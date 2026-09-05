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Wahl in Sachsen-Anhalt: Tausende zu Kundgebungen erwartet

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Wahl in Sachsen-Anhalt am 6. September:Vor der Wahl: Tausende zu Kundgebungen erwartet

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Der Wahlkampf in Sachsen-Anhalt ist im Endspurt: Am Sonntag werden dort neue Abgeordnete für den Landtag gewählt. Aktuelle Entwicklungen sowie Hintergründe im Blog.

Sachsen-Anhalt vor der Landtagswahl

Am Sonntag entscheidet sich, wer künftig im Landtag von Sachsen-Anhalt sitzt. Im Mittelpunkt der Wahl stehen die wirtschaftliche Zukunft, der Lehrkräftemangel und die Sorge um fehlende Arbeitsplätze.

04.09.2026 | 2:36 min
Über dieses Thema berichtet das ZDF in verschiedenen Sendungen, unter anderem in "Wahl 2026 im ZDF: Wahl in Sachsen-Anhalt" am 06.09.2026 ab 17:40 Uhr.

Tausende zu Kundgebungen vor Wahl erwartet

Am Wahlwochenende werden in Sachsen-Anhalt mehrere Tausend Menschen zu Demonstrationen und Kundgebungen erwartet. Nach Polizeiangaben sind ein Dutzend Veranstaltungen in Magdeburg und mehrere Kundgebungen für Demokratie in Halle (Saale) angemeldet.

Die größte findet ab heute Nachmittag auf dem Magdeburger Domplatz statt: Hier erwartet ein Bündnis aus Gewerkschaften und Zivilgesellschaft rund 8.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Daneben begeht die in Umfragen haushoch vor der CDU führende und auf eine Alleinregierung hoffende AfD ihren offiziellen Wahlkampfabschluss. 

Thüringens Innenminister sieht bei AfD-Regierung wichtige Infrastruktur gefährdet

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) sieht die wichtige Infrastruktur gefährdet, sollte die AfD in Sachsen-Anhalt künftig den Innenminister stellen. "Angesichts der aktuellen Angriffe auf unsere kritische Infrastruktur wäre es fatal, wenn Ermittlungsergebnisse der Sicherheitsbehörden nach Russland durchsickern würden", sagte Maier dem "Handelsblatt" (Samstag). 

Maier verwies auf das Verhältnis der AfD zu Russland und betonte, der Kreml mache "ja kein Geheimnis daraus, dass die AfD für (Russlands Präsidenten Wladimir) Putin das wichtigste Instrument der Destabilisierung Deutschlands ist." 

Besonders betroffen wäre nach seinen Worten die Spionageabwehr. "Schon seit Monaten weise ich darauf hin, welche enormen Risiken aus der möglichen Amtsübernahme durch einen AfD-Innenminister resultieren. Das betrifft in erster Linie den Bereich Spionageabwehr."  

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Quelle: ZDF, AFP, AP, dpa, Reuters
Über dieses Thema berichtet das ZDF in verschiedenen Sendungen, unter anderem in "Wahl 2026 im ZDF: Wahl in Sachsen-Anhalt" am 06.09.2026 ab 17:40 Uhr.
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    Nachrichten | Thema:Landtagswahl in Sachsen-Anhalt