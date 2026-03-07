Auftakt ins Superwahljahr: Am Sonntag wählt Baden-Württemberg einen neuen Landtag. Wer antritt, wer Spitzenkandidat ist und wie die Umfragen stehen - die wichtigsten Fragen.

Das sollten Sie zur Wahl in Baden-Württemberg wissen

Wirtschaft in Sorge, Probleme in Bildung und Energiefragen: Baden-Württemberg steht vor richtungsweisenden Entscheidungen. Wer folgt auf Ministerpräsident Kretschmann? 06.03.2026 | 2:16 min

Mit der Landtagswahl in Baden-Württemberg beginnt das Superwahljahr. Als erste Landtagswahl seit Bildung der Bundesregierung gilt sie zugleich als erster Stimmungstest für die schwarz-rote Koalition von Kanzler Friedrich Merz.

Insgesamt werden 2026 fünf Landesparlamente neu gewählt.

Wann findet die Landtagswahl in Baden-Württemberg statt?

Der Wahltag bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg ist in diesem Jahr Sonntag, der 8. März. Die Wahllokale sind an diesem Tag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Worum geht es bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg?

Derzeit wird Baden-Württemberg von einer Koalition aus Grünen und CDU regiert. Mit der anstehenden Landtagswahl endet im Südwesten eine politische Ära: Winfried Kretschmann tritt nicht mehr an. Der 77-Jährige war der erste und bislang einzige Ministerpräsident der Grünen und führte das Land rund 15 Jahre lang, länger als jeder andere Regierungschef in Baden-Württemberg.

Bei der Wahl geht es um die Besetzung von mindestens 120 Sitzen (ohne Überhang- und Ausgleichsmandate). Zuletzt war der Landtag als Folge von Ausgleichsmandaten mit 154 Parlamentariern deutlich größer als vorgesehen. Abhängig vom Wahlergebnis wird anschließend eine neue Landesregierung gebildet.

Wie wird gewählt?

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg gab es bislang nur eine Stimme. Damit entschieden die Wählerinnen und Wähler sowohl über die Person im Wahlkreis als auch über die Sitzverteilung der Parteien im Landtag. Nach einer Wahlreform können sie nun erstmals zwei Stimmen abgeben, ähnlich wie bei der Bundestagswahl.

Mit der Erststimme wird ein Kandidat oder eine Kandidatin im Wahlkreis direkt gewählt. Wer die meisten Stimmen erhält, gewinnt das Direktmandat und zieht unabhängig vom Abschneiden seiner Partei sicher in den Landtag ein. Baden-Württemberg ist dafür in insgesamt 70 Wahlkreise aufgeteilt.

Mit der Zweitstimme wird die Landesliste einer Partei gewählt. Sie ist maßgeblich dafür, wie stark die Parteien im Landtag vertreten sind. Die Sitze werden entsprechend dem Zweitstimmenergebnis verteilt, bereits gewonnene Direktmandate werden dabei angerechnet. Berücksichtigt werden dabei nur Parteien, die mindestens fünf Prozent der gültigen Zweitstimmen erreichen.

Welche Parteien und Kandidaten stehen zur Wahl?

Insgesamt stehen 21 Parteien zur Wahl. Sie treten mit einer Landesliste an, über die Kandidatinnen und Kandidaten in den Landtag einziehen können. Alle Parteien und ihre Ziele im Überblick:

Ein Überblick über die Spitzenkandidaten der derzeit im Landtag vertretenen Parteien sowie der Linkspartei, die laut Umfragen erstmals in das Stuttgarter Parlament einziehen könnte:

Wer darf wählen bei der Landtagswahl?

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg dürfen erstmals auch 16- und 17-Jährige ihre Stimme abgeben. Damit wächst die Zahl der Wahlberechtigten deutlich: Insgesamt sind rund 7,7 Millionen Menschen zur Abstimmung aufgerufen, so viele wie noch nie zuvor, wie das Statistische Landesamt mitteilt.

Rund 650.000 von ihnen wählen zum ersten Mal. Zu diesen Erstwahlberechtigten zählen junge Menschen zwischen 16 und 22 Jahren, sie stellen etwa 8,4 Prozent der Wählerschaft. Neben dem Mindestalter müssen Wählerinnen und Wähler die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und seit mindestens drei Monaten ihren Hauptwohnsitz in Baden-Württemberg haben.

Wie sehen die Umfragen zur Landtagswahl aus?

Kurz vor der Landtagswahl sprechen Umfragen für ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und Grünen. Im ZDF-Politbarometer Extra liegen beide Parteien bei jeweils 28 Prozent. Die Grünen mit Spitzenkandidat Cem Özdemir haben damit aufgeholt und den Abstand zur lange führenden CDU geschlossen.

Dahinter folgen AfD mit 18 Prozent, SPD mit acht Prozent sowie FDP und Linke mit jeweils 5,5 Prozent. Andere Parteien kommen zusammen auf 7 Prozent. Nach diesen Werten hätte eine Koalition aus Grünen und CDU weiterhin eine Mehrheit. Eine Zusammenarbeit mit der AfD und ihrem Spitzenkandidaten Markus Frohnmaier schließen derzeit alle im Landtag vertretenen Parteien aus.

Bei der Frage nach dem bevorzugten Ministerpräsidenten liegt Özdemir mit 47 Prozent deutlich vor CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel mit 24 Prozent. AfD-Kandidat Markus Frohnmaier erreicht acht Prozent.

Die Projektionswerte zeigen nur ein aktuelles Stimmungsbild für die Parteien und sind keine Prognose für den Wahlausgang. 32 Prozent der Befragten sind noch unentschlossen.

Wie sah das Wahlergebnis in Baden-Württemberg 2021 aus?

Grüne: 32,6 Prozent

CDU: 24,1 Prozent

SPD: 11,0 Prozent

FDP: 10,5 Prozent

AfD: 9,7 Prozent

Die Linke: 3,6 Prozent