken reichende Mehrheitsfindung herum.

"Die CDU ist die staatstragende Partei in diesem Land", hält Radtke entgegen. "Wir sind nicht erlöst, wenn wir irgendwo nicht mehr Verantwortung tragen müssen." Die CDU könne nicht mit einer Partei verhandeln, die für das stehe, was diametral zu ihren Werten stehe.

In dem Moment, wo wir mit dieser Partei zusammenarbeiten, ist die CDU kaputt. „ Dennis Radtke, CDU-Politiker

frontal vom 25. August 2026 mit den Themen: Vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt –Wie die AfD Sachsen-Anhalt umbauen will | Die CDU zwischen Duldung und Brandmauer | Sanktionierte Möbel aus Belarus in Deutschland? 25.08.2026 | 44:18 min

Nena Brockhaus: AfD nicht dämonisieren

"Die CDU ist alles, aber im Osten keine staatstragende Partei, denn die Leute haben keinen Bock mehr auf die CDU", sagt Brockhaus. Mit knapp über 20 Prozent Zustimmung den Ministerpräsidenten zu stellen und eine "Regenbogen-Koalition" zu bilden, wäre ein weiterer Schlag ins Gesicht der Wähler.

Die Journalistin plädiert dafür, die AfD nicht zu dämonisieren: "Bei einer 40-Prozent-Partei im Osten haben wir da alles drin, wir haben nicht nur den Plattenbau, wir haben auch den Anwalt, die Ärzte." Es sei auch nicht jeder AfD-Politiker rechtsextrem.

"Mich würde es sehr wundern", sagt Bolz mit Blick auf die Nachbarländer, "wenn es nicht in Deutschland auch irgendwann so sein wird, dass eine rechtspopulistische Kraft einfach normaler Teil des Betriebs sein wird und in irgendeiner Form Regierungsverantwortung übernimmt".

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