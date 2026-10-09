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USA verschärfen Sanktionen gegen Internationalen Strafgerichtshof

Reaktion auf Nobelpreis für Pillay:Neue US-Sanktionen gegen Internationalen Strafgerichtshof

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Die USA haben ihre Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof verschärft. Kurz zuvor war die frühere IStGH-Richterin Pillay mit dem Friedensnobelpreis geehrt worden.

US-Außenminister Marco Rubio spricht am 8. Oktober 2026 vor dem Abflug nach Portugal am internationalen Flughafen Athen zu Vertretern der Presse.

Die frühere IStGH-Richterin und Friedensnobelpreisträgerin Navi Pillay warnt vor Angriffen auf das Völkerrecht und widmet die Auszeichnung den Opfern internationaler Verbrechen. Am selben Tag kündigen die USA neue Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof an.

09.10.2026 | 3:33 min

Nach der Verkündung des Friedensnobelpreises, der dieses Jahr an die frühere Richterin am Internationalen Gerichtshof, Navi Pillay, geht verschärfen die USA ihre Sanktionen gegen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag.

Rubio: USA beschneiden Ressourcen des "Schurkengerichts"

US-Außenminister Marco Rubio erklärte, die USA würden "sämtliche Geschäfte mit diesem Schurkengericht verbieten, seine Ressourcen beschneiden und seine Handlungsfähigkeit entscheidend schwächen". Präsident Donald Trump werde es dem Gericht "niemals erlauben, Amerikaner zu verfolgen", betonte Rubio.

Internationaler Strafgerichtshof (ICC) in Den Haag

Bereits im August lösten US-Sanktionen gegen die Präsidentin des Internationalen Strafgerichtshofs international Kritik aus. Die EU und die Bundesregierung sehen dadurch das Völkerstrafrecht in Gefahr.

19.08.2026 | 0:37 min

Unter anderem frieren die USA Vermögenswerte des Gerichts ein. Trump hatte den IStGH im September als "Schurkeninstitution" bezeichnet und die Mitgliedstaaten aufgerufen, das Gericht zu isolieren. Nach Ermittlungen des Tribunals gegen Israel hatten die USA bereits mehrere Mitglieder des IStGH mit Sanktionen belegt.

Strafgerichtshof: Angriff auf die Rechtsordnung

Das Haager Tribunal verurteilte das US-Vorgehen scharf und nannte die Sanktionen einen "Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit und auf die Grundlagen der internationalen Rechtsordnung". Sie widersprächen dem "Grundsatz, dass niemand über dem Gesetz steht".

Die Europäische Union sicherte dem Strafgerichtshof ihre volle Unterstützung zu. Brüssel werde "alle notwendigen Maßnahmen ergreifen", um dem Gericht die Fortsetzung seiner Arbeit zu ermöglichen, erklärte die EU-Kommission. Die Entscheidung Washingtons sei "zutiefst bedauerlich".

Der Internationale Gerichtshof (IGH) während einer Anhörung im Rahmen des Antrags Südafrikas auf einen Waffenstillstand im Gazastreifen am 24. Mai 2024 in Den Haag, inmitten des anhaltenden Konflikts zwischen Israel und der Hamas-Bewegung.

Mit der Suche nach Gerechtigkeit legten die Nürnberger Prozesse vor über 80 Jahren den Grundstein für den heutigen Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag und damit für das internationale Völkerstrafrecht.

20.11.2025 | 2:56 min

Gleichzeitig äußerte sie die Hoffnung, dass mit der US-Regierung noch "Raum für Dialog" bestehe.

Bundesregierung verurteilt US-Sanktionen

Auch die Bundesregierung hat die verschärften US-Sanktionen gegen den IStGH scharf verurteilt. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) sagte in Berlin:

Heute ist ein finsterer Tag für das internationale Recht und die Idee einer regelbasierten Weltordnung.

Stefanie Hubig (SPD), Bundesjustizministerin

Es sei eine "bittere Pointe", dass die USA den Gerichtshof ausgerechnet an dem Tag auf ihre Sanktionsliste gesetzt hätten, an dem einer ehemaligen Richterin des Gerichtshofs der Friedensnobelpreis zugesprochen wurde.

Quelle: AFP
Über den Friedensnobelpreis berichtete ZDFheute Xpress am 09.10.2026 um 17:23 Uhr in dem Beitrag "Pillay widmet Nobelpreis Opfern von Gewalt".
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