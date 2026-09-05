Wahl in Sachsen-Anhalt: Tausende zu Kundgebungen erwartet

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) sieht die wichtige Infrastruktur gefährdet, sollte die AfD in Sachsen-Anhalt künftig den Innenminister stellen. "Angesichts der aktuellen Angriffe auf unsere kritische Infrastruktur wäre es fatal, wenn Ermittlungsergebnisse der Sicherheitsbehörden nach Russland durchsickern würden", sagte Maier dem "Handelsblatt" (Samstag).

Maier verwies auf das Verhältnis der AfD zu Russland und betonte, der Kreml mache "ja kein Geheimnis daraus, dass die AfD für (Russlands Präsidenten Wladimir) Putin das wichtigste Instrument der Destabilisierung Deutschlands ist."

Besonders betroffen wäre nach seinen Worten die Spionageabwehr. "Schon seit Monaten weise ich darauf hin, welche enormen Risiken aus der möglichen Amtsübernahme durch einen AfD-Innenminister resultieren. Das betrifft in erster Linie den Bereich Spionageabwehr."