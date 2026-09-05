Wahl in Sachsen-Anhalt: Tausende zu Kundgebungen erwartet

Tausende zu Kundgebungen vor Wahl erwartet
Am Wahlwochenende werden in Sachsen-Anhalt mehrere Tausend Menschen zu Demonstrationen und Kundgebungen erwartet. Nach Polizeiangaben sind ein Dutzend Veranstaltungen in Magdeburg und mehrere Kundgebungen für Demokratie in Halle (Saale) angemeldet.
Die größte findet ab heute Nachmittag auf dem Magdeburger Domplatz statt: Hier erwartet ein Bündnis aus Gewerkschaften und Zivilgesellschaft rund 8.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Daneben begeht die in Umfragen haushoch vor der CDU führende und auf eine Alleinregierung hoffende AfD ihren offiziellen Wahlkampfabschluss.